El economista Julio Velarde analiza los factores que impulsan la inflación actual, incluyendo choques de oferta como el fenómeno El Niño y el aumento en precios de energía y alimentos, y detalla las medidas del Banco Central de Reserva para controlar la demanda y estabilizar los precios.

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El precio de los alimentos podría continuar aumentando en el Perú como consecuencia del fenómeno El Niño, en un escenario en el que la inflación ya supera el rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Así lo advirtió Julio Velarde, presidente de la entidad monetaria, durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, donde alertó sobre los efectos que las condiciones climáticas podrían tener sobre la producción agrícola y el costo de vida de las familias.

El economista señaló que los datos preliminares disponibles hasta el momento apuntan a que la inflación de noviembre podría ser superior a la registrada en octubre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% y la tasa anualizada alcanzó el 5,25%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Julio Velarde expone en CADE Ejecutivos sobre el impacto del fenómeno El Niño en la inflación y en el precio de los alimentos en el Perú.

“El daño puede ser fuerte”, manifestó Velarde durante la segunda jornada del encuentro empresarial, realizado este miércoles 25 de noviembre en Urubamba, Cusco. El titular del BCRP agregó que la presión sobre el precio de los alimentos será fuerte, un factor que deberá tenerse en cuenta al evaluar las perspectivas económicas del país.

Durante el conversatorio denominado Oportunidades del Perú en el nuevo orden global, conducido por Drago Kisic, socio fundador de Macroconsult, Velarde explicó que el impacto de El Niño sobre los alimentos comenzó a hacerse más evidente en octubre y que sus consecuencias no se limitan a las sequías o las lluvias intensas.

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), analizó la evolución de la economía peruana, las perspectivas de crecimiento y los desafíos para 2027 durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, en Cusco. (CADE Ejecutivos)

El precio del choclo, la papa y otros alimentos ya registra fuertes incrementos

Uno de los ejemplos utilizados por el presidente del BCRP para explicar el impacto de las condiciones climáticas sobre los precios fue el encarecimiento del choclo durante octubre.

Velarde señaló que el precio de este producto aumentó alrededor del 50% y atribuyó parte de este comportamiento a los fuertes vientos, un factor climático cuyo impacto sobre la producción agrícola no siempre había sido considerado con la misma atención que las precipitaciones o las sequías.

La magnitud del incremento también se refleja en las estadísticas oficiales. De acuerdo con el último informe técnico del INEI, el precio del choclo en Lima Metropolitana aumentó 45,3% durante octubre, respecto al mes anterior. El organismo estadístico también identificó el costo de los fertilizantes como un factor que incidió en su encarecimiento.

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El precio del choclo aumentó 45,3% en Lima Metropolitana durante octubre de 2026. Julio Velarde identificó los fuertes vientos como uno de los factores que afectaron su producción.

Otros alimentos de consumo habitual que registraron importantes incrementos durante el mismo mes fueron la zanahoria (24,6%), la arveja verde (24,3%), la papa color (14,4%), el olluco (13,9%), la papa amarilla (13,5%) y la cebolla de cabeza (10,8%).

Los precios de los pescados y mariscos tampoco fueron ajenos a las condiciones oceanográficas. El bonito se encareció 26,9%; la caballa, 17,5%; la lisa, 10,2%; y el jurel, 8,6%.

Según el INEI, los oleajes anómalos y el calentamiento del mar afectaron la disponibilidad de determinadas especies marinas y redujeron su ingreso a los mercados.

En conjunto, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento mensual del 1,62% en Lima Metropolitana, convirtiéndose en el principal componente que impulsó la inflación de octubre.

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Inflación supera el rango meta del BCRP y podría aumentar en noviembre

Durante su exposición en CADE Ejecutivos 2026, Velarde recordó que el Perú había logrado controlar la inflación después del incremento generalizado de precios registrado a nivel mundial entre 2021 y 2022.

El país cerró 2024 con una inflación cercana al 2% y 2025 con una tasa de aproximadamente 1,5%. Sin embargo, este comportamiento cambió durante 2026 como consecuencia de factores externos y climáticos.

El incremento de los precios internacionales de los combustibles, asociado a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, provocó que la inflación mensual de marzo alcanzara el 2,38%, una cifra superior a la inflación acumulada durante todo el año anterior.

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La papa, la zanahoria, la arveja verde y la cebolla figuran entre los alimentos que registraron importantes incrementos de precios durante octubre, según el INEI.

Tras varios meses de incrementos más moderados, octubre marcó un nuevo repunte de los precios, esta vez con una importante incidencia de los alimentos.

