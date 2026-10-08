Videos del primer concierto de BTS en Lima: así se vivió el show en el Estadio San Marcos

Es la escena de un concierto en un estadio bajo el cielo nocturno, donde decenas de miles de luces rojas se extienden como olas. Mientras Jin aparece en la gran pantalla, los fans estallan en vítores, intensificando la emoción del espectáculo

Guardar

La presentación comenzó cerca de las 20:00, según el horario previsto por la organización. Desde temprano, los seguidores llegaron al recinto para asegurar su ingreso y ocupar las tribunas y el campo, donde se instalaron pasarelas que acercaron a los artistas a sus fanáticos.

PUBLICIDAD

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook iniciaron el repertorio con Hooligan, Aliens y el remix de Run BTS. Después llegó They Don’t Know ‘Bout Us, que mantuvo la expectativa entre los asistentes.

Esta es la presentación en vivo de BTS de 'MIC Drop', que se desarrolla en medio de una ola de ARMY Bombs verdes que llenan el enorme estadio | Paula Díaz

“¡Haremos un show increíble!”, dijeron los integrantes al comenzar la noche. El público respondió con una ovación que acompañó cada una de las primeras canciones del concierto.

El espectáculo siguió con Like Animals y FAKE LOVE, uno de los temas más conocidos de BTS. Luego interpretaron SWIM, Merry Go Round, 2.0 y NORMAL, antes de avanzar hacia uno de los segmentos de mayor intensidad de la jornada.

PUBLICIDAD

Not Today, MIC Drop y FYA elevaron el ánimo en el Estadio San Marcos. Las pantallas, los lightsticks y las voces de los asistentes formaron una imagen dominada por el color púrpura, que identifica a la agrupación y a la comunidad ARMY.

Los integrantes de BTS y las fanáticas army lo dieron todo durante la canción 'Fire' que hizo estallar de color y fuego el estadio San Marcos | Infobae / Paula Díaz

La fecha en Lima corresponde a la segunda escala sudamericana del BTS World Tour Arirang. Antes de llegar a Perú, la banda ofreció dos conciertos en Bogotá, Colombia, el 2 y 3 de octubre. Tras sus presentaciones limeñas, el recorrido continuará por Santiago de Chile, La Plata y São Paulo.

‘Lima está sexy’, la frase que alborotó a toda la ARMY peruana

La energía se mantuvo con Fire, una de las canciones que provocó mayores reacciones entre los asistentes. En medio de ese tramo, los artistas se dirigieron a sus seguidores peruanos y destacaron el recibimiento que tuvieron desde el inicio del show.

PUBLICIDAD

“ARMY tienen mucha energía. Eso es muy sexy”, expresaron. “Me encanta esa energía”, añadieron, ante una nueva reacción del público que ocupaba el campo y las graderías del estadio.

El comentario dio paso a Body to Body, una de las canciones incluidas en ARIRANG. Antes de interpretarla, los miembros de BTS volvieron a preguntar: “Lima, ¿están listos?”, y los asistentes respondieron al unísono.

Un vistazo al inolvidable concierto de BTS en Perú, donde los miembros interactuaron con sus fans en español, creando una conexión única y un ambiente eléctrico.

Uno de los momentos esperados ocurrió durante IDOL. Los siete integrantes bajaron al campo y recorrieron las pasarelas instaladas entre el público, que pudo verlos a pocos metros mientras interpretaban uno de los temas más representativos de su repertorio.

PUBLICIDAD

El desplazamiento de BTS por la estructura extendida transformó el sector de campo en una celebración colectiva. Las luces y las voces de los seguidores acompañaron a los artistas durante su recorrido por distintos puntos del escenario.

Una vista impresionante de un estadio abarrotado, iluminado por miles de barras luminosas. La pantalla gigante captura la alegría pura y las reacciones emotivas de los fans, mostrando mensajes conmovedores y un apoyo incondicional a BTS | Infobae / Paula Díaz

Las palabras a Perú y las frases en español que destacaron: “Perú es clave”

Cuando parecía que el espectáculo había terminado, BTS regresó al escenario para el encore. Come Over, Butter y Dynamite devolvieron la energía al Estadio San Marcos, donde todavía quedaban canciones y mensajes para el público peruano.

“Es la primera vez que estamos aquí. Estamos muy agradecidos. Nos están dando una gran bienvenida. Ha sido un día muy feliz y me cuesta mucho expresarlo”, comentaron los artistas ante miles de integrantes de ARMY Perú.

PUBLICIDAD

J-Hope también se refirió al recibimiento de sus fanáticos. “Me sorprende mucho su energía. Debimos haber venido antes”, afirmó, mientras el público respondía con gritos y aplausos.

Revive el inolvidable momento en que V de BTS se dirige en español al ARMY de Perú, compartiendo su amor por el país. La energía del estadio es increíble mientras todo el público corea con ellos. Crédito: Infobae Perú / Paula Díaz Elizalde.

Jin sorprendió con algunas frases en español. “Perú es el mejor”, dijo, y contó que había aprendido el idioma para esta presentación. El grupo además dejó abierta la posibilidad de volver al país en otra gira: “Creo que la siguiente vez vamos a venir otra vez”.

“¡La comida es deliciosa!” y “¡Perú es clave!” fueron otras de las expresiones que marcaron la despedida. Luego llegaron HOME, incluida en Map of the Soul: Persona, publicado en 2019, y Outro: Wings, canción que cierra el álbum Wings, de 2016.

PUBLICIDAD

Miles de fans iluminan el estadio y cantan al unísono "Into the sun", la canción elegida por BTS para el espectacular cierre de la primera fecha de su concierto.

El cierre incluyó Please e Into the Sun, dos temas de ARIRANG. “Perú, hasta mañana”, dijeron antes de salir del escenario entre fuegos artificiales. BTS volverá a presentarse en Lima el viernes 9 y sábado 10 de octubre.