¿Quién va ganando en Cusco? Así avanza el conteo de la ONPE para gobernador

Veronika Mendoza

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Tras la jornada electoral del domingo 4 de octubre, día en que se celebraron las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de actas y la publicación de los resultados oficiales para el Gobierno Regional de Cusco. El reporte refleja una clara tendencia en las preferencias del electorado cusqueño, marcando la pauta sobre una posible definición en primera vuelta conforme avanza el escrutinio.

¿Quién ganó las elecciones regionales en Cusco?

De acuerdo con las cifras de la ONPE que superan el 96 % de actas contabilizadas, Verónika Mendoza, candidata por la Alianza Electoral Venceremos, se perfila como la virtual gobernadora regional del Cusco.

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Con 30.5%, Mendoza sobrepasa por poco los votos válidos exigidos por la Ley de Elecciones Regionales para asegurar el triunfo en primera vuelta. De mantenerse este porcentaje una vez concluido el cómputo del 100 % de actas, la región Cusco no requerirá de una segunda vuelta electoral.

Conteo al 96.314 % de votos por parte de la ONPE.

Resultados ONPE Cusco 2026

El panorama electoral regional se consolidó con la Alianza Electoral Venceremos en el primer lugar con el 30.5% de los votos válidos. En segundo lugar se ubica Ahora Nación con 16.5%, seguido de Partido Político PRIN con 16.1%. El reporte oficial contabiliza más de 688.000 votos válidos emitidos en toda la circunscripción regional.

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¿Quién lidera el conteo de votos?

El conteo de votos está liderado por la excongresista y candidata de la Alianza Electoral Venceremos, Verónika Fanny Mendoza Frisch. Mendoza, quien representó a Cusco en el Parlamento entre 2011 y 2016, encabeza la contienda regional con una diferencia superior a los 14 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Los resultados oficiales emitidos por la ONPE detallan la siguiente distribución de votos válidos entre las principales organizaciones políticas postilantes al Gobierno Regional del Cusco:

Verónika Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos): 30.5 % (más de 201,300 votos)

Héctor Acurio Cruz (Ahora Nación): 16.5%

Iván Vladimir Aparicio Arenas (Partido Político PRIN): 16.195 %

Abel Paucarmayta Tacuri (Perú Primero): 11.5%

Progresemos : 9.2%

Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular): 4.1%

Ricardo Yury Cornejo Sánchez (Avanza País): 3.3%

T’ika Luizar Obregón (Partido Demócrata Verde): 2.8%

Edgar Américo Ochoa Pezo (Frente Regional Túpac): 2.2%

Wilfredo Parhuay Huamán (FREPAP): 1.8%

Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE La República

Para revisar el avance en tiempo real del juzgamiento de actas y los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE dispone de los siguientes canales oficiales:

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Plataforma Web Oficial: Ingresar a Ingresar a resultados.onpe.gob.pe desde cualquier navegador. Selección de Filtros: Filtrar la consulta seleccionando “Elecciones Regionales”, luego “Gobernador y Vicegobernador”, escogiendo el departamento de Cusco. Consulta por Localidad: Se pueden aplicar filtros por provincia, distrito y número de mesa de sufragio para visualizar el estado exacto de cada acta processed o contabilizada.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Los resultados oficiales finales de las Elecciones Regionales y Municipales estarán disponibles como máximo durante la primera semana de noviembre de 2026, según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco deberá resolver la totalidad de las actas observadas, impugnadas o puestas en consulta. Tras la resolución de estas actas por parte del organismo jurisdiccional, el JNE procederá a la proclamación oficial de las autoridades electas para el periodo 2027-2030.