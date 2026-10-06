Perú

Campaña de DNI electrónico gratuito hasta el 11 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La atención se desarrollará en locales municipales, espacios comunales y otros establecimientos habilitados temporalmente por la entidad

Mujer joven con gafas y frenillos sonríe mientras muestra al frente un Documento Nacional de Identidad. El fondo es un espacio público difuminado
Algunos puntos incluidos en el cronograma también tendrán habilitada la entrega de documentos de identidad - Créditos: Reniec.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) organizará campañas de documentación itinerante hasta el domingo 11 de octubre de 2026. La iniciativa comenzó el lunes 5 y busca facilitar el acceso gratuito de la ciudadanía al documento nacional de identidad (DNI) en distintos puntos del país.

La atención se brindará en locales municipales, espacios comunales y otros establecimientos programados por la institución. Las jornadas permitirán realizar trámites vinculados al documento sin costo y recibir asistencia registral, según los servicios habilitados en cada localidad.

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Algunos puntos también contarán con entrega de documentos. Antes de acudir, las personas interesadas deberán verificar qué trámites están disponibles, así como la fecha, la dirección y el horario de atención correspondientes a su distrito, provincia o comunidad.

Las jornadas permitirán realizar gratuitamente diversos trámites relacionados con el DNI, según los servicios habilitados en cada localidad - Créditos: Andina.
Las jornadas permitirán realizar gratuitamente diversos trámites relacionados con el DNI, según los servicios habilitados en cada localidad - Créditos: Andina.

Departamentos incluidos en la programación

La programación comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las actividades llegarán a centros poblados, caseríos y comunidades nativas, con fechas y horarios definidos para cada punto de atención. La cobertura contempla zonas en las que el acceso a oficinas permanentes puede resultar limitado, por lo que el cronograma prevé la instalación temporal de módulos en espacios cercanos a la población.

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La relación difundida por Reniec permite identificar el departamento, la provincia, la localidad, el establecimiento, la dirección, los días de atención, los horarios y los servicios previstos. La información está disponible en la lista de campañas de documentación correspondiente al período del 5 al 11 de octubre de 2026.

¿Qué se debe revisar antes de acudir?

La ciudadanía deberá consultar el cronograma antes de desplazarse al punto programado. Esa verificación permitirá confirmar si el establecimiento ofrece el trámite requerido, si contará con entrega de DNI y cuál será el horario habilitado para la jornada.

Reniec indicó que los servicios pueden variar según la localidad. Por ese motivo, no todos los puntos tendrán las mismas prestaciones ni atenderán durante los mismos días. La revisión previa del listado ayudará a evitar traslados innecesarios y a organizar la visita dentro del horario establecido.

Los servicios, fechas y horarios no serán iguales en todos los puntos, por lo que será necesario revisar previamente el cronograma - Créditos: Reniec.
Los servicios, fechas y horarios no serán iguales en todos los puntos, por lo que será necesario revisar previamente el cronograma - Créditos: Reniec.

Las campañas forman parte de la atención itinerante que la entidad desarrolla en diferentes departamentos. La iniciativa contempla puntos municipales y comunales para acercar los servicios de identificación y registro civil a personas que residen en localidades alejadas de las oficinas regulares.

Quienes necesiten realizar un trámite deberán revisar los datos consignados en el documento de Reniec y acudir al lugar indicado en la fecha correspondiente. También deberán confirmar los servicios disponibles antes de iniciar el desplazamiento, debido a que cada sede cuenta con una programación propia.

La campaña continuará hasta el domingo 11 de octubre de 2026. Durante ese período, los módulos previstos atenderán de acuerdo con el calendario publicado por la institución, que reúne la información necesaria para ubicar el punto más cercano y conocer las condiciones de cada jornada.

Características del DNI electrónico

  • Mayor seguridad al incorporar un chip electrónico con información del titular.
  • Permite realizar firmas digitales mediante certificados electrónicos.
  • Facilita el acceso a determinados servicios y trámites en línea.
  • Incluye elementos físicos y electrónicos que dificultan su falsificación.
  • Contiene información biométrica que permite verificar la identidad del ciudadano.
  • Puede utilizarse para realizar gestiones de manera presencial y acceder a servicios digitales.

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