Empresarios de Perú y Chile buscan impulsar inversiones y comercio tras récord de exportaciones

La agenda incluyó las perspectivas económicas del Perú, las opciones de inversión privada y el desarrollo de proyectos conjuntos en sectores estratégicos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Más de 40 representantes del sector empresarial peruano y chileno se congregaron en Lima para definir oportunidades de cooperación y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. La reunión se realizó durante la XXI edición del Consejo Empresarial Chileno–Peruano (CEChP), organizada por ComexPerú, en un contexto de crecimiento del intercambio comercial bilateral.

El encuentro reunió a representantes de compañías de ambos mercados y autoridades de los sectores de Economía, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Entre los asuntos abordados estuvieron las perspectivas económicas del Perú, las oportunidades para la inversión privada y las posibilidades de desarrollar iniciativas conjuntas en actividades estratégicas para ambas economías.

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Agenda empresarial busca nuevas oportunidades de inversión

La sesión estuvo liderada por Guillermo Ferreyros y Luis Felipe Gazitúa, presidentes de los capítulos peruano y chileno del CEChP, respectivamente. También participaron Enrique Gubbins, titular de ComexPerú, y Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, junto con representantes de empresas de ambos países.

Durante la reunión, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expuso las proyecciones económicas del Perú y las prioridades para fomentar la participación privada. A su vez, el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó los lineamientos de la política minera y energética, así como las posibilidades de cooperación con Chile. El canciller Carlos Espá intervino en la apertura de la jornada.

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Guillermo Ferreyros y Luis Felipe Gazitúa, titulares de los capítulos peruano y chileno del CEChP, encabezaron la reunión. Foto: Andina

Ferreyros destacó la importancia de mantener una agenda empresarial que permita aprovechar las oportunidades de integración económica. “Esta reunión nos permite seguir construyendo una agenda empresarial concreta entre Perú y Chile, identificando espacios en los que podemos profundizar la inversión, la integración y la cooperación. Tenemos una relación sólida, pero también importantes oportunidades para seguir avanzando juntos y generar mayor crecimiento en ambos países”, señaló.

Minería, logística y tecnología entre las prioridades

Los integrantes del Consejo intercambiaron propuestas sobre posibles iniciativas en minería, energía e integración productiva, además de consumo masivo, comercio minorista, transporte, logística, tecnología e innovación. El objetivo fue identificar áreas en las que ambos mercados puedan ampliar su colaboración y desarrollar proyectos que fortalezcan sus relaciones económicas.

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Los participantes también resaltaron la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión privada, mejorar la conectividad y facilitar las operaciones comerciales. Asimismo, plantearon la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyan a elevar la competitividad y generar oportunidades de desarrollo en ambos países.

La evolución del comercio bilateral respalda el interés por profundizar estos vínculos. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, en 2009, el intercambio comercial entre Perú y Chile se duplicó y llegó a USD 3.603 millones en 2025. En ese mismo periodo, los envíos peruanos al mercado chileno alcanzaron un récord de USD 2.282 millones, lo que convirtió a Chile en el principal destino de las exportaciones peruanas en América del Sur.

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Los miembros del Consejo evaluaron oportunidades de colaboración en minería, energía e integración productiva, así como en consumo masivo, retail, transporte, logística, tecnología e innovación. Foto: Marca Perú

El presidente del capítulo peruano del Consejo sostuvo que el desafío es convertir las oportunidades identificadas en medidas concretas. Para ello, consideró necesario mantener una coordinación continua entre las empresas y las autoridades de ambos países, con una perspectiva de largo plazo.

Consejo entregará declaración conjunta en Palacio de Gobierno

Al finalizar la jornada, los representantes del CEChP sostendrán una audiencia en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Durante la reunión, entregarán la Declaración Conjunta de la XXI Reunión, documento que reúne las conclusiones y propuestas acordadas por los participantes.

El texto, firmado por los presidentes de los capítulos peruano y chileno, plantea acciones destinadas a promover la inversión, mejorar la competitividad y profundizar la integración económica. Entre sus objetivos también figura reforzar los canales de coordinación entre los gobiernos para impulsar iniciativas compartidas.

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En esa línea, el Consejo expresó su interés en que se retomen los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales Perú–Chile, mecanismos de alto nivel que permitirían dar continuidad al diálogo bilateral y avanzar en proyectos de interés común.

Creado en 2004, el Consejo Empresarial Chileno–Peruano busca fortalecer las relaciones económicas entre ambos países mediante una agenda de cooperación, generación de confianza y apertura de oportunidades de crecimiento. ComexPerú ejerce la Secretaría Técnica del capítulo peruano y estuvo a cargo de organizar esta edición del encuentro en Lima.