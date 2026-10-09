Perú

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 9 de octubre en Perú

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

mano con billetes de dolar en Peru, otra mano recibe un billete
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles
Guardar

Reporte del precio del dólar de hoy viernes 9 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con alza ayer a S/3,4440, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado con alza a S/3,4450, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“En el mercado local, el dólar encontró demanda alrededor de S/ 3.44, mientras la atención se concentra en la decisión de política monetaria que anunciará hoy el BCRP. El mercado contempla una posible subida de la tasa de referencia de 4.25% a 4.50%, decisión que podría ampliar el diferencial de tasas y dar soporte al sol. En paralelo, continúa el seguimiento a los resultados de las elecciones regionales y municipales, aunque se espera que su efecto cambiario permanezca contenido mientras no se produzcan cambios significativos en las expectativas económicas.”, señaló el reporte de Kambista sobre la apertura de ayer.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 8 de octubre en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,420
  • Venta: S/3,450.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,358
  • Venta: S/3,438.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 7 de octubre en Perú
Así cerró el dólar el 7 de octubre en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,446
  • Venta: S/3,453.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 7 de octubre

  • 01:40 pm: Se colocaron S/ 3 300,1 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,22 por ciento.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,4450.
  • 01:26 pm: Se colocaron S/ 400,1 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 3,27 por ciento.
  • 01:20 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,25 por ciento.
  • 01:10 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/ 400 millones.
  • 01:05 pm: Se colocaron CDV BCRP a 6 meses por S/ 500 millones a un margen promedio de 0,00 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CDV BCRP a 6 meses S/ 500 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 3 300 millones.
  • 11:10 am: Se colocaron S/ 10 millones de CD BCRP a 18 meses a una tasa promedio de 4,25 por ciento.
  • 09:20 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/ 10 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 17 400 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 5 300 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesDólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Segunda vuelta regional 2026: cuándo sería y cuáles son las regiones que tendrían que volver a las urnas para elegir a su próximo gobernador

El avance de los resultados preliminares de la ONPE permite identificar las regiones que, por ahora, se perfilan para una segunda vuelta regional

Segunda vuelta regional 2026: cuándo sería y cuáles son las regiones que tendrían que volver a las urnas para elegir a su próximo gobernador

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados La Tinka del 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka del miércoles 7 de octubre de 2026, incluidos los números del Pozo Millonario, la Boliyapa y Sí o Sí, que dejó un ganador de S/50.000

Resultados La Tinka del 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

San Marcos amplía su oferta académica para el examen de admisión 2027-I: conoce su nueva carrera

La especialidad formará profesionales en el estudio, diseño y desarrollo de materiales avanzados, con aplicaciones en sectores como la medicina, la minería, la energía y la electrónica

San Marcos amplía su oferta académica para el examen de admisión 2027-I: conoce su nueva carrera

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 9 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,5 durante la madrugada del 8 de octubre, con epicentro a 6 kilómetros al norte de Huambo, en Caylloma, Arequipa

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 9 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

ENTRETENIMIENTO

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

Resultados La Tinka del 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

Qué Tal Cumbión le rinde homenaje a BTS con un mix de cumbia a días del show en Lima

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

DEPORTES

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026