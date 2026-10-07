Resultados ONPE en San Martín de Porres 2026, quién ganó las elecciones y quién es el virtual alcalde

Una persona deposita su voto en un ánfora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales frente al pórtico de ingreso al distrito de San Martín de Porres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con el 91,657% de actas contabilizadas por la ONPE, Peter Omar Jaime Cori, candidato de Renovación Popular, se perfila como el virtual ganador de la carrera por la alcaldía de San Martín de Porres con el 27,735% de los votos válidos, equivalentes a 92.177 sufragios, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizados al 7 de octubre a la 1:36 p. m. El distrito, uno de los más poblados de Lima, definió a su futuro jefe comunal en una contienda que reunió a 17 listas inscritas para el período municipal 2027-2030.

El reporte de la ONPE da cuenta de un total de 1.786 actas electorales, de las cuales 1.637 ya fueron contabilizadas y 149 permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión. No se registran actas pendientes de ingreso al sistema, lo que ubica el conteo en una etapa avanzada y con escaso margen para variaciones significativas en el orden de los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

¿Quién ganó las elecciones en San Martín de Porres?

Jaime Cori encabeza la tabla de resultados con una diferencia de casi diez puntos porcentuales sobre su inmediato perseguidor. El candidato de Renovación Popular superó de forma sostenida a sus competidores desde los primeros conteos de boca de urna realizados la noche del domingo 4 de octubre, día en que se celebraron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en todo el país.

La ventaja obtenida por el candidato coincide con las proyecciones iniciales de la encuestadora Datum, que ya lo ubicaba en el primer lugar con el 27,5% de las preferencias apenas cerrados los comicios. El resultado consolidado en el conteo oficial de actas ratificó esa tendencia, con un repunte adicional de dos décimas respecto a esa primera medición.

PUBLICIDAD

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE frente a la silueta de un alcalde investido con medalla oficial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE en San Martín de Porres 2026

El tablero de posiciones, de acuerdo con el reporte de la ONPE, muestra a cuatro candidatos en los primeros lugares de la contienda. Jaime Cori lidera con el 27,735% de los votos, seguido por Luis Paul Cárdenas Sánchez, del Partido Democrático Somos Perú, con el 17,816%. En tercer lugar se ubica Adolfo Israel Mattos Piaggio, de Avanza País, con el 17,677%, una diferencia de apenas 0,139 puntos porcentuales respecto al segundo puesto.

El cuarto lugar corresponde a Julio Abraham Chavez Chiong, candidato de Acción Popular, con el 9,915% de los votos. Las trece listas restantes, entre las que figuran representantes de Perú Libre, Podemos Perú, Partido Morado y Fe en el Perú, entre otras agrupaciones, se repartieron el porcentaje remanente sin alcanzar cifras que les permitieran disputar los primeros puestos.

PUBLICIDAD

¿Quién lidera la votación en San Martín de Porres?

Jaime Cori sostiene el liderazgo desde el inicio del escrutinio, sin que ningún otro candidato haya logrado acortar de manera sustancial la brecha a medida que avanzó el conteo de actas. La tendencia se mantuvo estable entre el primer corte publicado por la ONPE el martes 6 de octubre y la actualización más reciente del miércoles 7 de octubre.

El margen entre el primer y el segundo lugar, cercano a los diez puntos porcentuales, reduce las posibilidades de un cambio en el orden final una vez culminado el procesamiento del 8,343% de actas que aún deben remitirse al JEE. Ese organismo revisa las actas observadas antes de su incorporación definitiva al cómputo.

PUBLICIDAD

Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

En términos absolutos, Jaime Cori acumuló 92.177 votos hasta el corte reportado por la ONPE. Cárdenas Sánchez, en segundo lugar, obtuvo una cifra proporcionalmente menor que lo ubica a más de 9.900 votos de distancia del primer puesto, de acuerdo con la escala de resultados publicada por el organismo electoral.

Mattos Piaggio se mantiene muy cerca del segundo lugar, con una diferencia mínima que podría modificarse con el ingreso de las últimas actas. Chavez Chiong, en cuarto lugar, concentra cerca de un tercio de los votos obtenidos por el candidato ganador, mientras que el resto de los trece postulantes no superó, de manera individual, el 9% de las preferencias.

PUBLICIDAD

¿Qué partido político ganó en San Martín de Porres?

