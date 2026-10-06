Perú

Chorrillos: dos menores heridos tras choque de presuntos barristas

Los adolescentes, de 13 y 15 años, fueron trasladados a un centro médico luego de una gresca con disparos en la urbanización Villaventuro

Dos menores heridos tras choque de presuntos barristas.
Dos menores heridos tras choque de presuntos barristas.
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Dos menores de 13 y 15 años resultaron heridos de bala tras un enfrentamiento de presuntos barristas en Chorrillos, ocurrido en la urbanización Villaventuro, también mencionada como Jauja, en el sector de Armatambo.

El episodio reunió a grupos que, según las primeras versiones recogidas por las autoridades, estarían vinculados con simpatizantes de Alianza Lima y Universitario de Deportes. La Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes municipales llegaron al lugar luego de las detonaciones y encontraron indicios que ahora forman parte de la investigación.

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El hecho se registró cuando varios jóvenes se encontraron en la vía pública y comenzó una pelea. De acuerdo con la información preliminar, cerca de 20 o 30 personas participaron en la gresca, aunque esa cifra aún debe ser precisada por la investigación.

Testigos y reportes recogidos en la zona señalaron el uso de piedras, palos, pirotécnicos, armas blancas y armas de fuego. Los adolescentes corrían por un pasaje cuando se escucharon los disparos que los alcanzaron.

Ambos fueron trasladados al Centro Médico San Genaro para recibir atención. Las fuentes proporcionadas no detallan su estado de salud ni informan si existen personas detenidas. En el pavimento, personal de criminalística y agentes que acudieron al sector hallaron cinco casquillos de bala, rastros de sangre y pintas en paredes cercanas. Esos elementos serán evaluados dentro de las diligencias para establecer cómo se produjo la agresión, quiénes intervinieron y de dónde provinieron los disparos.

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Dos menores heridos tras choque de presuntos barristas.
Dos menores heridos tras choque de presuntos barristas.

Serenazgo perseguía a un grupo antes de las detonaciones

Según la información municipal, agentes de Serenazgo seguían a un grupo de jóvenes antes de que este ingresara a un pasaje de Villaventuro. Poco después, los efectivos oyeron detonaciones y se dirigieron al punto. Allí ubicaron a los dos menores heridos y los casquillos.

La secuencia forma parte de las indagaciones, al igual que las grabaciones de cámaras de seguridad disponibles en el sector. Las imágenes podrían ayudar a identificar a las personas que habrían portado armas o participado en la pelea.

El caso es investigado bajo la hipótesis de un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario, una versión atribuida a testigos y que deberá ser corroborada por las autoridades. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de todos los participantes ni el motivo del choque.

Tampoco se ha confirmado si los menores heridos integraban alguno de los grupos que se enfrentaron. La Policía deberá revisar las cámaras y los hallazgos de la escena para determinar responsabilidades y ubicar a quienes realizaron los disparos.

Vecinos reportan peleas recurrentes y reclaman patrullaje en Villaventuro

Los residentes de la zona indicaron que los enfrentamientos entre grupos de jóvenes se repiten, con mayor frecuencia durante la noche. También alertaron que las viviendas, colegios cercanos y transeúntes quedan expuestos cuando se arrojan piedras u otros objetos.

Según los vecinos, en el área existe una sola cámara de seguridad, una situación que dificulta reconocer a quienes actúan en episodios de violencia. En los alrededores se observan pintas relacionadas con grupos de barristas.

Las autoridades no han difundido un reporte sobre capturas ni han precisado el estado de las diligencias posteriores al ataque. Mientras continúa la investigación, la zona quedó delimitada para preservar los hallazgos. Los vecinos solicitaron mayor presencia policial y patrullaje en las calles del sector.

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