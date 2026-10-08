Perú

Onelia Molina mantiene distancia de Mario Irivarren y reacciona ante un posible regreso a Esto es Guerra

La integrante de Esto es Guerra evitó referirse a su expareja y afirmó que su prioridad es trabajar, mientras Kevin Díaz aseguró que mantendría una actitud profesional ante un eventual encuentro

Onelia Molina evita hablar de Mario Irivarren, su expareja
Onelia Molina evita hablar de Mario Irivarren, su expareja
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Onelia Molina y Kevin Díaz mostraron gestos serios cuando en Esto es Guerra se insinuó un posible retorno de Mario Irivarren al reality. La tensión se instaló en el set durante la presentación del padrino de EEG El React, nuevo espacio digital del programa, debido a que las pistas parecían apuntar al exintegrante y expareja de la modelo arequipeña.

La expectativa aumentó cuando los conductores mencionaron que el invitado formaba parte de “La Manada”, grupo de amigos que integran Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya. Las cámaras enfocaron de inmediato a Onelia y Kevin, quienes siguieron las referencias sin ocultar la sorpresa.

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El desenlace fue distinto al que se especuló en redes sociales. El personaje debajo de la capucha era Gerardo Pe, quien llegó al programa como padrino y conductor de EEG El React. Tras conocer su identidad, ambos participantes sonrieron y aplaudieron la incorporación de la figura digital.

Mario Irivarren no descartó un eventual retorno al reality

Tras esta reciente presentación de su compañero en Esto es Guerra, Mario Irivarren fue consultado sobre una eventual vuelta a las pantallas de Esto es Guerra, especialmente ante la posibilidad de participar como invitado, padrino o conductor en EEG El React. El integrante de La Manada Galáctica no cerró la puerta a esa alternativa.

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No hay ningún problema en que yo vaya a Esto es Guerra, porque ha sido mi trabajo, mi casa durante nueve años”, sostuvo Irivarren. Luego precisó que la presencia de Onelia Molina, su expareja, y de Kevin Díaz no condicionaría una decisión profesional.

Tres personas sentadas frente a micrófonos de estudio en tres recuadros independientes con logotipos publicitarios
Gerardo Pe fue presentado como conductor de EEG El React.

“No importa que actualmente esté ahí Onelia, que es mi ex, y que esté con Kevin y participen, no importa”, agregó el comunicador. Aun así, aclaró que no existe una fecha ni un acuerdo para su retorno al formato de competencia.

“Ahora no es el momento, pero no descarto que más adelante lo vaya a hacer”, manifestó, dejando claro que su regreso al reality no depende de ningún externo, solo si lo siente prudente o no.

Un hombre con gorra negra y camiseta blanca habla ante un micrófono al lado del retrato de una mujer con saco claro
Mario Irivarren no tiene problemas en regresar a EEG pese a la presencia de Onelia Molina.

Onelia Molina aseguró que irá al programa a trabajar

Por su parte, Onelia Molina respondió cuál habría sido su reacción si Mario Irivarren regresaba al reality como padrino o conductor invitado. La integrante de los Guerreros evitó profundizar sobre su expareja y enfatizó que su prioridad está en cumplir con su trabajo.

“Yo vengo aquí a trabajar y voy a seguir haciendo mi trabajo como siempre. No es la primera vez que sucede algo así por el estilo”, indicó la modelo. “Yo vengo a hacer mi trabajo y, como siempre, lo hago bien. Estoy tranquila y feliz y no tengo nada que decir de él”, añadió.

Su postura sigue una línea que Molina ha sostenido en las últimas semanas: evitar declaraciones sobre Mario Irivarren y descartar que su anterior relación interfiera en su vínculo actual con Kevin Díaz.

En una conferencia por el Reggaetón Lima Festival 7, Onelia Molina confirmó su presencia en el evento y fue consultada por la posibilidad de coincidir con figuras de su entorno, como su expareja.

Con total tranquilidad señaló que no tendría inconvenientes si otras personas acudían, siempre que cada una respete su espacio. Con esa respuesta, Molina volvió a evitar comentarios personales sobre Irivarren y centró sus intervenciones en sus actividades profesionales, resaltando que no dejará de asistir al evento se realizará este 31 de octubre en el Estadio Nacional. “Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket y habrán grandes grupos, yo iré de todas maneras”, contestó.

Kevin Díaz y Onelia Molina formalizan su romance
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Kevin Díaz responde a posible presencia de Iirvarren en EEG

El saliente de Onelia también fue consultado por las especulaciones sobre una posible coincidencia con Mario Irivarren en el programa. Aunque no brindó detalles sobre sus gestos durante la presentación del padrino de EEG El React, sostuvo que mantendría una conducta profesional en caso de compartir set con el exparticipante.

“Hermano, con pana y elegancia me siento acá. Hay que ser profesional”, señaló el modelo en EEG El React, quien en una anterior oportunidad, aclaró que no tiene conflictos con el ex de Onelia. Tras coincidir en una boda a la que también asistió Irivarren, aseguró que no tenía problemas con él y que lo saludaría si llegaran a cruzarse.

No tengo nada en contra de él. Él conmigo no tiene nada en contra tampoco, supongo”, declaró en aquella ocasión.

Kevin Díaz aclara que le ofrece un amor fiel a Onelia Molina
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