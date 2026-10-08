Perú

Adiós a aumentos de salarios, bonos y nombramientos del sector público: Congreso archiva estas autógrafas

Siguiendo la nueva interpretación del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto del parlamento, la Cámara de Diputados ha archivado varios proyectos que se encaminaban a aprobar medidas económicas para trabajadores públicos

Funcionarios públicos
Grupos de trabajadores esperaban pasar al régimen 728, pero ahora eso no avanzará. - Crédito Ceplan
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Finalmente el Congreso ha actuado con respecto a las autógrafas pendientes de la legislatura anterior. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional, tras años de mantener abierta la posibilidad de considerar que el Congreso sí podía tener iniciativa de gasto, retrocedió en esta interpretación a poco de entrada del gobierno de Keiko Fujimori.

Con esto, ahora el Congreso no solo tendría el visto bueno para proponer medidas que generaría gasto público, sino que las anteriores medidas aprobadas podrían ser revisadas. Y eso es lo que ha hecho la Cámara de Diputados. Han archivado 47 autógrafas que se habían observado justamente por esto mismo.

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Y gran parte de lo que se ‘bajaron’, y que ahora no se aplicará son medidas que aumentaban los sueldos, pensiones, daban bonos y autorizaban nombramientos para trabajadores públicos.

Congreso de la República con cámara bicameral 2026
El Congreso bicameral ha desecho varias leyes del Congreso anterior, el unicameral. - Crédito Congreso de la República

Las medidas que ya ‘no van’

¿Esperabas una nueva escala remunerativa en tu entidad? Pues puede que ya no se aplique. Estas son las autógrafas que autorizaban esto y que fueron archivadas:

  • 397-2026-2031-CD: Autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Contraloría General de la República sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
  • 399-2026-2031-CD: Autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

¿Esperabas un bono que el Congreso había aprobado? Estos dos ya no se aplicarán:

  • 322-2026-2031-CD: Reconoce la bonificación especial (RM 1445-90-ED) al personal administrativo del sector Educación sujeto al Decreto Legislativo 276.
  • 260-2026-2031-CD: Modifica la Ley 31495 para disponer el pago de bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación adicional por desempeño del cargo, a docentes.
Trabajadores públicos en Perú
Cambios de régimen laborales ya no se aplicarán. - Crédito Andina

¿Esperabas nombramiento o ser incorporado a otro régimen? Estas medidas fueron archivadas:

  • 398-2026-2031-CD: Modifica las leyes 32489, 32520 y 32538, para viabilizar la incorporación de servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
  • 242-2026-2031-CD: Autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular.

¿Esperabas mejoras en pensión y aportes a EsSalud? Tampoco van estas autógrafas:

  • 224-2026-2031-CD: Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar detracción de aportes a Essalud y aportes previsionales de los empleados del sector público.
  • 225-2026-2031-CD: Modifica el Decreto Legislativo 1133, para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial.
  • 283-2026-2031-CD: Crea la comisión especial multisectorial para establecer mecanismos de compensación y alternativas de administración de pensiones a aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones.
  • 288-2026-2031-CD: Modifica el Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.
  • 318-2026-2031-CD: Modifica el Decreto Ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez.
  • 332-2026-2031-CD: Modifica los Decretos Legislativos 1173, 1132 y 1174, para otorgar beneficios de atención integral de salud al personal del Servicio Militar Voluntario e incrementar el aporte del Estado al Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
  • 335-2026-2031-CD: Homologa los aportes de seguridad social de salud de los trabajadores del sector público, incrementando progresivamente la base contributiva para el sostenimiento de Essalud.
Congreso de la República tuvo escándalos por gastos excesivos, además. Congreso TV

¿Qué pasó con las autógrafas?

Como se sabe, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso establece que las autógrafas aprobadas por el Congreso de la República unicameral, remitidas al Poder Ejecutivo hasta el 26 de julio de 2026 y observadas por el presidente de la República en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, se tramitan como nueva iniciativa legislativa una vez instalados el Senado y la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento legislativo establecido en el artículo 105 de la Constitución.

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Así, de las observadas que quedaron en la situación de pendientes en el periodo parlamentario anterior, son 163 de las cuales 47 fueron observadas en su oportunidad por la Presidencia de la República con el fundamento de que crear o aumentan el gasto público y la afectación al principio de equilibrio presupuestario.

Ahora, dado que el Tribunal Constitucional en su sentencia del 16 de junio de 2026, recaída en el Expediente 00018-2023-PI/TC ha establecido como criterio interpretativo vinculante, la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto, el Congreso ha archivado las 47 autógrafas observadas pertinentes.

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