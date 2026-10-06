Papa León XIV en Perú: aceleran preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa a un mes de la llegada del sumo pontífice

La preparación para la llegada del papa León XIV al Perú entra en una etapa clave. El monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, informó sobre los avances en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de las coordinaciones para las actividades que cumplirá el sumo pontífice en noviembre. Fuente: TV Perú Noticias

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Los preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú entraron en una etapa de mayor intensidad a poco más de un mes de su arribo. Las autoridades, la Iglesia y distintos sectores de la sociedad aceleran los trabajos en las ciudades que formarán parte de la agenda del pontífice, mientras todavía quedan algunos aspectos logísticos por definir.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la Visita P a pal, señaló a TV Perú Noticias que las labores avanzan a un ritmo acelerado y destacó el compromiso de las instituciones involucradas. “Estamos avanzando a full. Ahora se pisa el acelerador para que las cosas salgan más rápido”, afirmó.

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El representante de la Iglesia explicó que Chiclayo, Cusco y Pucallpa presentan distintos niveles de avance, mientras que en Lima también se intensifican las labores. A ello se suma el monitoreo de las condiciones climáticas y la espera de una decisión de Roma respecto a los cambios vinculados con una de las actividades previstas en la capital.

Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiclayo, Cusco y Pucallpa avanzan con los preparativos para recibir al papa León XIV

Uno de los puntos que concentró la atención de los organizadores es Chiclayo, donde se realizan trabajos en las pampas de Pimentel para acondicionar el espacio que recibirá al pontífice. Monseñor Inca indicó que las labores avanzan dentro de los plazos previstos.

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Según explicó, los trabajos comprenden el aplanado del terreno, la construcción del estrado y la habilitación de los caminos de acceso. “Está ya avanzándose bastante”, sostuvo el coordinador nacional de la visita.

En Cusco, en tanto, el panorama genera mayor tranquilidad entre los organizadores. Monseñor Inca aseguró que los trabajos en esta ciudad presentan un avance considerable y que el proceso se encuentra “muchísimo más avanzado”.

El caso de Pucallpa requiere acelerar algunas labores, aunque el representante de la Iglesia destacó la disposición de las instituciones y de la población para colaborar. “Hay también mucha disponibilidad para trabajar”, señaló, al referirse al apoyo que reciben los equipos encargados de la organización.

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Lima prepara sus principales actividades mientras sigue pendiente el cambio del Estadio Monumental

En Lima, una de las principales actividades se desarrollará en Las Palmas, espacio que concentra parte importante de los trabajos de preparación. Monseñor Inca señaló que las labores avanzan “con mucha fuerza” y con entusiasmo ante la llegada del pontífice.

La agenda también contempla actividades en el Gran Teatro Nacional, donde se prevé la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad peruana. Asimismo, alrededor de la Plaza de Armas se desarrollarán encuentros y actividades religiosas, incluida una oración en la Catedral de Lima y una reunión con los obispos del Perú.

El papa León XIV asiste al acto "Un millón de niños rezando el rosario" en la Gruta de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Uno de los asuntos que permanece pendiente es el cambio relacionado con el Estadio Monumental. Ante la consulta, monseñor Inca explicó que cualquier modificación debe ser evaluada por el equipo de Roma debido a las características de la visita papal.

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“La visita del papa, como es la visita de la Santa Sede de un jefe de Estado y del pastor universal de la Iglesia, tiene que ser definida por el equipo de Roma”, sostuvo. Agregó que, ante algún inconveniente, el asunto se eleva a Roma para recibir la respuesta correspondiente.

Visita del papa León XIV: organizadores mantienen atención sobre las condiciones del clima

Las condiciones meteorológicas también forman parte de las coordinaciones previas a la llegada del papa León XIV. La visita se desarrollará en noviembre, por lo que los organizadores mantienen seguimiento permanente de los pronósticos y posibles escenarios climáticos.

FOTO DE ARCHIVO: El Papa León X llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi/

Monseñor Inca indicó que la Marina y las entidades vinculadas al monitoreo del clima actualizan constantemente la información que reciben los equipos responsables de la organización.

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“Esperamos que pueda haber un buen tiempo. Esperamos que El Niño no sea tan travieso”, comentó el coordinador nacional, quien expresó su expectativa de que no se presenten situaciones que alteren las actividades programadas.

La llegada del pontífice está prevista para el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por la Conferencia Episcopal Peruana. Mientras avanzan las obras y coordinaciones en las distintas ciudades, monseñor Inca resaltó el entusiasmo de la población y dedicó un mensaje especial a Chiclayo: “El papa llega con un cariño inmenso a Chiclayo. (...) Chiclayo está en el corazón del papa”.

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