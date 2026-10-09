Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 9 de octubre en Perú

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

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Reporte del precio del dólar de hoy viernes 9 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con alza ayer a S/3,4440, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado con alza a S/3,4450, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“En el mercado local, el dólar encontró demanda alrededor de S/ 3.44, mientras la atención se concentra en la decisión de política monetaria que anunciará hoy el BCRP. El mercado contempla una posible subida de la tasa de referencia de 4.25% a 4.50%, decisión que podría ampliar el diferencial de tasas y dar soporte al sol. En paralelo, continúa el seguimiento a los resultados de las elecciones regionales y municipales, aunque se espera que su efecto cambiario permanezca contenido mientras no se produzcan cambios significativos en las expectativas económicas.”, señaló el reporte de Kambista sobre la apertura de ayer.

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Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,420

Venta: S/3,450.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

Compra : S/3,358

Venta: S/3,438.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Así cerró el dólar el 7 de octubre en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra : S/3,446

Venta: S/3,453.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 7 de octubre

01:40 pm: Se colocaron S/ 3 300,1 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,22 por ciento.

01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,4450.

01:26 pm: Se colocaron S/ 400,1 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 3,27 por ciento.

01:20 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

01:10 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/ 400 millones.

01:05 pm: Se colocaron CDV BCRP a 6 meses por S/ 500 millones a un margen promedio de 0,00 por ciento.

12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CDV BCRP a 6 meses S/ 500 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 3 300 millones.

11:10 am: Se colocaron S/ 10 millones de CD BCRP a 18 meses a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

09:20 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/ 10 millones.

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 17 400 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 5 300 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

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En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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