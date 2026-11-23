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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,77 soles, lo que representa una disminución del 0,62% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,79 soles, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,5%, aunque su variación interanual muestra una caída del 5,66%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso continuo durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 5,42%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,84%, lo que indica una tendencia hacia la estabilidad en el mercado cambiario.