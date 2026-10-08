El Senado podría incorporar nuevas facultades al proyecto aprobado por Diputados, según Carlos Mesía

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

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Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado y miembro de la bancada de Fuerza Popular, sostuvo este viernes que la cámara alta del Congreso podrá modificar e incluso incorporar facultades al proyecto de facultades aprobado por la Cámara de Diputados, aunque dijo que los cambios deberán mantenerse dentro de los asuntos remitidos por la cámara baja: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

El senador de Fuerza Popular planteó que la revisión del texto es parte de las atribuciones del sistema bicameral y rechazó que el Senado deba aprobar sin variaciones el dictamen de la Cámara de Diputados.

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Mesía afirmó a RPP que Fuerza Popular dispone de 22 votos en el Senado y necesita llegar a 31 para alcanzar la mayoría requerida. “Los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo, como ninguno tiene la mayoría, tiene que consensuar y concertar. De manera que no hay la posibilidad de que el oficialismo, como él llama, pueda imponer un proyecto de ley a su antojo. Va a ser el resultado de la discusión”, indicó al medio radial.

El titular de la comisión informó que el dictamen ya ingresó a su despacho y que el debate comenzará el martes, luego de que la comisión se declarara en sesión permanente. Calculó que también habrá una sesión el jueves y señaló que el texto será sometido a votación si se alcanza consenso o si las posiciones llegan a un punto sin acuerdo posible.

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Oscar Reto Otero, Presidente de la Cámara de Diputados, exige al Senado no incorporar materias ajenas ni alterar la esencia del dictamen sobre delegación de facultades, subrayando que el respeto entre ambas cámaras definirá la gobernabilidad de los próximos cinco años.

Mesía sostuvo que el Senado respetará el proyecto aprobado por los diputados, aunque subrayó que esa consideración no equivale a una aprobación automática. “Vamos a construir país, vamos a perfeccionar, vamos a agregar lo que pensamos que es bueno y sacaremos lo que está mal”, afirmó.

El Senado puede incorporar facultades

El senador explicó que la discusión se centrará en el alcance del término “modificar”, previsto para los proyectos que llegan desde la Cámara de Diputados. Ante la consulta sobre si esa atribución permite añadir nuevas facultades, respondió que sí, aunque fijó un límite temático.

“Se pueden incorporar nuevas facultades, pero siempre en el marco, creo yo, como opinión personal. Aunque el Senado podría decir otra cosa, el pleno es el que va a mandar porque es el órgano supremo de interpretación del Senado. Podría entender otra cosa, pero para mí, por ejemplo, se puede modificar, se pueden incorporar otras cosas, pero siempre en el marco de lo que ha venido. O sea, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño”, dijo Mesía.

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El titular de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, explica la postura del Senado frente al dictamen de la Cámara de Diputados. Ante la insistencia de los periodistas, no aclara si se agregarán nuevas materias y se muestra ambiguo sobre el concepto de "desnaturalizar" la iniciativa.

Para el presidente de la comisión, ese marco comprende los asuntos de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, aunque precisó que el pleno del Senado puede adoptar una interpretación distinta por ser el órgano supremo de interpretación de esa cámara.

La definición de qué cambios podrían considerarse una alteración sustancial del dictamen sigue abierta. Mesía indicó que la comisión solicitó opinión a siete juristas y que todos dieron conceptos distintos sobre el significado de “desnaturalizar” una norma.

“(...) desnaturalizar significa cuando una cosa pierde su esencia. O sea, cuando deja de ser lo, lo que debería ser. Entonces, ¿cómo perdería su esencia e proyecto de ley que viene de Diputados? Eso solo lo podemos saber en el momento en que tengamos el texto definitivo de lo que haya aprobado el Senado. Entonces, cuando me dicen: “Ustedes lo van a desnaturalizar”, ¿qué es desnaturalizar? Eso yo no lo puedo decir en ‘Pasos Perdidos’, porque me lo preguntan cuatro o cinco reporteros, cuando siete de los asesores de la comisión (...) se han demorado 15 o 20 días para hacer un informe y no se ponen de acuerdo”, indicó el senador al medio radial.

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