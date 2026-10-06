Perú

Perú no es solo pisco: producción de espirituosas como whisky, ron y vodka alcanza los 23,7 millones de litros

No obstante, una de cada cuatro botellas en circulación sería de ilegal, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuál es el principal mercado de los destilados peruanos?

Perú produjo 23,7 millones de litros de bebidas espirituosas en 2025, una industria que aporta el 1% del producto bruto interno. (Freepik)
Perú produjo 23,7 millones de litros de bebidas espirituosas en 2025, una industria que aporta el 1% del producto bruto interno. (Freepik)
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La producción de bebidas espirituosas en Perú alcanzó los 23,7 millones de litros en 2025, según datos del Ministerio de la Producción (Produce) recopilados por los Comités de Destilados y Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El ron fue la categoría con mayor volumen de elaboración, con 9,5 millones de litros. Le siguieron el vodka, con 1,7 millones, y el whisky, con 1,6 millones. El resto de la producción correspondió principalmente al pisco, de acuerdo con la información presentada por el gremio industrial.

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La actividad reúne a 623 empresas destiladoras formales, de las cuales el 98,9% son micro y pequeñas empresas. Lima concentra el 36,8% de las compañías registradas, seguida por Arequipa, con 9,2%; Ica, con 5,3%; y Puno, con 4,3%.

El sector comprende desde las destilerías y los distribuidores mayoristas hasta bodegas, supermercados, licorerías, restaurantes, hoteles, bares y locales de entretenimiento.

Según la SNI, las bebidas alcohólicas representan el 40% de los ingresos de los bodegueros, mientras que la industria aporta cerca del 1% del producto bruto interno peruano.

Gin Sour de maracuyá amarillo vibrante con espuma y semillas en copa, junto a rodaja de lima, maracuyá cortada, sirope, botella de ginebra y cáscara de huevo.
Las micro y pequeñas compañías representan el 98,9% de las 623 destilerías formales registradas en el país.

Colombia se convirtió en la principal vidriera del ron y el vodka peruanos

Colombia fue el principal destino de las exportaciones peruanas de ron y vodka en 2025. Recibió 635 mil litros de ron, el 73,3% de los envíos de esa categoría, y 278 mil litros de vodka, equivalentes al 89,8% del total.

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Ecuador, Estados Unidos, Italia y Alemania figuraron entre los otros mercados del ron, mientras que el vodka también llegó a Ecuador, Chile, República Dominicana y Estados Unidos.

Estados Unidos encabezó las compras de whisky peruano, con 7 mil litros y una participación de 55% en las exportaciones de esa bebida.

Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su exportación. (Foto: El Peruano)
El ron lideró la producción nacional de espirituosas con 9,5 millones de litros elaborados durante el año 2025.

En la categoría de ginebra, Ecuador ocupó el primer lugar con 4 mil litros, el 51,9% del total, seguido por Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y Japón. Las cifras excluyen al pisco y corresponden a las subpartidas arancelarias del capítulo SA 2208.

En sentido inverso, Nicaragua fue el principal proveedor de ron para el mercado peruano, con 1,987 millones de litros, el 48,1% de las importaciones.

El Reino Unido concentró las compras externas de whisky y ginebra: envió 2,778 millones de litros de whisky, el 92,2% del total, y 347 mil litros de ginebra, el 90,6%.

Argentina lideró las importaciones de vodka, con 1,050 millones de litros y una participación de 76,1%. Suecia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos completaron los principales países de origen de la bebida.

Ron Portelli 2022
Las bebidas alcohólicas generan el 40% de los ingresos de los bodegueros en el mercado peruano.

El alcohol ilegal gana terreno frente a la industria destilera formal

Las cifras fueron difundidas durante el II Simposio “Transformación Económica e Innovación hacia la Sostenibilidad en Lima Metropolitana”, donde también se abordaron los principales reveses del sector.

Hans Ramírez, analista del Comité de Destilados, afirmó que una de cada cuatro bebidas alcohólicas comercializadas en Perú sería de procedencia ilegal, ya sea por falsificación, adulteración o contrabando.

Ante ese escenario, los comités pidieron incluir la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales dentro de los delitos contemplados por la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

alcohol adulterado (Foto: Cuartoscuro)
El comercio informal e ilegal abarca una de cada cuatro bebidas alcohólicas comercializadas en Perú.

La Ley N.° 29632 ya regula medidas contra la elaboración y venta de productos informales, adulterados o no aptos para el consumo humano, mientras que el artículo 288-C del Código Penal sanciona esas conductas.

El planteo de la SNI apunta a que las autoridades cuenten con mayores herramientas para investigar las redes que abastecen, trasladan y distribuyen estos productos.

Según los representantes del sector, la actual tipificación permite sancionar los hechos, pero resulta insuficiente para desarticular las estructuras que operan detrás del mercado ilegal y que, además de afectar a las empresas formales, exponen a los consumidores a intoxicaciones por licor adulterado.

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