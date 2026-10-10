Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado y habló de sus hijas.

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Gigi Mitre cuestionó la pollada que un grupo de personas organizará a favor de Andrés Hurtado y planteó dudas sobre la situación económica del expresentador, conocido como “Chibolín”, a raíz de las dificultades que afronta. La conductora de Amor y fuego sostuvo que entiende las críticas que surgieron en redes sociales ante la convocatoria y planteó interrogantes sobre el respaldo que recibiría de su familia.

Durante la emisión del programa, Mitre señaló que los allegados de Hurtado tienen derecho a realizar una actividad para recaudar dinero si esa es su decisión. Aun así, consideró que la iniciativa provoca cuestionamientos en un contexto marcado por las carencias económicas de muchos hogares.

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“Al final, si sus amigos y su entorno cercano quieren darle dinero y quieren darle para la pollada, están en todo su derecho”, afirmó la presentadora. De inmediato, añadió que comprende las reacciones de los usuarios que objetaron la campaña de apoyo económico.

La pollada a favor de Andrés Hurtado tendrá entradas de S/ 100 y show en vivo

La conductora remarcó que parte de las críticas se explican por la desigualdad y la pobreza que afectan a numerosas familias. “Entiendo a la gente de redes sociales al criticar que ayuden económicamente a Andrés Hurtado con tanta gente que se muere de hambre y con la pobreza que hay”, manifestó en el espacio televisivo.

Gigi Mitre habló del estilo de vida que exhiben las hijas de Andrés Hurtado

El comentario de Gigi Mitre también estuvo dirigido a la familia de Andrés Hurtado. La conductora aludió a la imagen pública y al estilo de vida que muestran sus hijas en redes sociales, y expresó su extrañeza por la realización de una colecta destinada a cubrir gastos de su padre.

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Mitre sostuvo que le resultaba llamativo que personas cercanas al expresentador optaran por una pollada, cuando su entorno familiar aparenta tener capacidad económica. En ese punto, lanzó una frase que generó repercusión por la referencia a los accesorios y artículos de lujo que, según dijo, se asocian con las jóvenes.

“Teniendo la familia que tiene, nos referimos al estilo de vida que muestran sus hijas, con media cartera come menú todo el año en la cárcel”, expresó la figura de Amor y fuego.

Luego, Mitre deslizó una interpretación sobre la ausencia de ayuda económica familiar. “Al parecer, las hijas no han querido darle ningún tipo de ayuda económica a su padre”, dijo.

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Las declaraciones se produjeron luego de que se difundiera la organización de una actividad solidaria para reunir fondos a favor de Hurtado. La convocatoria despertó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales: algunos respaldaron a quienes decidieron colaborar con el conductor, mientras que otros cuestionaron que se destinen aportes a una figura mediática.

La conductora sugirió que Andrés Hurtado venda pertenencias de valor

La integrante de Amor y fuego también dudó de que Andrés Hurtado no cuente con bienes que pueda utilizar para afrontar sus gastos. Según planteó, antes de depender de una actividad organizada por sus amistades, podría desprenderse de objetos personales de valor.

“Me parece raro que no tenga nada de dinero”, sostuvo Mitre. La presentadora mencionó los relojes y la ropa del expresentador como posibles bienes que podría vender para obtener recursos.

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“Podría vender uno de sus relojes; algo de su ropa, que venda una de sus prendas y que con eso coma todo un año”, afirmó. Después vinculó esa situación con las consecuencias de las decisiones personales y legales que enfrenta el conductor.

Mitre aclaró que no cuestiona el derecho de sus amigos a apoyarlo, pero insistió en que entiende el malestar de quienes consideran que existen otras urgencias sociales que podrían recibir ayuda.

Anuncian actividad a favor de Andrés Hurtado, quien se encuentra en prisión.| Foto: Composición Infobae Perú