Perú

Barranco advierte que show de drones por BTS “no tiene autorización municipal” pese al permiso del MTC para operar las aeronaves este jueves

Además, señaló que el Barranco Tennis Club, previsto como punto de despegue, permanece clausurado por no contar con Certificado ITSE vigente

Barranco afirma que no existe autorización municipal para realizar el show de drones anunciado para este 8 de octubre. Composición: Infobae
Barranco afirma que no existe autorización municipal para realizar el show de drones anunciado para este 8 de octubre. Composición: Infobae
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La Municipalidad de Barranco se pronunció sobre el espectáculo de drones anunciado para este jueves 8 de octubre en la Costa Verde, una actividad promovida por seguidores de BTS durante la estadía del grupo surcoreano en Lima. La comuna informó que la empresa FANISTA FLIT PERÚ, encargada del espectáculo de luces, no presentó ante la autoridad distrital una solicitud para realizar el evento.

“La empresa encargada del espectáculo de luces, no ha presentado ninguna solicitud ni documento ante la Municipalidad para solicitar autorización para su realización”, señala su comunicado.

La actividad fue anunciada como parte de las acciones preparadas por la comunidad ARMY antes de los conciertos de BTS previstos para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La convocatoria generó expectativa entre los seguidores del grupo, quienes también prepararon distintas dinámicas para las presentaciones.

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El espectáculo de drones estaba previsto para las 20:00 horas y contemplaba una exhibición aérea sobre la Costa Verde. La propuesta surgió después de una convocatoria impulsada por BTS Perú a través de la plataforma Fanista, donde la iniciativa superó las 25.000 firmas y reacciones.

La situación también involucra al Barranco Tennis Club (BTC), señalado como el lugar desde donde despegarían las aeronaves. Según la Municipalidad de Barranco, el establecimiento permanece clausurado por no contar con Certificado ITSE vigente.

Barranco Tennis Club permanece clausurado

La Municipalidad de Barranco precisó que el Barranco Tennis Club “NO SE ENCUENTRA HABILITADO” para realizar, promover o comprometer sus instalaciones en actividades que impliquen concentración de personas o sobrevuelos asociados a un evento.

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El comunicado municipal señala que los organizadores consideraron este establecimiento sin verificar previamente su situación. La condición del recinto constituye uno de los principales puntos advertidos por la comuna ante la convocatoria prevista para este jueves.

El BTC se encuentra entre las zonas vinculadas con la actividad debido a que fue señalado como punto de partida de los drones. Por ello, la Municipalidad también tomó en cuenta la posible llegada de público a los alrededores.

La empresa FANISTA FLIT PERÚ, encargada del espectáculo, no presentó una solicitud ni documentación ante la comuna.
La empresa FANISTA FLIT PERÚ, encargada del espectáculo, no presentó una solicitud ni documentación ante la comuna.

MTC autorizó la operación de los drones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó los espectáculos de drones relacionados con las actividades de la comunidad ARMY.

La autorización contempla operaciones coordinadas de múltiples aeronaves no tripuladas con una altura máxima de 120 metros. Para este procedimiento, la DGAC evaluó las solicitudes y verificó los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de vuelos.

Entre los documentos revisados estuvieron la acreditación de los pilotos, el registro de las aeronaves, la póliza de seguro de responsabilidad civil y los estudios de evaluación de riesgos.

El MTC también informó que la DGAC coordinó con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) la publicación de los NOTAM, avisos destinados a comunicar a la comunidad aeronáutica las áreas, fechas y horarios previstos para estas operaciones.

La autorización aeronáutica comprende también el acto anunciado para este 8 de octubre. La Municipalidad de Barranco, por su parte, recordó que los permisos vinculados con la operación aérea no sustituyen las autorizaciones municipales correspondientes a actividades con concentración de personas.

Municipalidad coordina seguridad con la Policía Nacional

Drones encendidos forman el logotipo de BTS y la palabra bienvenidos en el cielo nocturno sobre una costa iluminada junto a una foto del grupo
Un espectáculo de drones luminosos en la Costa Verde de Lima se esperará para dar la bienvenida al grupo surcoreano BTS.

Ante la posibilidad de que seguidores de BTS lleguen a la zona, la Municipalidad de Barranco informó que coordina con la Policía Nacional del Perú acciones destinadas a resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

Las áreas consideradas comprenden los alrededores del Barranco Tennis Club, el Parque 14 de Enero, el Puente de la Paz y otros espacios próximos que podrían recibir público.

La comuna exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a vecinos, visitantes y seguidores de BTS. La medida responde a la expectativa generada por la convocatoria para observar el espectáculo aéreo.

Comunidad ARMY preparó actividades para los conciertos

El espectáculo de drones forma parte de las acciones promovidas por seguidores de BTS durante la permanencia del grupo en Lima. El plan inicial contemplaba 80 aeronaves no tripuladas, pero la cifra aumentó a 150 drones después de superar los 30.000 “me gusta” en redes sociales.

Los conciertos de BTS están previstos para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Según la información proporcionada por la comunidad de seguidores, el recinto recibirá más de 50.000 personas por fecha.

Para las presentaciones también se prepararon distintas dinámicas dentro de las tribunas. Entre ellas figuran máscaras inspiradas en la cultura peruana para “Hooligan”, elementos tradicionales durante “Idol”, una ola en “Swim” y luces rojas durante “Body to body”.

Los seguidores también prevén corear “BTS es clave y Perú lo sabe” y mostrar pancartas relacionadas con el grupo.

La comunidad también difundió una propuesta para realizar una función a la medianoche en homenaje a Jimin Park por su cumpleaños, previsto para el 13 de octubre.

Esta actividad todavía está pendiente de confirmación y depende de que la colecta de PJ Musas reúna los recursos necesarios para su realización.

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