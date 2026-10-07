Cómo pagar una multa electoral por internet, paso a paso

Tener una multa electoral pendiente no te impide votar en próximos comicios, pero sí puede limitar la realización de determinados trámites y gestiones. Foto: TRT Español

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Las multas electorales se generan cuando un ciudadano no cumple con determinadas obligaciones durante una elección. Esto puede ocurrir por no acudir a votar, no presentarse como miembro de mesa o rechazar la designación para reemplazar a una persona ausente.

Aunque tener una deuda de este tipo no impide ejercer el derecho al voto en futuras elecciones, sí puede generar restricciones para realizar diversos trámites y gestiones. Además, si la obligación permanece pendiente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede iniciar un procedimiento de cobranza.

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¿Qué ocurre si no pagas una multa electoral?

Mantener una multa electoral pendiente puede impedir la realización de determinados actos relacionados con el estado civil, como inscripciones por matrimonio, divorcio o viudez. También existen restricciones para participar en procesos judiciales o administrativos.

La deuda también puede afectar la realización de actos notariales, la firma de contratos y el acceso a un cargo como funcionario público. Asimismo, puede impedir la inscripción en determinados programas sociales y la obtención de una licencia de conducir.

El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, explica el procedimiento para resolver las actas observadas en el proceso electoral. Durante la entrevista se muestran imágenes de locales de votación con presencia de electores y agentes policiales. El recuento de votos se dispone únicamente en los casos en que las observaciones no puedan ser subsanadas por los Jurados Electorales Especiales. Fuente: Canal N

Consulta primero si tienes una multa

El primer paso consiste en verificar si existe una multa electoral registrada a tu nombre. Para ello, puedes ingresar al portal Multas JNE y realizar la consulta con tus datos. El sistema permite conocer el motivo de la sanción y verificar si ya existe un proceso de cobranza.

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También es posible realizar esta consulta de manera presencial en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones o en las agencias del Banco de la Nación. Para efectuar el trámite se requiere contar con el DNI.

Cómo pagar la multa por internet

Una vez confirmada la existencia de la deuda, el pago puede realizarse de manera virtual mediante Págalo.pe. Para comenzar, debes ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña y buscar la opción correspondiente al JNE.

En el buscador de servicios, selecciona “JNE” y después “Multas electorales”. Luego, introduce el número de DNI de la persona que registra la deuda. La plataforma mostrará las multas pendientes y permitirá continuar con el pago siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.

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Plataforma de Págalo.pe. Foto: captura Págalo.pe

Otras formas de cancelar la deuda

El pago no está limitado a internet. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación para cancelar la multa electoral.

Otra alternativa es dirigirse a la caja de la oficina del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, en el Cercado de Lima. En este punto, el pago puede efectuarse con tarjeta Visa o en efectivo.

Es importante considerar que el pago de la multa no tiene que realizarlo necesariamente el titular de la deuda. Cualquier persona puede efectuar la cancelación, siempre que proporcione el número de DNI correspondiente.

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¿Qué pasa si la multa entra en cobranza coactiva?

Si la deuda no es cancelada, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva. Este procedimiento busca hacer efectivo el pago de la obligación pendiente y puede incluir medidas sobre los bienes o recursos del ciudadano.

Las solicitudes buscan evitar la multa electoral cuando el ciudadano acredita una de las causales previstas por el organismo electoral (Créditos: Panamericana TV)

Entre las acciones que contempla este proceso se encuentra el embargo de cuentas bancarias, por lo que verificar y cancelar oportunamente una multa permite evitar que la deuda avance a esta etapa.