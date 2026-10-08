Efemérides hoy de octubre en Perú: A 147 años del Combate de Angamos que inmortalizó como héroe al almirante Miguel Grau Seminario

Una maqueta del monitor Huáscar se exhibe junto a una gorra naval, una medalla y una placa del 8 de octubre en conmemoración de la Marina de Guerra del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 8 de octubre, el Perú conmemora una fecha vinculada a su historia marítima, política, cultural y científica. La jornada recuerda la creación de la Marina de Guerra del Perú en 1821, el Combate Naval de Angamos de 1879 y la muerte de Miguel Grau, además de los nacimientos del pintor Luis Montero, la escritora Enriqueta Leguía y el astronauta Carlos Noriega.

La fecha también remite a la conversión del monitor Huáscar en museo naval. El buque, que tuvo un papel central durante la Guerra del Pacífico, permanece en Talcahuano, Chile, como una pieza histórica vinculada a las tradiciones marítimas de ambos países y a las figuras que participaron en el conflicto.

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El 8 de octubre reúne hechos ocurridos en distintos momentos de la historia peruana. Desde la organización de las primeras fuerzas navales en los años de la independencia hasta la presencia de un peruano de nacimiento en misiones espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la fecha concentra episodios de defensa, arte, literatura y exploración científica.

El monitor Huáscar permanece anclado como museo naval en Talcahuano junto a las banderas de Chile y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Marina de Guerra del Perú nació durante la lucha por la independencia

La Marina de Guerra del Perú fue creada el 8 de octubre de 1821, durante el proceso de independencia impulsado por el general José de San Martín. La nueva institución debía contribuir al control del mar y respaldar las operaciones militares que buscaban consolidar la ruptura con el dominio español en el territorio peruano.

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Su primer comandante fue el marino británico Martín Jorge Guise, quien asumió la tarea de estructurar las fuerzas navales de la naciente república. La organización de una escuadra resultaba necesaria para asegurar rutas marítimas, proteger la costa y enfrentar a las naves que todavía respondían a la Corona española en el océano Pacífico.

Con el paso de los años, la institución amplió sus funciones. La Marina mantiene responsabilidades de defensa de la soberanía, vigilancia de espacios marítimos, fluviales y lacustres, operaciones de búsqueda y rescate, transporte en zonas alejadas y protección ambiental. Su ámbito de acción incluye el litoral, la Amazonía y el lago Titicaca.

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Buques de la Marina de Guerra del Perú navegan en las aguas del océano Pacífico frente a la Base Naval de la isla de San Lorenzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Angamos definió la campaña naval de la Guerra del Pacífico

El mismo día, pero en 1879, ocurrió el Combate Naval de Angamos, una de las acciones decisivas de la Guerra del Pacífico. El enfrentamiento tuvo como protagonista al monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau Seminario, frente a una flota chilena que consiguió rodear a la nave peruana en aguas cercanas a Punta Angamos.

Emblema de la resistencia naval peruana, el monitor Huáscar. bajo el mando de Miguel Grau, protagonizó un crucial enfrentamiento en la Guerra del Pacífico, marcando un antes y un después en la historia naval del país. (Eugene Courret)

Grau murió durante el combate, tras un impacto que alcanzó la torre de mando del Huáscar. Su conducta durante la campaña naval y su trato hacia los adversarios consolidaron su reconocimiento como una figura central de la historia peruana. La fecha de su muerte se convirtió en una jornada de homenaje a su memoria y a la Marina.

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El Combate de Angamos, librado el 8 de octubre de 1879, resultó en la captura del Huáscar, alterando drásticamente la situación naval y estratégica de Perú en la Guerra del Pacífico. (Thomas Somerscales)

La captura del Huáscar otorgó a Chile el dominio naval en el Pacífico sur. La supremacía marítima modificó el desarrollo de la guerra, pues facilitó el traslado de tropas y suministros para las operaciones terrestres posteriores. Para el Perú, la pérdida del monitor representó un golpe a su capacidad militar en el mar.