De acuerdo con el INEI, entre enero y octubre de 2026, la inflación acumulada en Lima Metropolitana llegó al 4,88%, mientras que la variación de los últimos doce meses alcanzó el 5,25%.

A nivel nacional, la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año fue de 4,60% y la anualizada llegó al 4,83%.

Estos indicadores se encuentran por encima del rango meta de inflación del Banco Central, establecido entre el 1% y el 3% anual.

Velarde anticipó que las presiones sobre los precios podrían mantenerse durante algún tiempo, aunque todavía no se dispone del resultado definitivo de la inflación correspondiente a noviembre.

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¿Por qué el Banco Central no puede controlar directamente el precio de los alimentos?

El presidente del BCRP explicó que buena parte de la inflación registrada durante 2026 responde a los denominados choques de oferta, es decir, situaciones que afectan la disponibilidad de determinados productos o incrementan sus costos de producción.

En el caso de los alimentos, las condiciones climáticas pueden reducir las cosechas, afectar la pesca o dificultar el traslado de mercancías hacia los mercados. Cuando disminuye la disponibilidad de estos productos y la demanda se mantiene, sus precios tienden a aumentar.

Una situación similar ocurre con los combustibles, cuyos precios están influenciados por las cotizaciones internacionales del petróleo.

Julio Velarde anticipó que la inflación de noviembre podría superar la registrada en octubre debido, principalmente, al encarecimiento de los alimentos.

Velarde explicó que, frente a este tipo de incrementos, la capacidad de intervención de la política monetaria es limitada. Elevar las tasas de interés no permite modificar directamente el precio internacional del petróleo ni recuperar una cosecha afectada por un evento climático.

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El objetivo del Banco Central, precisó, es evitar que el encarecimiento de determinados productos termine extendiéndose al resto de bienes y servicios de la economía.

“Lo que busca un banco central es hacer que se contagie lo menos posible a otros precios. Ese es el propósito”, manifestó Julio Velarde en CADE Ejecutivos 2026

BCRP está dispuesto a actuar si el incremento de precios se extiende

La advertencia de Velarde se produce después de que el directorio del Banco Central de Reserva decidiera, el pasado 12 de noviembre, elevar la tasa de interés de referencia de 4,25% a 4,50%, en respuesta al incremento de la inflación y los riesgos asociados a la persistencia de los choques de oferta.

En aquella oportunidad, la entidad precisó que la decisión no implicaba necesariamente el inicio de un ciclo de incrementos sucesivos de la tasa de interés.

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Durante su intervención en CADE Ejecutivos, Velarde reafirmó que el BCRP se mantiene atento al comportamiento de los precios y está dispuesto a adoptar nuevas medidas si la inflación continúa aumentando y se extiende a otros componentes de la canasta de consumo.

El Banco Central de Reserva del Perú está dispuesto a adoptar nuevas medidas de política monetaria si las presiones inflacionarias se extienden a otros bienes y servicios de la economía.

Un incremento de la tasa de referencia puede trasladarse gradualmente a las condiciones de financiamiento que ofrecen las entidades financieras, moderando el crecimiento del crédito, el consumo y la demanda agregada.

Sin embargo, la decisión de realizar nuevos ajustes dependerá de la evolución de la inflación, las expectativas económicas y la duración de los factores que están impulsando el encarecimiento de los productos.

La próxima sesión del directorio del BCRP para evaluar el programa monetario está prevista para el 10 de diciembre de 2026.

Julio Velarde respalda las medidas económicas del Gobierno para atender los efectos de El Niño

Durante el conversatorio, el presidente del Banco Central también fue consultado sobre las medidas fiscales por S/18.000 millones impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su aparente contradicción con el reciente incremento de la tasa de interés de referencia.

Mientras que el aumento del gasto público puede impulsar la demanda interna, el incremento de las tasas de interés busca moderar las presiones inflacionarias.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, analiza el crecimiento económico y la inversión privada durante el foro CADE Ejecutivos 2026 en Cusco. (CADE Ejecutivos)

Velarde descartó que ambas decisiones sean necesariamente contradictorias y sostuvo que los recursos destinados a atender a la población afectada por El Niño, mitigar los daños y financiar la posterior reconstrucción responden a necesidades que deben ser atendidas. “No hay contradicción”, afirmó el titular del BCRP.

El economista consideró necesarias las transferencias a los sectores severamente afectados y los recursos destinados a reducir el impacto de las emergencias climáticas.

De cara a 2027, Velarde mantiene una perspectiva favorable sobre el crecimiento económico del Perú, sustentada en el dinamismo de la inversión privada y la demanda interna. Sin embargo, la magnitud de los daños que pueda ocasionar El Niño será determinante tanto para el desempeño de las actividades productivas como para la evolución del costo de vida de las familias.