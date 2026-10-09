Reniec habilita más de 100 locales para trámites y entrega de DNI este fin de semana: revisa las regiones y los horarios de atención

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El Reniec atenderá este sábado 10 y domingo 11 de octubre en más de 100 locales de diferentes regiones del Perú, donde los ciudadanos podrán realizar trámites y recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca facilitar el acceso a estos servicios durante el fin de semana.

La jornada incluirá oficinas en departamentos como Lima, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad y Cajamarca, entre otros. Sin embargo, los horarios variarán según el establecimiento y la atención del domingo se concentrará en sedes ubicadas en Puno.

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Una ciudadana realiza trámites de su Documento Nacional de Identidad en una oficina del Reniec en Perú. (Foto: Reniec)

Para evitar desplazamientos innecesarios, los ciudadanos pueden consultar la relación oficial de locales habilitados, sus direcciones y horarios. Además, la entidad ofrece alternativas virtuales para determinados trámites y una plataforma para verificar si un DNI ya está listo para el recojo.

Reniec atenderá este sábado 10 de octubre: conoce las regiones y los horarios

Este sábado, el Reniec abrirá distintas oficinas en Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Callao, Lima, Puno y Madre de Dios. La relación también incluye locales en Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Amazonas, según el comunicado de la entidad.

Una ciudadana peruana muestra su Documento Nacional de Identidad para realizar trámites ante Reniec, entidad que amplía sus horarios para las próximas elecciones regionales y municipales. (Foto: Reniec)

La atención estará disponible para realizar trámites vinculados con el DNI y recoger documentos, de acuerdo con los servicios habilitados en cada establecimiento. Por ello, los usuarios deben comprobar qué oficina les corresponde antes de acudir.

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Los horarios serán diferenciados. Algunas sedes atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., mientras que otras recibirán al público de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. La franja dependerá del local seleccionado, por lo que es importante revisar la información antes de organizar la visita.

Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

Para conocer las direcciones exactas y los horarios, el Reniec publicó una lista de las oficinas habilitadas. Los ciudadanos pueden revisar el documento en este enlace oficial de sedes y horarios, donde figura la información correspondiente a la jornada.

¿Cómo hacer trámites del Reniec por internet y saber si tu DNI está listo?

Además de la atención presencial, el Reniec permite realizar diversos trámites de identificación y registro civil por internet. Los ciudadanos pueden consultar los servicios disponibles en la plataforma oficial para ciudadanos, donde encontrarán información sobre las gestiones que pueden realizar de manera virtual.

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Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Para pagar las tasas de los trámites presenciales y virtuales, la entidad contempla alternativas como Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y Págalo.pe. En el caso de Yape, el usuario debe generar primero un ticket en la plataforma de recaudación del Reniec (HAZ CLICK AQUÍ) y seleccionar el código correspondiente a la gestión que necesita realizar.

Después de obtener el ticket, debe ingresar su número en la aplicación Yape, seleccionar la opción Yapear servicios > Reniec y completar la operación. Este procedimiento permite efectuar el pago siguiendo los pasos establecidos por la plataforma.

Por otro lado, quienes ya solicitaron su DNI pueden consultar el estado del trámite en el portal de consulta del Reniec (HAZ CLICK AQUÍ). Si el sistema indica que el documento se encuentra al 100 %, podrán acudir a la sede que seleccionaron para recogerlo.

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