Este día, 8 de octubre, conmemora el combate naval de Angamos en 1879, un enfrentamiento crucial que definió el control marítimo en la Guerra del Pacífico, marcando un capítulo heroico en la historia peruana. (El Peruano)

El Huáscar pasó de escenario de guerra a museo naval en Chile

El Huáscar fue incorporado a la Armada de Chile luego del combate de Angamos y tuvo otras funciones durante las décadas posteriores. Con el tiempo, el buque fue sometido a reparaciones y modificaciones que alteraron su apariencia original, hasta que se planteó su recuperación como pieza de valor histórico.

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Un telegrama del 7 de octubre de 1879: el documento fue fechado un día antes del Combate de Angamos y registra requerimientos para el Huáscar. Difusión

El 8 de octubre de 1952 fue inaugurado como Museo Histórico Naval Huáscar en la base de Talcahuano. La restauración había comenzado un año antes bajo la conducción del contralmirante Pedro Espina Ritchie, quien buscó devolverle una imagen similar a la que tenía en 1878, antes de la Guerra del Pacífico.

Los preparativos del monitor: entre los elementos solicitados aparecen barriles de pólvora, granadas y otros implementos de armamento. Difusión

El museo conserva objetos, placas y espacios dedicados a personajes asociados con el conflicto, entre ellos Miguel Grau, Arturo Prat y Manuel Thomson. El monitor Huáscar es uno de los pocos buques de guerra del siglo XIX preservados como museo, y recibe visitas por su valor patrimonial y por su vínculo con la historia naval de Chile y Perú.

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El Combate de Pacocha enfrentó al Huáscar con buques británicos frente a Ilo y dejó un episodio naval histórico por el uso pionero de torpedos autopropulsados. (William Frederick Mitchell)

Carlos Noriega llevó su formación peruana a las misiones de la NASA

El 8 de octubre de 1959 nació en Lima Carlos Ismael Noriega, quien desarrolló una carrera como astronauta de la NASA y oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Se naturalizó estadounidense y combinó su formación militar con estudios de ingeniería y tareas vinculadas a la exploración espacial.

Noriega integró la misión STS-84 del transbordador Atlantis en 1997, un vuelo que incluyó el acoplamiento con la estación espacial rusa Mir. Tres años después participó en la misión STS-97, realizada por el transbordador Endeavour, destinada a llevar componentes y suministros para la construcción de la Estación Espacial Internacional.

Durante su trayectoria acumuló más de 461 horas en el espacio. También realizó actividades extravehiculares, conocidas como paseos espaciales, durante la misión STS-97. Su trabajo incluyó tareas técnicas en programas de exploración y colaboración con organismos dedicados a las operaciones espaciales de Estados Unidos.

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Un libro abierto de poesía, una paleta de pintura y una maqueta espacial con la bandera del Perú simulan los aportes culturales y científicos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Montero y Enriqueta Leguía dejaron obras ligadas a la memoria peruana

El 8 de octubre de 1826 nació en Piura Luis Francisco Montero Cáceres, uno de los representantes de la pintura peruana del siglo XIX. Recibió apoyo estatal para formarse en Florencia, donde incorporó técnicas y referencias del academicismo italiano y francés que luego trasladó a su producción artística.

Su obra más conocida, Los funerales de Atahualpa, se convirtió en una referencia de la pintura histórica peruana. Montero también produjo retratos, escenas religiosas y desnudos, entre ellos Venus dormida, que generó debate en su tiempo. Murió en el Callao en 1869, a los 42 años, a causa de la fiebre amarilla.

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En Lima nació, el 8 de octubre de 1922, Enriqueta Brígida Leguía Olivera, poeta y ensayista, hija del expresidente Augusto B. Leguía. Su vida estuvo atravesada por los efectos del exilio y los conflictos políticos que afectaron a su familia. Publicó Poemario de Amor en 2000 y Canto al Amor en 2005, además de textos sobre la figura de su padre y la historia política peruana. Murió el 22 de julio de 2017.