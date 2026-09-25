Perú

Pronacej niega trato “VIP” a adolescentes del Liceo Naval en Maranguita y asegura que reciben las mismas condiciones que los demás internos

El director de Pronacej, Luis Vega, descartó que los menores reciban beneficios especiales y afirmó que no se compraron camas, colchones ni ropa de cama exclusiva para ellos

Fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y agentes de policía junto a un grupo de personas encapuchadas
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)
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El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) descartó que los seis adolescentes internados preventivamente por el caso del Liceo Naval reciban condiciones especiales dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El director de la institución, Luis Vega, señaló que todos los jóvenes del programa Inducción y Diagnóstico nivel 1 están sujetos a las mismas reglas internas.

La aclaración se produjo luego de que el periodista Beto Ortiz afirmara que los adolescentes investigados por la agresión contra un alumno del Liceo Naval recibirían un supuesto “trato VIP”, con camas, ropa, artículos de aseo y alimentación distinta a la del resto de internos. Según la versión difundida en el programa Detrás del Debate 2026, los menores permanecerían además en un área acondicionada especialmente para ellos.

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Frente a estos cuestionamientos, Vega explicó, según declaraciones recogidas por Agencia Andina, que la ubicación, atención y actividades de los adolescentes se determinan mediante criterios técnicos y las disposiciones que regulan el sistema de reinserción social juvenil.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Pronacej niega trato especial a los adolescentes internados del Liceo Naval

El director de Pronacej indicó que los jóvenes que ingresan al programa Inducción y Diagnóstico nivel 1 reciben el mismo tratamiento, alimentación, condiciones y espacios que los demás adolescentes comprendidos en este régimen. Los implementos utilizados para su alojamiento corresponden a los disponibles en el propio centro juvenil.

Vega negó que se hayan adquirido o instalado camas, colchones, ropa de cama u otros bienes destinados exclusivamente a los adolescentes del caso Liceo Naval. De acuerdo con la información proporcionada a Agencia Andina, tampoco existe un régimen especial implementado para este grupo.

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Requisa inopinada en centro juvenil ex "Maranguita". (Foto: Minjus)
Requisa inopinada en centro juvenil ex "Maranguita". (Foto: Minjus)

Respecto a la alimentación, el funcionario sostuvo que todos los internos reciben la misma comida y participan del régimen de actividades correspondiente al programa en el que se encuentran. De esta manera, Pronacej rechazó la versión sobre una alimentación diferenciada dentro de Maranguita.

Sobre las prendas personales, explicó que los familiares pueden llevar ropa interior y las prendas que el Centro Juvenil aprueba, siempre de acuerdo con la normativa vigente. Estos artículos, según la institución, forman parte de las condiciones permitidas para los adolescentes y no representan un beneficio extraordinario.

Defensoría y Fiscalía revisaron las condiciones de los internos del Liceo Naval

Otro de los aspectos señalados por Pronacej corresponde a las visitas y mecanismos de supervisión dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Vega explicó que las visitas familiares ordinarias se realizan dos veces al mes y se distribuyen durante la semana para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control.

Las entrevistas con abogados, equipos técnicos e instituciones competentes se realizan mediante los procedimientos establecidos. El director precisó que estas atenciones constituyen un derecho y no un beneficio extraordinario. Los abogados defensores pueden acudir al centro con mayor frecuencia, mientras que los familiares pueden solicitar entrevistas con el psicólogo, trabajador social o educador social.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal
Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

En cuanto a las condiciones del establecimiento, la Defensoría del Pueblo realizó una visita inopinada el lunes 21 de septiembre. Según Pronacej, la intervención dejó constancia en un informe y tuvo entre sus objetivos verificar si existían ambientes diferenciados para los adolescentes y conocer las condiciones del centro juvenil.

Al día siguiente, martes 22, el Ministerio Público realizó otra visita inopinada para verificar la situación de los adolescentes internados por el caso Liceo Naval. Vega señaló que estos jóvenes “están integrados con los demás adolescentes del programa Inducción y diagnóstico”. Asimismo, indicó que el tópico funciona con normalidad y cuenta con el personal completo.

Denuncian supuesto trato “VIP” a internos del Liceo Naval en Maranguita

Los cuestionamientos surgieron luego de que Beto Ortiz afirmara en Willax TV que los seis adolescentes recibirían condiciones diferentes al resto de internos. El periodista sostuvo que les habrían llevado “camas especiales”, ropa y útiles de aseo, además de una alimentación distinta a la que recibe la población del centro juvenil.

El periodista afirmó que los adolescentes permanecerían en un área acondicionada y recibirían alimentación, ropa y artículos de aseo diferenciados

Ortiz también afirmó que los adolescentes permanecerían en un área denominada H1, que, según su versión, habría sido acondicionada especialmente para ellos. Durante su intervención, cuestionó que no estuvieran ubicados en otros sectores del establecimiento y pidió explicaciones a las autoridades responsables del centro juvenil.

El periodista sostuvo además que los menores tendrían una alimentación que no correspondería a la denominada “paila” y afirmó que recibirían comida mediante un sistema diferenciado. Estas afirmaciones fueron presentadas en el programa como información atribuida a una fuente del comunicador, sin que en el material proporcionado se incluya documentación que sustente esas condiciones.

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