Perú crecería 3,2% este año, según el Banco Mundial: quedaría cuarto en Sudamérica, por detrás de Guyana, Paraguay y Surinam

Para 2027, el organismo estima un crecimiento de 3% para Perú, mientras que el MEF proyecta una expansión de 3,4% tanto para este año como para el próximo. Foto: Bitifinanzas

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La economía peruana avanzaría 3,2% en 2026, de acuerdo con las nuevas estimaciones del Banco Mundial, con lo que el país se ubicaría entre las economías sudamericanas con mayor crecimiento durante el año. La proyección mejora respecto al cálculo que el organismo había presentado en junio, cuando esperaba una expansión de 2,7%.

Con este resultado, Perú ocuparía el cuarto lugar en Sudamérica, solo por detrás de Guyana, que registra una proyección de 23,7%; Paraguay, con 4,7%; y Surinam, con 3,9%. Para 2027, el Banco Mundial prevé que la economía peruana crezca 3%, mientras que para este y el próximo año el MEF mantiene una expectativa de 3,4%.

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¿Cuál es el posicionamiento de Perú?

El nuevo cálculo del organismo multilateral refleja una mejora en las perspectivas para la economía peruana. En su reporte Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA, el Banco Mundial destaca el desempeño del país luego de la contracción registrada en 2023.

“En la región andina, Perú, tras la contracción de 2023, ha mantenido su crecimiento anual por encima del 3%, respaldado por las exportaciones de cobre y la inversión en infraestructura”, señala el documento.

En su reporte Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA, el Banco Mundial resalta la recuperación de Perú tras la contracción de 2023. Foto: VOA

Inversión privada a la cabeza

Uno de los elementos que diferencia a Perú frente a otras economías de la región es el papel que tendría la inversión privada como principal soporte de la demanda. El Banco Mundial prevé que el consumo privado continúe siendo el motor predominante en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe durante 2026, aunque con una expansión más moderada.

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Perú aparece entre las excepciones, junto con El Salvador, debido a que se espera que la inversión privada tenga una mayor participación en el crecimiento. El organismo explica que el país se encuentra favorecido por los desembolsos vinculados con el cobre y la infraestructura, mientras el consumo mantiene una recuperación progresiva.

Exportaciones y desafíos para sostener el crecimiento

El Banco Mundial también advierte que mantener una trayectoria favorable dependerá de las condiciones que enfrente la economía en los próximos años. “Sin embargo, las ganancias de mediano plazo dependerán de que se mantenga la cartera minera y se aborden los cuellos de botella estructurales de larga data que limitan el crecimiento potencial y el consumo privado”, se menciona en el reporte.

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De esta manera, la continuidad de los proyectos mineros y la atención de las restricciones estructurales aparecen como factores relevantes para elevar el potencial de expansión. El desempeño de las exportaciones de cobre y el avance de la infraestructura han contribuido al crecimiento reciente, pero el organismo plantea que existen retos pendientes para sostener ese ritmo.

La inversión privada sería uno de los principales motores de la demanda en Perú, a diferencia de otras economías de la región. Foto: Goal Capital

¿Cómo cambió la proyección del Banco Mundial?

La estimación actual representa una mejora frente a la publicada en junio. En ese momento, el Banco Mundial calculaba que Perú crecería 2,7% en 2026 y 2,8% en 2027. Con la actualización, la previsión para este año aumenta en 0,5 puntos porcentuales, mientras que la correspondiente a 2027 también se eleva.

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El nuevo escenario acerca la previsión del organismo a la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que contempla una expansión de 3,4% tanto para 2026 como para 2027. Aun así, la proyección del Banco Mundial para este año se mantiene 0,2 puntos porcentuales por debajo de la expectativa oficial del Gobierno.

En el conjunto de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima un crecimiento de 2,2% en 2026, por debajo del 2,4% registrado en 2025. El resultado regional se mantiene sin cambios frente a la proyección presentada en junio, en un contexto marcado por inflación persistente, restricciones fiscales y elevados costos de financiamiento.

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La institución señala que estas condiciones reducen el margen de acción de las políticas económicas y afectan el crédito y la inversión. En ese escenario, la posición de Perú entre las economías sudamericanas con mayor crecimiento se explica principalmente por el impulso de la inversión privada, las exportaciones de cobre y el desarrollo de infraestructura.