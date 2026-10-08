Perú

Responsables de ‘Maranguita’ podrían ser imputados por omisión de funciones ante denuncia de agresión sexual, según penalista

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que una eventual falta de vigilancia en las duchas podría derivar en una investigación contra los responsables del centro, si se acredita negligencia en el cumplimiento de sus funciones

Jóvenes vestidos con buzos grises, gorras y mascarillas azules forman filas en un patio deportivo decorado con un mural al fondo.
Un grupo de jóvenes internos realiza formaciones ordenadas en el patio del centro de rehabilitación juvenil Maranguita en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los responsables del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, podrían afrontar una investigación por una eventual omisión de funciones si se acredita que hubo negligencia o descuido en la vigilancia de las duchas donde un adolescente denunció haber sido víctima de un intento de agresión sexual, según explicó este jueves el abogado penalista Julio Rodríguez.

En diálogo con ATV, el jurista señaló que las autoridades deberán determinar si los funcionarios del establecimiento cumplieron con sus obligaciones de supervisión en una zona considerada de riesgo, como las duchas, donde debe existir vigilancia que permita prevenir agresiones sin vulnerar la privacidad de los menores.

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“Hay ciertas áreas que son áreas de riesgo y en donde el sistema de vigilancia (...) tiene que tener una característica diferente, porque si no se podría acabar afectando intimidad. Lo tradicional de esas áreas son baños y duchas”, explicó.

“Si acá ha habido un descuido, evidentemente no va a haber la posibilidad de imputación en comisión por omisión, porque la agresión sexual es dolosa. Pero si hay negligencias y descuidos, evidentemente eso es omisión de funciones y tienen que haber, en ese caso, sanciones, si es que se acredita ese comportamiento”, afirmó.

Vista panorámica de un complejo blanco con muros de seguridad junto a una avenida, casas urbanas y cerros bajo un cielo nublado.
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Maranguita se ubica en el distrito de San Miguel frente a la zona urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez advirtió, sin embargo, que no puede atribuirse responsabilidad al personal del centro únicamente por la denuncia, ya que todavía debe determinarse qué ocurrió exactamente durante el episodio y si hubo alguna intervención que evitó que el supuesto ataque llegara a consumarse.

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“Puede ser que alguien haya intervenido y evitado que se haya consumado el hecho. Por lo tanto, ahí no podríamos hablar de ninguna responsabilidad de los que están dentro del centro. Pero todo esto son especulaciones”, señaló.

La segunda arista corresponde al adolescente señalado por la madre del denunciante, cuya conducta, de acreditarse los hechos, podría ser analizada jurídicamente como una tentativa de agresión sexual. Según confirmó RPP, tanto la presunta víctima como el acusado forman parte del grupo de seis menores que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo por la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

El penalista Julio Rodríguez señaló que, de confirmarse los hechos, el caso correspondería a una tentativa y no a una agresión sexual consumada
El penalista Julio Rodríguez señaló que, de confirmarse los hechos, el caso correspondería a una tentativa y no a una agresión sexual consumada

“En este primer hecho, el del bus (...) hubo una participación de varias personas. Y hay una coautoría y cada uno asumió un rol y cada uno va a responder finalmente por ello. Acá, aparentemente, estaríamos hablando de un comportamiento ya no del grupo, aparentemente, sino tan solo de uno de ellos”, agregó.

El abogado también descartó que pueda asumirse, sin una investigación, que la denuncia haya sido presentada como una estrategia para modificar la situación del menor frente al caso anterior. “Ha intervenido inmediatamente el centro. Ha intervenido Fiscalía. Si se tratase de un comportamiento que no tuviese un correlato de realidad (...) evidentemente lo hubiesen descartado de plano”, sostuvo.

El exdirector de ‘Maranguita’, Cristian Solano, alertó más temprano de que el centro alberga unos 720 adolescentes y solo cuenta con un educador social por cada 40 internos, una proporción que calificó de “totalmente deficiente” para garantizar su supervisión y rehabilitación.

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