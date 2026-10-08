Perú

Senamhi alerta por escasez de agua en Tacna, represa Paucarani almacena 39% de su capacidad y ya recortan el servicio

El especialista anticipó que entre octubre y diciembre no habrá precipitaciones suficientes para la captación, mientras la represa continuará con sus descargas habituales

Torre de captación con pasarela en un embalse de agua, con una orilla de tierra y montañas nevadas al fondo.
Una torre de captación de agua permanece en un embalse rodeado por montañas con cumbres nevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que la represa Paucarani, pieza clave del sistema de abastecimiento de agua de Tacna, almacena apenas 4,04 millones de metros cúbicos (MMC), equivalente al 39% de su capacidad máxima de 10,50 MMC. El dato, difundido a través de la Dirección Zonal 7 (DZ7) de la entidad y recogido por Andina Noticias, se produce en medio de un seguimiento de las condiciones hidrológicas de la región que ya se traduce en recortes en el servicio de agua potable para la población.

El organismo precisó que la situación de Paucarani requiere especial atención debido a la relevancia del sistema Uchusuma para los usos poblacionales y agrarios de la ciudad. En contraste, la represa Jarumas presenta un panorama distinto, con un nivel de almacenamiento de 12,76 MMC, el 95% de su capacidad máxima de 13,50 MMC.

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Un camión cisterna azul surte agua a un hombre que sostiene una manguera conectada a un barril de plástico en la calle.
Un trabajador llena un contenedor de plástico azul mediante una manguera conectada a un camión cisterna de agua potable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caudales de los ríos de Tacna

En cuanto a los principales ríos de Tacna, el Senamhi registró caudales entre estables y ascendentes, asociados a los acumulados de precipitación en las cuencas de Sama, Locumba, Caplina, Uchusuma y Maure. Este comportamiento hidrológico forma parte del monitoreo permanente que realiza la entidad para evaluar la disponibilidad de agua en la región.

El jefe de Senamhi Tacna y Moquegua, Henry Gómez Delgado, manifestó preocupación por el déficit de precipitaciones registrado en la sierra media y alta de la región. “Tenemos 2 millones de metros cúbicos de agua menos que el año pasado por la ausencia de lluvias. En esta temporada el año pasado teníamos 6 MMC y ahora solo 4 MMC, no hay lluvias para el almacenamiento”, declaró el funcionario.

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Un embalse de agua junto a un dique de rocas y gaviones en una zona árida con montañas al fondo.
Un dique de rocas y gaviones delimita un reservorio de agua en un terreno árido durante obras de infraestructura hidráulica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta naranja y pronóstico de meses críticos

Ante este escenario, Gómez Delgado informó que la región se encuentra en alerta naranja por la escasa reserva de agua disponible. El especialista explicó que, si bien la temporada de lluvias se concentra entre enero y marzo, se prevén niveles de precipitación por debajo del promedio histórico para los próximos meses.

“Entre octubre y diciembre de este año serán meses críticos porque no habrá lluvias, la represa seguirá descargando pero no habrá captación”, advirtió el jefe de Senamhi, quien añadió que el incremento de las temperaturas genera mayor evaporación del espejo de agua, lo que afecta aún más el almacenamiento del recurso hídrico destinado a la población y al sector agrario.

Recorte en el servicio de agua potable

La escasez hídrica ya repercute de manera directa en el abastecimiento de agua potable. El gerente de operaciones de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna (EPS), Jimmi Silva Charaja, señaló que la captación de Cerro Blanco, que proviene del sistema Uchusuma y es operada por el Proyecto Especial Tacna, disminuyó de 430 a 376 litros por segundo.

“Se está afectando a los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocollay y parte del casco urbano de la ciudad con disminución de 3 a 5 horas en el servicio”, explicó Silva Charaja en declaraciones recogidas por la agencia.

Canal de agua construido con paredes de piedra y concreto en un terreno árido con vegetación baja y montañas.
Un canal de concreto y piedra transporta agua a través de un paisaje altiplánico rodeado de vegetación baja y montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de contingencia

Ante la escasa captación, la EPS recurrió al uso de reservas del Embalse de Cerro Blanco para el tratamiento del agua destinada a la población. Silva Charaja advirtió que esta reserva podría disminuir en los próximos días o semanas, lo que agravaría el escenario actual.

“Esta reserva puede ir disminuyendo en el transcurso de los días o semanas y si se acaban entraríamos a una situación de crisis porque ya no podríamos enfrentar la disminución”, señaló el funcionario, quien precisó que, como medida adicional, la entidad opera pozos en la localidad de El Ayro y dentro de la ciudad para sostener el abastecimiento.

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