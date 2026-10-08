Combi cae desde una pendiente sobre una vivienda en Chorrillos y destruye una pared: una persona resultó herida

La combi cayó sobre una vivienda en Chorrillos durante la madrugada y quedó empotrada en el inmueble. La propietaria relató el fuerte impacto y los daños ocasionados dentro de su casa. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

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Una combi cayó sobre una vivienda en Chorrillos durante la madrugada del jueves 8 de octubre y destruyó parte de una pared, además de ocasionar daños en el techo y el interior del inmueble. El accidente ocurrió en la urbanización Buenos Aires, cerca del paradero Casa Blanca, cuando la unidad descendió por una pendiente y terminó empotrada en la casa.

El vehículo también derribó una baranda ubicada en la parte alta de la vía, cuya estructura quedó rota e inclinada hacia la vivienda. El impacto sorprendió a los ocupantes mientras dormían y afectó ambientes del inmueble, entre ellos la cocina y el baño. La familia quedó expuesta a los daños provocados por la caída de la unidad.

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La propietaria contó a 24 Horas de Panamericana Televisión que despertó sobresaltada por el estruendo y pensó inicialmente que se trataba de un terremoto. Según los testimonios recogidos durante la cobertura, su esposo resultó herido. Mientras tanto, la combi permanecía dentro de la vivienda y los afectados esperaban que se coordinara su retiro.

Una combi de transporte público permanece incrustada en el techo de una vivienda en Chorrillos tras descender por una pendiente. (Captura: 24 Horasa / Panamericana Televisión)

Combi termina empotrada en la cocina de una vivienda

El accidente ocurrió en la urbanización Buenos Aires, a la altura de la cuadra cuatro de la avenida Prolongación Huaylas, en Chorrillos. Según el reporte del noticiero, la combi cayó desde la parte alta de la pendiente y terminó contra la estructura de una vivienda situada en la zona inferior.

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Antes de impactar contra el inmueble, la unidad derribó una baranda que protegía el borde de la vía. El elemento quedó desprendido y con partes inclinadas hacia la casa, mientras que el vehículo terminó incrustado en la zona de la cocina, de acuerdo con la información publicada por el medio.

La caída provocó la rotura de una pared y daños en el techo. La propietaria también reportó afectaciones dentro de la vivienda, donde algunos objetos terminaron en el suelo debido a la fuerza del golpe.

La pendiente pronunciada y el estado en que quedó la baranda generaron preocupación por la posibilidad de nuevos desprendimientos. Durante la transmisión, el reportero mostró los daños en la estructura y advirtió que parte de la protección podía seguir cayendo hacia el inmueble.

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Una combi permanece incrustada en el techo de una casa tras caer por una pendiente en la urbanización Buenos Aires de Chorrillos. (Captura: 24 Horasa / Panamericana Televisión)

Propietaria despertó por el fuerte impacto de la combi

La mujer relató que dormía junto a su esposo cuando escuchó un estruendo alrededor de las 2:40 a. m., según su estimación. El ruido fue tan fuerte que, en un primer momento, creyó que estaba ocurriendo un movimiento sísmico.

“Como no, no seguía temblando, entonces, ahí recién despierto”, contó durante la entrevista. Al reaccionar, buscó la llave para salir de la casa y se dio cuenta de que varios vecinos ya estaban afuera, alertados por el accidente.

El impacto también afectó los objetos del interior. La propietaria explicó que un armario cayó y que el baño sufrió daños. La mujer permanecía asustada por lo ocurrido, pues la caída de la unidad sorprendió a la familia mientras descansaba.

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Durante la cobertura, los familiares señalaron que el esposo de la propietaria resultó herido. Una de las personas entrevistadas indicó que tenía lesiones en la cabeza y el rostro. Hasta el momento de la transmisión, no se brindaron mayores detalles sobre su diagnóstico ni sobre su evolución.

Una combi de transporte público destruye parte de una vivienda tras caer por una pendiente en la urbanización Buenos Aires, en Chorrillos. (Captura: 24 Horasa / Panamericana Televisión)

Combi habría quedado mal asegurada antes de caer sobre el inmueble

Al ser consultada sobre cómo ocurrió el accidente, la propietaria sostuvo que la unidad habría quedado estacionada y que el freno cedió. “La han dejado pa’ cuadrado y se le ha venido el freno”, explicó durante la conversación con el reportero.

Esta versión apunta a una posible falla en el sistema de estacionamiento del vehículo. Sin embargo, durante la cobertura no se presentó una conclusión oficial que confirmara las causas de la caída ni se detallaron los resultados de una evaluación técnica.

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En una publicación del 8 de octubre, ATV informó que la unidad era señalada como una combi pirata y que el conductor no se presentó directamente ante la propietaria para explicar lo sucedido. La mujer contó que posteriormente se acercó la esposa del chofer y le comentó que él había llegado a su vivienda ensangrentado.

La información difundida no permitió establecer las circunstancias exactas en que el conductor abandonó el lugar ni confirmar responsabilidades por el accidente. Estos aspectos requieren una verificación de las autoridades competentes.

Una combi permanece incrustada en el techo de una vivienda tras caer por una pendiente en el distrito de Chorrillos. (Captura: 24 Horasa / Panamericana Televisión)

Vivienda afectada espera el retiro de la combi tras el accidente

Durante el reporte televisivo, la unidad todavía permanecía empotrada en la vivienda. La propietaria expresó su preocupación por la situación y por la necesidad de retirar el vehículo, que ocupaba parte del inmueble y dificultaba la evaluación completa de los daños.

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El reportero indicó que, en ese momento, no observaba personal municipal ni policial en el lugar. No obstante, la mujer señaló que anteriormente había conversado con personas que se acercaron para constatar lo ocurrido, aunque todavía no se había concretado la remoción de la combi.

Durante la transmisión también se mencionó la necesidad de utilizar una grúa para retirar la unidad y evaluar las afectaciones en la vivienda. Además, quedó pendiente revisar el estado de la baranda, que terminó rota y con partes inclinadas hacia la propiedad.

El caso dejó a la familia a la espera de una solución para recuperar la seguridad de su vivienda y determinar cómo se atenderán los daños. La evaluación de la estructura y el esclarecimiento de las circunstancias del accidente serán claves para establecer las medidas correspondientes.

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