Perú

Rafael López Aliaga insiste en que teme un “anforazo” de la ONPE y la acusa de ser un “grupo criminal”

El líder de Renovación Popular reiteró que no confía en el organismo electoral, cuyo sistema calificó de “obsoleto”, y expresó nuevamente sus dudas sobre el conteo de votos para la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga afirmó que no confía en la ONPE y cuestionó el sistema utilizado para el conteo de votos de las elecciones municipales de Lima
Rafael López Aliaga afirmó que no confía en la ONPE y cuestionó el sistema utilizado para el conteo de votos de las elecciones municipales de Lima
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este lunes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que no confía en el organismo, al tiempo que reiteró sus temores de que pueda producirse un supuesto “anforazo” que altere el resultado de las elecciones municipales de Lima.

“Yo no confío en la ONPE”, afirmó durante una entrevista con PBO, al ser consultado sobre la posibilidad de que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, termine imponiéndose en el ajustado conteo de votos.

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El político señaló que todavía faltan varios días para conocer el resultado definitivo y calificó de “estúpido” y “obsoleto” el sistema utilizado por el organismo electoral. “Todavía faltan diez días”, dijo, antes de cuestionar que el escrutinio pueda demorar entre diez y veinte días.

“Son mañosos, son grupo criminal”, añadió, sin presentar pruebas que sustenten sus acusaciones, un día después de que expresara sus dudas sobre la posibilidad de que se produjera un “anforazo”.

Francis Allison
El líder de Renovación Popular reiteró sus dudas sobre un supuesto “anforazo” que pueda alterar el resultado de los comicios y afirmó que ya habría vivido una situación similar en anteriores elecciones

“Yo ahorita tengo mis dudas de que no haya un anforazo”, afirmó en diálogo con Panamericana TV, antes de sostener que ya había sido víctima de una situación similar en anteriores procesos electorales, una afirmación que tampoco acompañó con pruebas.

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Cuando la periodista Milagros Leiva le recordó que en Lima cuenta con personeros para vigilar el proceso electoral, López Aliaga respondió: “Sí, pues, pero son capaces”. También justificó su desconfianza hacia el organismo al señalar que ha presentado denuncias penales contra personas vinculadas a la ONPE.

“Cuando yo pierdo la confianza, cuando tengo denunciado penalmente a la gente de ONPE, ya no creo nada”, afirmó.

Por su parte, Allison ha señalado que peleará “hasta el último voto” en el proceso por la alcaldía de Lima. En declaraciones a El Comercio, reconoció que el partido que representó en la contienda no cumplió “a cabalidad” con su labor de colocar personeros, pero sostuvo que las actas impugnadas ya se encuentran bajo revisión de los organismos electorales.

“Tomando en cuenta cómo estamos hoy, ¿puedo ser alcalde de Lima? Sí. Ahora la bronca es en los Jurados Electorales Especiales y en el JNE. Seré claro: puedo ser alcalde electo en unos días, acabando esto. Lo hemos analizado con expertos y yo sí puedo ser electo”, afirmó.

Francis Allison aseguró que disputará “hasta el último voto” y sostuvo que todavía puede convertirse en alcalde de Lima mientras los organismos electorales revisan las actas impugnadas
Francis Allison aseguró que disputará “hasta el último voto” y sostuvo que todavía puede convertirse en alcalde de Lima mientras los organismos electorales revisan las actas impugnadas

En seguida, se definió como “un hombre digno y firme en mis convicciones” y señaló que, si el resultado le fuera desfavorable, asumirá el papel de “un político crítico” que apoyará “lo bueno, pero no lo malo”.

“No puedo apoyar, por ejemplo, obras viales que se hacen sin estudios, sin expedientes técnicos, porque cada sol que se ahorra en expedientes cuesta vidas. Tampoco puedo avalar lo de Carlos Álvarez (que sea nombrado comisionado por la seguridad ciudadana)”, agregó.

Según el escrutinio oficial, con el 92,725 % de las actas procesadas, Renovación Popular registra el 27,703 % de los votos, frente al 26,841 % de Avanza País. Más atrás se encuentran Somos Perú, con el 15,087 %, y Podemos Perú, con el 8,008 %.

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