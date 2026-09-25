Mañana habrá hasta 70% de descuentos en miles de tiendas por Día del Shopping

Asiste a tu centro comercial más cercano este fin de semana y podrá encontrar grandes descuentos. - Crédito Andina

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Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, el Día del Shopping tomará los principales centros comerciales del país con una jornada que combinará descuentos de hasta 70%, entretenimiento y experiencias para toda la familia peruana.

En esta edición, se calculan que serán más de 90 centros comerciales y cerca de 9 mil tiendas participarán a nivel nacional. Asimismo, con esta fecha comercial, se espera superar los 7 millones de visitas durante ambos días a los centros comerciales.

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El evento organizado por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) proyecta además alrededor de S/320 millones en ventas durante el fin de semana, pero la propuesta va más allá de las compras: los centros comerciales han preparado una programación especial de conciertos, espectáculos, actividades infantiles, experiencias y dinámicas para acompañar a los visitantes durante la jornada.

Jockey Plaza es uno de los centros comerciales peruanos reconocidos. Foto: Jockey Plaza Black Weekend

Los principales puntos

Los centros comerciales han preparado diferentes actividades para los visitantes en este fin de semana de ofertas.

Por un lado, en Plaza Norte , los visitantes podrán disfrutar de comparsas, shows de títeres y presentaciones musicales de María Grazia Polanco y Tony Cam

Por otro, Mall del Sur tendrá shows musicales, actividades infantiles y la presentación de la Orquesta Internacional Borinquen

En Plaza San Miguel , la programación incluirá una comparsa disco party, la Orquesta Bembé y un tributo a Grupo 5

Por su parte, Jockey Plaza presentará Dive for a Prize, una piscina gigante llena de cubos de espuma de colores con fichas de premio escondidas para los visitantes

En Minka , el público podrá disfrutar de Minka Tendencias 2027, un desfile de modas Primavera-Verano que mostrará las nuevas tendencias, colores, texturas y looks de la próxima temporada

Larcomar tendrá una Noche de Rumba con música en vivo y actividades por el Día Mundial del Turismo

Mientras Mallplaza Independencia contará con un tributo a Gustavo Cerati, nuevos talentos del rock y un show de comedia

En Mall Aventura Santa Anita , habrá una tómbola por el Día del Shopping el sábado 26, un bingo el domingo 27 y una tarde de relax gratuita con Montalvo

Mall Aventura San Juan de Lurigancho también tendrá una gran tómbola, Canta y Gana y un bingo familiar

En Boulevard de Asia, la jornada incluirá un bingo con Tula Rodríguez y una gift card de S/1,000 como premio mayor.

El tráfico registrado en las tiendas mostró retrocesos durante varios meses de 2026, con impactos diferenciados según el periodo y el rubro comercial. En agosto, 19 de los 32 establecimientos analizados reportaron menos visitas (Crédito: Flavio Galvez Quintana/TikTok)

También en regiones

El Día del Shopping también tendrá un importante componente regional. Arequipa, Cusco y Chiclayo se encuentran entre las ciudades que proyectan mayores incrementos de visitas durante el fin de semana, con crecimientos de 21.2%, 24.6% y 19.9%, respectivamente, frente a un fin de semana regular de septiembre.

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Con esta edición, el Día del Shopping refuerza su alcance nacional y se consolida como una fecha que combina promociones, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia.

Los centros comerciales este primer semestre del año han desarrollado diversas estrategias diseñadas para volver a atraer al consumidor a través de la experiencia de compra.

“Este fin de semana los centros comerciales se preparan para recibir a millones de visitantes en todo el país. El Día del Shopping es una oportunidad para aprovechar las promociones, pero también para disfrutar de una experiencia que va más allá de las compras”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

Asimismo, este Día del Shopping llega en un contexto favorable para el sector de centros comerciales, ya que durante el primer semestre creció más del 10% y espera cerrar el año con ventas superiores a S/40 mil millones.

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