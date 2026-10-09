Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Mesa Directiva de la Comisión de Constitución del Senado.

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado inicia hoy, viernes 9 de octubre, el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y ante el fenómeno El Niño, tras la remisión del texto aprobado por la Cámara de Diputados. La sesión arranca a las 10:00 horas en la Sala Francisco Bolognesi, en el Palacio Legislativo, y convocó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, junto a seis ministros de Estado.

El dictamen que llega a la Cámara Alta corresponde al dictamen en mayoría aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. La votación requirió una reconsideración, impulsada por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, luego de que una primera votación rechazara el dictamen por 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, remitió entonces el texto al Senado.

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La agenda de la sesión de hoy incluye la exposición de Galarreta Velarde sobre los alcances de la proposición, seguida por las intervenciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en atención al componente de seguridad ciudadana del dictamen.

También fueron convocados el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González. La participación de siete carteras distintas responde a la amplitud de materias que abarca el dictamen, desde el control del orden interno hasta la atención de desastres naturales.

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Un documento oficial de la Comisión de Constitución del Senado del Perú detalla la agenda de la sesión no ordinaria del 9 de octubre de 2026 sobre la delegación de facultades.

El último punto previsto es una conferencia entre comisiones del Senado, con la presencia de los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

Exigencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió al Senado no incluir materias ajenas a la revisión del texto ya aprobado por Diputados y no desnaturalizar la esencia de lo que la cámara baja ya había aprobado.

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Reto advirtió que “transgredir ese límite constitucional significa que la promesa de una bicameralidad y de un mejor Congreso fue solo una frase más”. Según explicó, aunque el Senado “puede rechazar, aprobar o modificar” lo enviado desde Diputados, esa facultad revisora no le otorga derecho a ampliar el alcance del dictamen hacia temas no contemplados originalmente.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

El legislador planteó que la actuación de la Cámara Alta frente a este caso funcionará como una señal sobre el funcionamiento del nuevo sistema bicameral durante los próximos cinco años, y pidió un “gesto” explícito de los senadores —en particular los del partido de gobierno y sus aliados— para garantizar el equilibrio de poderes entre ambas cámaras.

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