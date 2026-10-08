No basta con atraer capital, también hay que saber protegerlo

Las inversiones integran la protección del valor creado frente a entornos desfavorables. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Durante años hemos asociado la inversión principalmente con crecimiento: nuevas plantas, proyectos, expansión comercial, infraestructura, adquisiciones o ingreso a nuevos mercados. Son variables fundamentales, pero representan solamente una parte de la ecuación. Toda inversión tiene también una dimensión menos visible: la capacidad de proteger el valor creado cuando las condiciones dejan de ser favorables.

El Fenómeno El Niño (FEN) permite observar esta realidad. Una carretera interrumpida, una planta que deja temporalmente de operar, un proveedor que no puede cumplir sus entregas o una cadena logística que pierde capacidad pueden generar consecuencias que van mucho más allá del daño inmediato. Pueden afectar ingresos, incrementar costos, presionar la liquidez, retrasar compromisos contractuales e incluso deteriorar relaciones comerciales construidas durante años.

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Por eso, la pregunta frente a una inversión no debería ser solamente cuánto puede crecer una empresa o cuál será su rentabilidad. También deberíamos preguntarnos cuánto puede resistir esa operación cuando aparece una contingencia y qué tan rápido puede recuperar su capacidad de generar valor.

El fenómeno El Niño genera interrupciones logísticas que alteran los costos y la liquidez de las empresas.

Esta discusión adquiere especial importancia en sectores donde la continuidad operativa depende de infraestructura, logística, abastecimiento o condiciones naturales. La minería, la energía y la agroindustria son ejemplos evidentes. Son actividades capaces de movilizar importantes niveles de inversión, pero también enfrentan exposiciones que pueden afectar transporte, producción, suministro o cumplimiento de compromisos.

Una operación minera puede contar con un proyecto rentable y financiamiento suficiente, pero si depende excesivamente de una vía logística o de pocos proveedores críticos, existe una exposición que debería formar parte del análisis de inversión. En energía y agroindustria ocurre algo similar cuando la continuidad de infraestructura, abastecimiento, clima o transporte resulta determinante.

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El crecimiento, por sí solo, no garantiza solidez

Una empresa puede incrementar ventas, captar capital e incluso expandirse rápidamente y, al mismo tiempo, mantener vulnerabilidades importantes: depender de un único proveedor, operar con poca liquidez, concentrar su producción en una sola instalación, carecer de alternativas logísticas o no contar con planes claros de continuidad.

El aumento de las ventas no asegura la solidez si la empresa opera con un único proveedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando estas variables no son consideradas desde el principio, una contingencia puede transformar un problema operativo temporal en un problema financiero de mayor dimensión.

Por eso, gestionar el riesgo no debería entenderse únicamente como una reacción frente a una emergencia. Debería formar parte del diseño de cualquier estrategia de crecimiento.

La diversificación no se limita a mercados o fuentes de ingresos. También puede aplicarse a proveedores, rutas de abastecimiento, capacidades productivas y alternativas operativas. Revisar coberturas de seguros, anticipar escenarios críticos, definir responsabilidades y contar con planes de continuidad puede reducir considerablemente el impacto de una interrupción.

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La liquidez financiera permite cumplir obligaciones y sostener la operación durante una contingencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí la planificación financiera adquiere una dimensión estratégica. Contar con liquidez suficiente significa disponer de capacidad para responder, cumplir obligaciones, financiar una recuperación y sostener la operación mientras el entorno se normaliza. Una compañía sin margen financiero puede verse obligada a tomar decisiones de corto plazo precisamente cuando más necesita preservar su capacidad de crecimiento.

La responsabilidad de impulsar esta mirada recae principalmente en la gerencia y en los directorios. No se trata de anticipar cada eventualidad ni de paralizar inversiones por temor al riesgo. Se trata de entender qué variables podrían comprometer una operación, medir su impacto y construir mecanismos que permitan responder antes de que una contingencia comprometa el valor acumulado durante años.

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También implica cambiar la forma en la que evaluamos las oportunidades de inversión. Tradicionalmente preguntamos cuánto capital necesita una empresa, qué retorno puede generar o qué posibilidades de crecimiento tiene. Tal vez deberíamos agregar otras preguntas: ¿qué tan preparada está para preservar ese capital?, ¿cuáles son sus principales dependencias?, ¿qué ocurre si una parte crítica de su operación se detiene?, ¿cuánto tiempo puede sostenerse y qué tan rápido puede recuperarse?

La gerencia y los directorios asumen la responsabilidad de definir planes de continuidad operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque atraer capital es solamente el inicio

Una empresa verdaderamente sólida debe ser capaz de convertir ese capital en crecimiento, pero también de proteger el valor creado. Debe tener la capacidad de continuar operando, adaptarse y recuperarse cuando el contexto cambia.

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Las organizaciones más resilientes no son necesariamente aquellas que enfrentan menos riesgos. Son aquellas que conocen mejor su exposición, han identificado sus dependencias críticas y han construido mecanismos para responder cuando las contingencias finalmente se materializan.

Las condiciones climáticas, económicas, financieras o logísticas pueden cambiar rápidamente. Por eso, una estrategia empresarial responsable no debería limitarse a identificar dónde está la próxima oportunidad de crecimiento. También debería preguntarse cómo proteger aquello que ya se ha construido.

Porque no basta con atraer capital. También hay que saber protegerlo.