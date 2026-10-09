¿Qué pasa si no pago mi multa electoral? Conoce los trámites que pueden quedar bloqueados si no regularizas tu situación

Un representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explica las consecuencias legales y financieras de no cancelar las multas electorales dentro de los plazos establecidos. Durante su intervención, el vocero detalla que el proceso de cobro transita a una etapa coactiva que puede culminar en la emisión de medidas de embargo sobre bienes y cuentas bancarias de los omisos.

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Los ciudadanos que no votaron o que incumplieron su función como miembros de mesa en las Elecciones Municipales y Regionales 2026 pueden enfrentar restricciones en trámites personales, administrativos y laborales si mantienen una multa electoral pendiente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La deuda puede regularizarse con el pago de la sanción o mediante una solicitud de dispensa o justificación, según corresponda al caso.

La falta de pago no impide que una persona participe en una eventual segunda vuelta electoral. Quienes no acudieron a sufragar en la primera jornada conservan su derecho a votar en la siguiente, aun cuando no hayan cancelado la multa. La obligación pendiente, de todos modos, permanece registrada hasta que el ciudadano la pague o consiga que el JNE declare procedente una dispensa.

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El monto de la sanción por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura como domicilio electoral en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para quienes fueron designados miembros de mesa, titulares o suplentes, y no asistieron o rechazaron el cargo, la multa asciende a S/ 275. El organismo electoral también contempla procedimientos para quienes acrediten una causa válida que les impidió cumplir con su obligación.

Documentos oficiales en un escritorio registran la restricción de trámites por omisión de pago de multas ante el Jurado Nacional de Elecciones en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda puede frenar trámites ante entidades públicas y privadas

Una multa electoral sin regularizar puede generar dificultades al momento de renovar, actualizar o gestionar documentos de identidad. Entre los trámites que pueden verse afectados figura la actualización del DNI, un requisito habitual para realizar otras gestiones administrativas, financieras o laborales.

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La deuda también puede complicar la obtención o el retiro de un pasaporte ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. El ciudadano debe verificar antes si registra multas electorales, sobre todo si necesita viajar fuera del país o si tiene un trámite migratorio en curso. La regularización previa evita observaciones vinculadas con su situación electoral.

Otro de los procedimientos que puede quedar condicionado es la obtención o revalidación de la licencia de conducir. La multa pendiente puede impedir que el solicitante complete el trámite hasta que acredite el pago o la dispensa. El JNE ha advertido que la falta de regularización también puede generar inconvenientes al cobrar cheques, realizar gestiones notariales o intervenir en procesos judiciales y administrativos.

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Una ventanilla de atención del Jurado Nacional de Elecciones en Perú reúne documentos de identidad y pasaportes para la realización de trámites administrativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los actos notariales y comerciales también pueden quedar restringidos

La situación electoral pendiente puede afectar operaciones que requieran intervención notarial. La compra, venta o transferencia de vehículos e inmuebles exige, en muchos casos, que las partes tengan su situación regularizada para formalizar la escritura o el acto correspondiente. Por ese motivo, una deuda electoral puede retrasar operaciones patrimoniales que dependan de una firma ante notario.

También pueden presentarse obstáculos al momento de suscribir contratos que exijan formalización legal, como alquileres, créditos, operaciones financieras o acuerdos comerciales. La restricción no elimina la capacidad civil de la persona, aunque puede impedir la culminación de actos que requieran certificados, constancias o verificaciones previas.

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Las limitaciones alcanzan, además, a determinadas gestiones ante el Estado. Un ciudadano con multas electorales pendientes puede tener problemas para participar en procesos administrativos, acceder a algunos registros civiles o postular a cargos públicos. La norma busca que el elector cumpla con las obligaciones derivadas del sufragio y de la designación como miembro de mesa antes de completar esos procedimientos.

Una persona sostiene un documento nacional de identidad peruano frente a una barrera de paso marcada con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multa puede pasar a cobranza coactiva y derivar en embargos

Si la deuda no se paga ni se presenta una solicitud de dispensa o justificación dentro del plazo establecido, el JNE puede iniciar un procedimiento de ejecución coactiva. Esa etapa permite aplicar medidas de cobro sobre los bienes o fondos del ciudadano, incluida la retención de dinero en cuentas bancarias, de acuerdo con las disposiciones aplicables a las multas electorales.

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La justificación corresponde a los ciudadanos designados como miembros de mesa que no asistieron a la instalación de la mesa de sufragio. La dispensa, en cambio, procede para quienes no emitieron su voto por una causa admitida. Ambos pedidos exigen documentos que acrediten la situación invocada, como problemas de salud, viajes por estudios o atención médica, pérdida o robo del DNI, fallecimiento de familiares directos, desastres naturales, discapacidad, errores en el padrón u otras causales previstas por el organismo electoral.

Las solicitudes pueden presentarse desde el día siguiente de la elección y antes de que se emita la Resolución de Medida Cautelar de Embargo. Si el ciudadano inicia el trámite después de ese momento, el pedido será declarado improcedente. El costo por derecho de trámite es de S/ 25,90 en los casos que correspondan, aunque algunas causales están exoneradas de pago.

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Cómo consultar la deuda y regularizar la situación electoral

El primer paso es ingresar al sistema de consulta de multas electorales del JNE con el número de DNI. Allí, el ciudadano puede conocer si mantiene sanciones pendientes, el proceso electoral al que corresponden y el tipo de omisión registrada. La plataforma también permite identificar si corresponde pagar la multa o presentar una solicitud de dispensa o justificación.

El pago puede realizarse de forma digital mediante Págalo.pe o a través de los pagos en línea del JNE. También está disponible la atención presencial en las oficinas del Banco de la Nación, en la sede central del organismo electoral y en sus oficinas desconcentradas. Tras completar la operación, es conveniente conservar la constancia de pago para cualquier gestión posterior.

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Mantener una multa electoral pendiente puede impedir trámites notariales y bancarios que requieran el DNI. La restricción permanece vigente hasta que el ciudadano regularice su situación y cancele la deuda. (ONPE)

Para solicitar una dispensa o justificación, el ciudadano debe acceder al Sistema de Dispensa Virtual, seleccionar la multa vinculada con el proceso electoral, elegir la causal y adjuntar los documentos de sustento. El derecho de trámite se paga con el código 01465 en el Banco de la Nación o mediante Págalo.pe. La presentación dentro del plazo resulta determinante para evitar que la deuda pase a ejecución coactiva.