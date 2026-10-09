Perú

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Grupo de trabajo comenzará el análisis del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Se deberá definir qué significaría desnaturalizar el dictamen

Mesa Directiva de la Comisión de Constitución del Senado.
Mesa Directiva de la Comisión de Constitución del Senado.
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado inicia hoy, viernes 9 de octubre, el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y ante el fenómeno El Niño, tras la remisión del texto aprobado por la Cámara de Diputados. La sesión arranca a las 10:00 horas en la Sala Francisco Bolognesi, en el Palacio Legislativo, y convocó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, junto a seis ministros de Estado.

El dictamen que llega a la Cámara Alta corresponde al dictamen en mayoría aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. La votación requirió una reconsideración, impulsada por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, luego de que una primera votación rechazara el dictamen por 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, remitió entonces el texto al Senado.

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La agenda de la sesión de hoy incluye la exposición de Galarreta Velarde sobre los alcances de la proposición, seguida por las intervenciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en atención al componente de seguridad ciudadana del dictamen.

También fueron convocados el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González. La participación de siete carteras distintas responde a la amplitud de materias que abarca el dictamen, desde el control del orden interno hasta la atención de desastres naturales.

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Documento en dos páginas con el membrete del Senado de la República del Perú que contiene la agenda de la primera sesión no ordinaria
Un documento oficial de la Comisión de Constitución del Senado del Perú detalla la agenda de la sesión no ordinaria del 9 de octubre de 2026 sobre la delegación de facultades.

El último punto previsto es una conferencia entre comisiones del Senado, con la presencia de los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

Exigencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió al Senado no incluir materias ajenas a la revisión del texto ya aprobado por Diputados y no desnaturalizar la esencia de lo que la cámara baja ya había aprobado.

Reto advirtió que “transgredir ese límite constitucional significa que la promesa de una bicameralidad y de un mejor Congreso fue solo una frase más”. Según explicó, aunque el Senado “puede rechazar, aprobar o modificar” lo enviado desde Diputados, esa facultad revisora no le otorga derecho a ampliar el alcance del dictamen hacia temas no contemplados originalmente.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

El legislador planteó que la actuación de la Cámara Alta frente a este caso funcionará como una señal sobre el funcionamiento del nuevo sistema bicameral durante los próximos cinco años, y pidió un “gesto” explícito de los senadores —en particular los del partido de gobierno y sus aliados— para garantizar el equilibrio de poderes entre ambas cámaras.

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