Renovación Popular se perfila como la agrupación política ganadora en el distrito, de confirmarse la tendencia que exhibe el candidato Jaime Cori en el tramo final del escrutinio. El partido superó a otras fuerzas con presencia nacional, como Somos Perú y Avanza País, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

La votación obtenida por Renovación Popular se distancia de forma clara del resto de agrupaciones que compitieron en el distrito, entre ellas Perú Libre, Partido Popular Cristiano, Podemos Perú, País para Todos, Partido Morado, Fe en el Perú, Ahora Nación, Cooperación Verdad y Honradez, Partido Aprista Peruano, Sí Creo, Partido Demócrata Verde, Progresemos y Perú Primero.

PUBLICIDAD

Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de las elecciones municipales por candidato

Cada uno de los 17 postulantes presentó propuestas centradas, en su mayoría, en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante sistemas de videovigilancia. Jaime Cori, de Renovación Popular, no detalló públicamente su plan de gobierno con el mismo nivel de difusión que otros contendientes, a diferencia de Enrique Amador Escalante Carpio, de Perú Libre, quien propuso instalar 2.000 cámaras inteligentes conectadas a una central de monitoreo permanente.

Cárdenas Sánchez, segundo en la contienda, planteó la instalación de 100 cámaras de videovigilancia y 100 alarmas comunitarias, además de un convenio con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) para patrullaje integrado. Mattos Piaggio, tercero en el escrutinio, propuso el fortalecimiento progresivo del Serenazgo en equipamiento, infraestructura y capacidad operativa, junto con programas preventivos dirigidos a niños y jóvenes.

PUBLICIDAD

¿Cuántas actas han sido procesadas y contabilizadas?

El reporte de la ONPE actualizado al 7 de octubre precisa que, del total de 1.786 actas correspondientes al distrito, 1.637 ya fueron contabilizadas de manera definitiva. Las 149 actas restantes se encuentran en proceso de envío al JEE, instancia encargada de resolver las observaciones antes de su incorporación al cómputo final.

El porcentaje de actas pendientes de ingreso al sistema se ubica en 0%, lo que indica que la totalidad del material electoral del distrito ya fue recibido por los centros de cómputo. El avance del 91,657% coloca a San Martín de Porres entre los distritos limeños con un escrutinio cercano a su etapa de cierre.

PUBLICIDAD

Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados detallados por distrito pueden consultarse en el portal web oficial de la ONPE, donde el organismo actualiza de manera periódica el porcentaje de actas contabilizadas, para envío al JEE y pendientes. La plataforma permite revisar el desglose de votos por candidato y por partido político en cada circunscripción electoral del país.

El sistema de consulta también ofrece información sobre el resultado de la elección municipal provincial, además del distrital, lo que permite comparar el comportamiento del voto en distintos niveles de gobierno local. La ONPE recomienda verificar la hora de la última actualización antes de dar por definitivos los datos mostrados.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

El cómputo se aproxima a su etapa final conforme avanza el procesamiento de las actas remitidas al JEE. La ONPE no estableció una fecha exacta de cierre, aunque el ritmo de actualización observado entre el 6 y el 7 de octubre sugiere que el porcentaje de actas contabilizadas podría acercarse al 100% en los próximos días.

La proclamación oficial del alcalde electo corresponde al JEE, una vez resueltas las eventuales impugnaciones y concluido el escrutinio de la totalidad de actas. Ese proceso suele extenderse algunas semanas después del cierre del cómputo de la ONPE.

Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién será el próximo alcalde de San Martín de Porres?

De mantenerse la tendencia observada en el 91,657% de actas contabilizadas, Jaime Cori se convertiría en el próximo alcalde de San Martín de Porres para el período 2027-2030. El candidato de Renovación Popular superó con claridad a sus trece competidores más cercanos en todos los cortes publicados por la ONPE desde el día de la votación.

La diferencia de casi diez puntos porcentuales respecto al segundo lugar, ocupado por Cárdenas Sánchez, reduce de forma considerable las posibilidades de un vuelco en el resultado final. El JEE deberá confirmar de manera oficial el nombre del alcalde electo una vez culminado el proceso de revisión de actas observadas.

Un gráfico informativo de la ONPE presenta el seguimiento de los resultados oficiales para las alcaldías de Lima Metropolitana en las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo asumirá el nuevo alcalde?

El alcalde electo de San Martín de Porres asumirá funciones el 1 de enero de 2027, fecha en que inicia el nuevo período municipal 2027-2030 en todos los distritos del país. La transición entre la gestión saliente y la entrante se desarrolla durante los meses posteriores a la proclamación oficial de resultados por parte del JEE.

El nuevo jefe comunal deberá implementar su plan de gobierno en un distrito que, según las propuestas presentadas durante la campaña, enfrenta como principal demanda ciudadana el refuerzo de la seguridad mediante tecnología de videovigilancia y la ampliación del personal de Serenazgo.