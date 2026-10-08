¿Qué pasa después de ganar las ERM 2026? Estos son los pasos antes de la proclamación, las credenciales y la toma de posesión

Una ilustración conceptual resume las etapas de proclamación, acreditación y juramentación de una autoridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los candidatos que lideran el conteo de votos todavía tienen varias etapas por delante antes de ser reconocidos oficialmente como alcaldes o gobernadores. El proceso continúa con la revisión de actas observadas, posibles recuentos y la resolución de los recursos que puedan presentarse ante los organismos electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias de recuento de votos. Su presidente, Roberto Burneo, señaló que los resultados oficiales podrían conocerse durante los primeros días de noviembre, aunque el momento dependerá de la situación de cada jurisdicción y de los expedientes que permanezcan pendientes.

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A partir de la conclusión de estos procedimientos se abre la siguiente etapa: la proclamación de las autoridades electas, la entrega de credenciales y la posterior juramentación. Los nuevos alcaldes, gobernadores y demás autoridades regionales y municipales asumirán funciones el 1 de enero de 2027.

¿Qué ocurre con los votos antes de que el JNE proclame a los ganadores?

Después de la jornada electoral, la ONPE continúa con el procesamiento de las actas. Cuando una presenta información incompleta, ilegible, falta de firmas o inconsistencias que no pueden ser subsanadas mediante el cotejo, el caso puede pasar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación.

El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, explica el procedimiento para resolver las actas observadas en el proceso electoral. Durante la entrevista se muestran imágenes de locales de votación con presencia de electores y agentes policiales. El recuento de votos se dispone únicamente en los casos en que las observaciones no puedan ser subsanadas por los Jurados Electorales Especiales. Fuente: Canal N

Una de las alternativas para resolver estas situaciones es el recuento de votos. En una audiencia pública, los JEE vuelven a contabilizar las cédulas de sufragio conservadas en los sobres lacrados remitidos por las ODPE. El mecanismo busca resolver las inconsistencias y evitar que un error en el acta afecte la votación registrada en una mesa.

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Para las ERM 2026, el JNE fijó el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen estas audiencias. El organismo también estableció el 29 de noviembre como fecha para una eventual Segunda Elección Regional, en las circunscripciones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos.

Por ello, el resultado de una elección regional puede requerir una etapa adicional antes de definir a la fórmula ganadora. La segunda elección solo corresponde a gobernador y vicegobernador; las elecciones para alcaldes provinciales y distritales siguen su propio procedimiento.

Cuatro miembros de un Jurado Electoral Especial examinan documentos y actas oficiales junto al logotipo del Jurado Nacional de Elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE aún no fija fecha para proclamar a los ganadores de las ERM 2026

Una vez cerrada la revisión de las actas observadas y los demás procedimientos pendientes, se podrán establecer los resultados definitivos de cada jurisdicción. En las regiones donde corresponda una segunda elección, primero deberá definirse el resultado de esa jornada y resolverse las actuaciones electorales que se generen.

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Con los resultados definitivos establecidos, los organismos electorales avanzarán hacia la proclamación de las autoridades electas. Este acto formaliza quiénes ocuparán los cargos de gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde y regidor durante el periodo 2027-2030.

Por ahora, el JNE no ha anunciado una fecha específica para la proclamación de los ganadores de las ERM 2026. La fecha dependerá del avance de los procedimientos que todavía se encuentran en trámite. Burneo señaló que los resultados oficiales podrían conocerse durante los primeros días de noviembre, una previsión que puede variar según cada circunscripción.

La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE también realizará el viernes 9 de octubre una conferencia virtual sobre actas observadas, nulidades y recuento de votos, a cargo del especialista Jorge Antonio Valdivia Javier. La actividad busca explicar los procedimientos que siguen después de la jornada electoral y su relación con la determinación de los resultados.

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Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

De la proclamación a las credenciales: el paso previo a asumir el cargodenciales y cuándo las reciben las nuevas autoridades?

Después de la proclamación, corresponde la entrega de las credenciales a las autoridades electas. Este documento acredita oficialmente a quienes fueron proclamados para ejercer los cargos obtenidos en las urnas.

El JNE utiliza las actas de proclamación como sustento para la entrega de estas credenciales. En las Elecciones Generales 2026, por ejemplo, el organismo entregó estos documentos a los ciudadanos proclamados como senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Para las ERM 2026, las credenciales corresponderán a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores que resulten proclamados. La entrega representa un paso posterior a la definición oficial de los resultados.

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Sin embargo, la recepción de la credencial ocurre antes del inicio del nuevo periodo de gobierno. Las autoridades electas todavía deben esperar la fecha establecida en el calendario para comenzar oficialmente sus funciones.

Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juramentación y toma de posesión: cuándo empiezan a gobernar las nuevas autoridades

Las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 asumirán sus cargos el 1 de enero de 2027, fecha en la que comenzará el periodo de gobierno regional y municipal 2027-2030.

Esto significa que entre la proclamación, la entrega de credenciales y la toma de posesión existe un periodo de transición. Durante ese tiempo, las autoridades electas pueden preparar el cambio de gestión antes de iniciar sus funciones.

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La juramentación marca el paso previo al ejercicio formal del cargo. A partir de la fecha establecida para la asunción, los nuevos gobernadores, alcaldes y demás autoridades comenzarán sus funciones para el periodo correspondiente.

En términos sencillos, el camino de las ERM 2026 continúa así: cómputo de votos, resolución de actas observadas y controversias, proclamación de resultados, entrega de credenciales y, finalmente, juramentación y asunción del cargo el 1 de enero de 2027.