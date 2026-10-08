Cámara de diputados envía al archivo 47 autógrafas del Congreso anterior que generan gasto público

El Congreso bicameral ha desecho varias leyes del Congreso anterior, el unicameral. - Crédito Congreso de la República

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A pocas semanas de iniciado el nuevo gobierno, el Tribunal Constitucional había retrocedido en su interpretación acerca de la iniciativa de gasto del Congreso. Ahora es tajante en que este organismo no puede generar gasto público. Y finalmente el Congreso bicameral ha actuado con respecto a esta máxima.

Quedaron 163 autógrafas pendientes del Congreso anterior, y ahora el actual ha archivado 47 de ellas, que fueron observadas por el Ejecutivo anterior justamente por generar gasto público.

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Así, este nuevo Parlamento ha retrocedido en varias de las medidas consideradas por el anterior, que, si bien se condicen con lo que ahora sostiene el Tribunal Constitucional, también hacen fútil parte del trabajo de elaboración, sustentación y debate del anterior parlamento.

Cambios de régimen laborales ya no se aplicarán. - Crédito Andina

Iniciativas son archivadas

Las autógrafas ahora archivadas incluyen varias medidas que iban a generar gasto público del Estado, y que fueron motivadas desde el Congreso. Son de varios tipos, entre ellas están las siguientes:

217-2026-2031-CD : Proposición legislativa del ejercicio profesional del nutricionista.

228-2026-2031-CD : Prestaciones de servicios turísticos en beneficio de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada.

232-2026-2031-CD : Declara en emergencia las edificaciones y el equipamiento de instituciones públicas de educación básica.

243-2026-2031-CD : Ley para la formalización y la seguridad social del mototaxista.

266-2026-2031-CD : Ley de innovación en las soluciones para la gestión de la movilidad urbana.

298-2026-2031-CD : Promueve la implementación de la iniciativa de transparencia pesquera.

310-2026-2031-CD : Modifica la Ley 29535 sobre reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana.

312-2026-2031-CD : Reactivación económica de la Amazonía peruana mediante la siembra, producción e industrialización de la planta de yute.

344-2026-2031-CD : Dispone la realización de censos nacionales penitenciarios cada cinco años.

350-2026-2031-CD : Viabiliza la ejecución de beneficios de extrabajadores cesados irregularmente.

394-2026-2031-CD: Regula las funciones y competencias del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Algunos bonos ya no se implementarán. - Crédito Presidencia

Medidas sobre trabajadores del sector público

También se incluyen medidas por las cuales sindicatos presionaron para la mejora de sus regímenes laborales.

Por eso, hay varias medidas que se aprobaron para aumentar sueldos, establecer nuevas escalas y aprobar bonificaciones para trabajadores del sector público, pero que ahora quedan desechas. La lista entera a continuación:

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224-2026-2031-CD : Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar detracción de aportes a Essalud y aportes previsionales de los empleados del sector público.

225-2026-2031-CD : Modifica el Decreto Legislativo 1133, para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial.

240-2026-2031-CD : Deroga el literal “c” del numeral 1 de la Disposición Complementaria Final Centésima Décima Cuarta de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.

283-2026-2031-CD : Crea la comisión especial multisectorial para establecer mecanismos de compensación y alternativas de administración de pensiones a aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones.

288-2026-2031-CD : Modifica el Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

318-2026-2031-CD : Modifica el Decreto Ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez.

322-2026-2031-CD : Reconoce la bonificación especial (RM 1445-90-ED) al personal administrativo del sector Educación sujeto al Decreto Legislativo 276.

332-2026-2031-CD : Modifica los Decretos Legislativos 1173, 1132 y 1174, para otorgar beneficios de atención integral de salud al personal del Servicio Militar Voluntario e incrementar el aporte del Estado al Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

335-2026-2031-CD : Homologa los aportes de seguridad social de salud de los trabajadores del sector público, incrementando progresivamente la base contributiva para el sostenimiento de Essalud.

397-2026-2031-CD : Autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Contraloría General de la República sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

398-2026-2031-CD : Modifica las leyes 32489, 32520 y 32538, para viabilizar la incorporación de servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

399-2026-2031-CD: Autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Mientras, para Educación y la carrera docentes, estas fueron archivadas:

219-2026-2031-CD : Modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para promover la formación inicial y en servicio docente en la carrera pública magisterial.

242-2026-2031-CD : Autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular.

260-2026-2031-CD : Modifica la Ley 31495 para disponer el pago de bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación adicional por desempeño del cargo, a docentes.

339-2026-2031-CD: Fortalece la gestión administrativa y financiera de las Unidades de Gestión Educativa Local, con meritocracia en cargos directivos, en Amazonas.

Medidas sin sustento técnico ni financiamiento definido elevaban los riesgos fiscales, reducían el margen de maniobra del Estado y anticipaban presiones sobre el gasto público en los próximos años. Crédito: 24 Horas

En salud pública y protección social

Por otro lado, en temas de salud y protección social, las iniciativas que ya no serán implementadas son las siguientes:

220-2026-2031-CD : Promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares.

270-2026-2031-CD : Regula la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa.

302-2026-2031-CD : Fortalece la prestación de los servicios de atención prehospitalaria.

340-2026-2031-CD : Modifica la Ley 31041, Ley de Urgencia Médica, para garantizar la prestación económica oncológica a niños y adolescentes con cáncer.

234-2026-2031-CD : Promueve la contratación laboral, en el sector privado, de mujeres víctimas de violencia familiar.

264-2026-2031-CD : Promueve el uso del bastón verde para visibilizar a personas con baja visión.

272-2026-2031-CD : Modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad para facilitar el acceso preferente a una vivienda digna.

304-2026-2031-CD: Implementa el padrón nacional único de beneficiarios de programas sociales de asistencia alimentaria.

Iniciativas económicas que ‘ya no van’

248-2026-2031-CD : Modifica la Ley 27613 para destinar al Fondo Educativo del Callao el veinte por ciento de los recursos de la participación en rentas de aduanas.

282-2026-2031-CD : Establece beneficio tributario para fortalecer la cadena productiva de la carne de cuy.

347-2026-2031-CD : Modifica la Ley 31407 sobre la Zona Franca de Chimbote para incorporar exoneraciones tributarias.

356-2026-2031-CD : Modifica las leyes del Banco Agropecuario-Agrobanco para incrementar el financiamiento y facilitar el pago de deudas de prestatarios.

361-2026-2031-CD : Establece el régimen de elaboración, manufactura o maquila y almacenamiento (REMA) para el desarrollo industrial.

379-2026-2031-CD : Modifica la Ley 31557 para reglamentar el impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas.

386-2026-2031-CD : Extiende excepcionalmente el plazo de arrastre de pérdidas bajo el Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta.

389-2026-2031-CD: Modifica la Ley 31557 y la Ley 30096 de Delitos Informáticos, para tipificar como delito la manipulación de resultados deportivos a distancia.

Iniciativas que afectaban a gobiernos locales y regionales

258-2026-2031-CD : Fortalece el rol de los gobiernos locales y regionales en los procesos de formalización de la propiedad informal.

363-2026-2031-CD : Garantiza el retorno y/o reposición de recursos utilizados en la atención de estados de emergencia por gobiernos regionales y locales.

368-2026-2031-CD : Establece criterios de distribución del canon y sobrecanon petrolero en Loreto.

375-2026-2031-CD: Fortalece las cadenas productivas del jengibre o kion y de la cúrcuma o palillo, con declaración de día nacional.