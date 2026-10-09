Perú

Caso Liceo Naval: abogado de víctima es hijo de quien defiende a implicado que salió del país, revela Beto Ortiz

El periodista cuestionó un posible conflicto de intereses por el vínculo familiar entre ambos letrados y pidió a especialistas en derecho que aclaren si esta situación es legalmente admisible

El periodista cuestionó un posible conflicto de intereses por el vínculo familiar entre ambos letrados y pidió a especialistas en derecho que aclaren si esta situación es legalmente admisible
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El periodista Beto Ortiz reveló este jueves que Juan Peña Flores, abogado de la víctima de la agresión sexual denunciada en el Liceo Naval Almirante Guise, es hijo de Juan José Peña Aguilar, quien defiende a uno de los menores implicados en el caso que salió del Perú antes de comparecer ante las autoridades.

Durante la última emisión de su programa en Willax, Ortiz citó información según la cual este último jurista acompañó al joven durante una declaración en una comisaría del distrito limeño de San Borja, tras la cual quedó en libertad y pasó a ser considerado testigo.

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El adolescente integra el grupo de cuatro menores que pasaron a esa condición y está citado a declarar este viernes 9 de octubre. Sin embargo, el programa de Ortiz había informado días antes que sus padres lo llevaron a Miami (Estados Unidos).

“¿Cómo es posible que padre e hijo defiendan a presunto agresor y víctima al mismo tiempo?“, preguntó el periodista, quien pidió a especialistas en derecho que aclaren si esta situación es legalmente admisible.

Vista panorámica de un complejo blanco con muros de seguridad junto a una avenida, casas urbanas y cerros bajo un cielo nublado.
La denuncia investiga una presunta agresión sexual contra un estudiante durante el regreso en autobús de un torneo escolar de fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortiz también recordó que Peña Flores defendió a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, denunciado por su presunta vinculación con una red de prostitución en el Parlamento. El caso salió a la luz tras el asesinato de Andrea Vidal, una extrabajadora parlamentaria que fue acribillada.

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También precisó que su cuestionamiento no se dirige a los antecedentes profesionales del abogado, sino al vínculo familiar entre ambos letrados y a la posibilidad de que este genere un conflicto de intereses.

El denunciante del caso estuvo representado hasta hace poco por Jorge Petrozzi, quien señaló que los acusados podrían recibir una medida de internación de entre seis y ocho años si eran hallados responsables. Sin embargo, se apartó de la defensa porque, según explicó, no estaba “alineado” con la familia.

Según la información policial, la agresión ocurrió en un autobús en el que los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol. En ese vehículo, un grupo de estudiantes habría agredido sexualmente a la víctima con un palo de escoba.

Jóvenes vestidos con buzos grises, gorras y mascarillas azules forman filas en un patio deportivo decorado con un mural al fondo.
Un grupo de jóvenes internos realiza formaciones ordenadas en el patio del centro de rehabilitación juvenil Maranguita en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agraviado contó lo sucedido a su familia, que acudió a una comisaría para denunciar los hechos. Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía se dirigieron al Liceo Naval, recogieron a los menores involucrados y los trasladaron a la dependencia policial de San Borja.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó, a fines del mes pasado, cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados, quienes fueron conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como ‘Maranguita’).

Según confirmó RPP, uno de los adolescentes internados intentó agredir sexualmente a otro joven en una de las duchas del centro, un caso que ya es investigado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

Los reportes de violencia sexual entre estudiantes aumentaron un 35 % entre enero y agosto de 2026, al pasar de 885 a 1.198 respecto al mismo período de 2025, según el sistema SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu). Los registros incluyen tocamientos, actos de connotación sexual, acoso presencial y digital.

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