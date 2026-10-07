Lima renombra una calle en honor a BTS e ilumina de morado un arco monumental

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Lima, 6 oct (EFE).- La banda surcoreana BTS, que se encuentra esta semana en Perú para brindar tres conciertos, dio nombre temporalmente a una calle de Lima, la capital peruana, al tiempo que un arco monumental de la misma ciudad se ilumina de morado por las noches en honor a la presencia de esta popular 'boyband' de k-pop.

Estas dos iniciativas son parte de la 'Semana de BTS' promovida por el distrito limeño de Surco en torno al Parque de la Amistad, donde las 'armys' peruanas han acudido en masa para fotografiarse en el poste de color morado de la calle temporalmente llamada BTS y del Arco Morisco.

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Durante esta semana, la calle Sacramento, una de las que rodea el Parque de la Amistad, pasó a llamarse la Avenida BTS, como parte del proyecto 'Road to 7' impulsado por la 'army', nombre con el que se conoce a la legión de fanáticos de esta banda surcoreana.

A su vez, el Arco Morisco, una réplica exacta de una donación que hizo España a Perú con motivo del centenario de su independencia en 1921, se ilumina en estas noches de un morado intenso, el color distintivo de BTS, a la vez que en el mismo parque se proyecta un espectáculo lumínico en honor al grupo.

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BTS llegó el martes por primera vez a Lima como parte de su gira mundial 'Arirang', para ofrecer tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cada noche se esperan más de 50.000 personas, muchas de ellas llegadas de otros lugares de Perú y también de Suramérica.

Como parte de la bienvenida, las 'armys' peruanas han logrado insertar mensajes para los miembros de la banda en paneles publicitarios e incluso en parapente, con el objetivo de sorprender a sus ídolos.

Uno de los momentos estelares de las actividades en honor a la banda será un espectáculo de drones que tendrá lugar en la Costa Verde de Lima durante la noche del jueves 8 de octubre, donde el cielo de la capital peruana se iluminará con el logotipo de la banda y otros símbolos alusivos al grupo.

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Las fanáticas de BTS también preparan distintas acciones durante los conciertos para sorprender al grupo y, especialmente, a Jim-in, como ponerse máscaras inspiradas en la cultura peruana durante la canción 'Hooligan' y otros elementos tradicionales del país en el tema 'Idol', así como hacer una gran ola durante 'Swin' y activar luces rojas durante el tema 'Body to body'.

Al final de determinadas canciones el público peruano coreará 'BTS es clave y Perú lo sabe' y también exhibirán pancartas temáticas por cada uno de los tres conciertos.

En honor a Jim-in, la 'army' peruana también llevará elementos alusivos al cantante como 'uchiwas' (abanicos rígidos tradicionales) con su foto y corazones amarillos, además de cantarle feliz cumpleaños, que será el 13 de octubre. EFE

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