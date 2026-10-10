Perú

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Barba condujo por casi 15 años el programa de televisión “Rey con Barba” junto al exministro de Transportes y Comunicaciones. Es la segunda vez que se desempeñará como embajador

Rafael Rey y José Barba.
Rafael Rey y José Barba.
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La presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá designaron al abogado José Barba Caballero como embajador de Perú en Costa Rica. El nombramiento fue oficializado a través de la resolución suprema 168-2026-RE publicada hoy sábado 10 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Si bien Barba Caballero se ha desempeñado en distintos cargos públicos desde 1985 hasta 2006, en los últimos años fungió de conductor de televisión junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey.

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Barba y Rey condujeron por casi 15 años el programa de tinte conservador “Rey con Barba”, cuya última edición fue el 27 de julio. Al día siguiente, Rey juró como titular del MTC, aunque menos de dos meses después, el 18 de septiembre, renunció al cargo argumentando problemas de salud.

Documento con el texto de una resolución oficial del Gobierno del Perú firmada por Keiko Fujimori y Alfonso Espá
Una resolución suprema oficializa el nombramiento de José Augusto Barba Caballero como embajador del Perú en la República de Costa Rica.

También cabe precisar que esta será la segunda oportunidad en la que José Barba se desempeñará como embajador ya que en 2006 el fallecido expresidente Alan García lo designó como embajador de Perú en Panamá, puesto en el que se mantuvo por 3 años.

Según la resolución suprema suscrita por Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, la fecha en que deberá asumir funciones será fijada mediante Resolución Ministerial.

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Embajadores políticos

No es la primera vez que el gobierno de Keiko Fujimori designa embajadores políticos, es decir, aquellos que no provienen del Servicio Diplomático de carrera.

  • Carlos Tubino Arias-Schreiber — Embajador en Argentina. Vicealmirante retirado de la Marina de Guerra y excongresista de Fuerza Popular (2011-2019) por Ucayali. Integró el equipo de estrategia de seguridad de la candidatura presidencial de Fujimori. Reemplazó al diplomático de carrera Carlos Chocano Burga.
  • Aurelio Pastor Valdivieso — Representante permanente ante la OEA, en Washington. Exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García (2009-2010) y excongresista del Partido Aprista Peruano por San Martín en dos períodos. Hasta días antes de su designación, era abogado del diputado fujimorista Pier Figari.
  • José Francisco Recoba Martínez — Representante ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Médico pediatra sin experiencia diplomática previa, integró el equipo técnico de Fuerza Popular en la última campaña electoral.
  • Jennifer Contreras Álvarez — Representante permanente ante la FAO, el PMA y el FIDA, con sede en Roma. Fue ministra de Desarrollo Agrario durante el gobierno de Dina Boluarte.
Fotografía de archivo en la que se captó al canciller de Perú, Carlos Espá, durante una rueda de prensa, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome
Fotografía de archivo en la que se captó al canciller de Perú, Carlos Espá, durante una rueda de prensa, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

En su momento, el canciller Carlos Espá defendió la designación de embajadores políticos realizada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, en medio de los cuestionamientos de la oposición por la llegada de figuras como el excongresista Carlos Tubino, el exministro aprista Aurelio Pastor y el escritor Álvaro Vargas Llosa a puestos diplomáticos clave. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que cada nombramiento se ajustó “en estricto apego a la legislación” vigente.

Espá explicó que la Constitución encarga a la presidenta de la República la conducción de la política exterior del país y que, en ese marco, la mandataria cuenta con la facultad legal de designar hasta el 20% de los embajadores del Perú en el exterior sin que provengan del Servicio Diplomático de carrera. El 80% restante, remarcó, corresponde exclusivamente a funcionarios profesionales de ese cuerpo diplomático.

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