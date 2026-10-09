Presidenta Keiko Fujimori inspecciona el penal El Milagro tras una requisa realizada durante la madrugada

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viaja esta mañana a Trujillo para inspeccionar el establecimiento penitenciario El Milagro y liderar la presentación de resultados de una requisa realizada durante la madrugada en ese penal. El operativo forma parte de la décimo octava visita de trabajo de la mandataria al interior del país desde el inicio de su gestión.

La jefa de Estado llega a la región La Libertad acompañada de tres ministros de su gabinete: el titular de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. A la comitiva se suman autoridades regionales que participarán de las distintas actividades programadas para la jornada.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

El primer punto de la agenda tiene lugar dentro del penal El Milagro, donde el personal a cargo le explicará a Fujimori el funcionamiento del Centro de Control del establecimiento. Tras esa presentación inicial, la mandataria ingresará a las instalaciones para encabezar personalmente la exposición de los hallazgos obtenidos durante la requisa realizada esta madrugada en el recinto penitenciario.

Las requisas en penales peruanos buscan detectar e incautar objetos prohibidos como armas, celulares, drogas o dispositivos de comunicación que los internos utilizan para coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos. La inspección del penal trujillano se enmarca en una política de control más amplia que el Gobierno viene aplicando en el sistema penitenciario del país.

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Balance del Comando Unificado en la región

Después de la actividad en el penal, Fujimori presidirá la presentación de las acciones operativas y los resultados alcanzados por el Comando Unificado en La Libertad. Esta instancia agrupa la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al crimen organizado que opera en la región norte del país.

El acto se realizará en la Unidad de Servicios Especiales de la PNP en Trujillo y contará con la presencia del comandante general de la institución policial, el general de Policía Fredy López. La exposición buscará dar cuenta del balance de las operaciones articuladas entre ambas fuerzas en el marco de la estrategia de seguridad desplegada en la zona.

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Cómo nació el Comando Unificado y qué funciones cumple

Fujimori anunció la creación del Comando Unificado el 7 de octubre, durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima. En esa oportunidad, la mandataria explicó que la nueva estructura integraría las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la PNP mediante un centro de control y operaciones destinado a dirigir, de manera sincronizada, las acciones contra las organizaciones criminales y la delincuencia en todo el país.

El esquema se apoya en una unidad de Fuerzas Combinadas para el Combate al Crimen Organizado compuesta por 1.350 efectivos, distribuidos entre 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas, según precisó el Ministerio del Interior. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó la presidenta durante el anuncio.

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La creación del comando se produjo en un contexto de fuerte presión social por la inseguridad: los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período. Días antes, el Gobierno había declarado un estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad, entre ellos el Trujillo Varones en La Libertad, lo que habilitó a las Fuerzas Armadas a asumir el control perimetral de esos establecimientos junto a la Policía.

Decimoctava gira de trabajo al interior del país

El viaje a La Libertad se suma a una serie de desplazamientos que la presidenta ha realizado por distintas regiones del Perú desde que asumió el cargo. Con esta visita, Fujimori acumula dieciocho giras de trabajo fuera de Lima, un recorrido que combina supervisión de seguridad, gestión penitenciaria y coordinación con autoridades locales.

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La presencia simultánea de los ministros de Defensa, Interior y Justicia en la comitiva refleja el carácter intersectorial de la agenda prevista para la jornada en Trujillo, que combina el control del sistema penitenciario con el despliegue de fuerzas de seguridad contra el crimen organizado en la región.