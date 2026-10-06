BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

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Lima se pinta de morado por la llegada de BTS. Los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos serán el centro de la visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, pero ARMY Perú ha preparado una agenda que llevará la celebración a distintos distritos, parques, museos y espacios públicos de la capital.

Drones sobre la Costa Verde, parapentes con mensajes de bienvenida, proyecciones, una avenida temporal dedicada al grupo, actividades gastronómicas, cabinas de fotos, talleres y acciones masivas dentro del estadio forman parte de ROAD TO 7, iniciativa impulsada por BTS Perú Fanclub para acompañar el primer encuentro del septeto con sus seguidores peruanos.

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La propuesta busca que la visita de BTS no se limite a las tres noches de BTS World Tour Arirang. Durante estos días, ARMY podrá recorrer puntos de Miraflores, Barranco, Surco y el Centro de Lima, participar en activaciones y sumarse a proyectos que combinan arte, comunidad, cultura y acciones ambientales.

La Avenida BTS y los homenajes que iluminan Lima

Uno de los puntos más fotografiados por ARMY será la llamada Avenida BTS. Del 5 al 11 de octubre, la calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, en Santiago de Surco, llevará de manera temporal y conmemorativa el nombre de la agrupación. La intervención forma parte de la ruta Lima The City y cuenta con una señalización especial para que los seguidores puedan visitar el lugar y registrar su paso por la ciudad.

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El Parque de la Amistad, también en Surco, se suma a la bienvenida con el Arco Morisco iluminado de morado, color asociado con ARMY. La estructura tendrá luces y proyecciones alusivas al grupo hasta el 11 de octubre. El encendido comienza a las 18.30 y el distrito ha previsto funciones de luces durante la noche, por lo que se convierte en una opción para quienes deseen vivir la celebración fuera del Estadio San Marcos.

La ruta continúa en la Fuente de la Fantasía del Circuito Mágico del Agua. Del 5 al 11 de octubre habrá proyecciones inspiradas en BTS a las 19.10 y 20.10. El homenaje visual permitirá que las fans integren uno de los espacios turísticos más visitados de Lima a la semana de actividades alrededor de los conciertos.

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Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae

Drones y parapentes sobre la Costa Verde

El jueves 8 de octubre será una de las fechas más visuales de la agenda. Desde las 12:00 hasta las 16:00, parapentes con mensajes dirigidos a BTS y sus integrantes sobrevolarán la Costa Verde, en Miraflores. La actividad podrá apreciarse desde distintos puntos del litoral y forma parte de las acciones de bienvenida organizadas por la comunidad peruana.

La gran cita de esa noche será el espectáculo gratuito de 150 drones sincronizados, programado para las 20:00 en la Costa Verde. Las figuras aéreas incluirán el logotipo de BTS y otros diseños preparados para la ocasión. El proyecto fue anunciado como el primer show de drones dedicado a BTS en América Latina y podrá observarse con mayor claridad desde el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario.

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La fecha tendrá además un significado especial para las seguidoras de Jimin, ya que el espectáculo se realizará cerca de su cumpleaños, que será el 13 de octubre. Las fanbases anunciaron que el despliegue busca convertir el cielo limeño en una bienvenida colectiva para el grupo durante el día libre entre la primera y la segunda presentación en San Marcos.

Un espectáculo de drones sobre un estadio rinde homenaje a la banda surcoreana BTS en Perú.

Las sorpresas que ARMY prepara dentro del Estadio San Marcos

Las acciones más grandes se vivirán durante los conciertos. ARMY Perú y diversas fanbases preparan dinámicas para que BTS pueda observar desde el escenario una respuesta visual del público peruano. Las actividades incluyen pancartas, luces de ARMY Bomb, accesorios inspirados en la cultura nacional y coros coordinados.

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Los bastones luminosos ARMY Bomb del grupo BTS emiten luces de diversos colores para la sincronización interactiva en sus presentaciones en vivo.

Durante Hooligan, las asistentes podrán utilizar máscaras personalizadas con referencias a celebraciones y expresiones peruanas, como elementos inspirados en Paucartambo, Cusco o Puno. Para Idol, la propuesta contempla chullos, pompones cusqueños, accesorios tradicionales y otros elementos permitidos por la producción del concierto.

Otra de las acciones será una ola morada de ARMY Bomb durante Swim. Las luces recorrerán las tribunas en el sentido Sur, Oriente, Norte, Occidente y nuevamente Sur. En Body to Body, Oriente y Occidente iluminarán sus celulares de rojo, mientras Norte y Sur lo harán de blanco, con la intención de formar una imagen inspirada en los colores de las banderas peruana y surcoreana.

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Cada fecha tendrá también un momento especial de ARMY Time. El 7 de octubre, el público preparará una sección con 2! 3!; el 9 de octubre, la canción elegida será Young Forever; y el 10 de octubre, la sorpresa estará basada en Wings. En las tres noches, se prevé que los asistentes coreen: “BTS es clave y Perú lo sabe”.

La comunidad ARMY Perú difunde las instrucciones para realizar dinámicas con máscaras y luces azules durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

Banners, actividades culturales y un homenaje para Jimin

Las pancartas también tendrán un lugar importante. Durante Into the Sun, el público levantará mensajes distintos según la fecha: el 7 de octubre, “Perú will follow BTS into the Sun”; el 9, “From the land of Inti, we follow your light to the Sun”; y el 10 se mostrará un mensaje especial en coreano.

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El último concierto incluirá una celebración por el cumpleaños de Jimin. Las fanbases anunciaron banners temáticos, 30 mil corazones preparados por PJMUSAS y la interpretación de “Happy Birthday” en español e inglés durante el último ment. En las fechas previas también se han propuesto dinámicas opcionales con vinchas de Chimmy y uchiwas dedicadas al cantante.

Fuera del estadio, el MAC Lima ofrecerá el sábado 10 de octubre dos actividades dirigidas a ARMY: Crea tu freebie, a las 15.00, y ARMY Archive, a las 16.00. A ello se suman cabinas de FotoMoim con marcos especiales de BTS en puntos de Lince, Miraflores, Santa Clara y Santa Anita, además de experiencias gastronómicas y comerciales incluidas en la ruta Lima The City.

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La celebración también contempla un legado posterior a los conciertos. ROAD TO 7 incorpora iniciativas ambientales y educativas, entre ellas el Bosque BTS en Lima, proyectos en Machu Picchu y Paracas, plantaciones de árboles y becas vinculadas con instituciones educativas. La idea es que la primera visita de BTS deje huella más allá de las tres fechas musicales.

Finalmente, BTS Perú Fanclub pidió que la emoción se mantenga dentro de espacios públicos y actividades oficiales. La comunidad exhortó a no acudir al aeropuerto, hoteles ni lugares privados, no compartir ubicaciones en tiempo real y respetar la privacidad y seguridad de los integrantes. La bienvenida, remarcan, está pensada para que Lima celebre a BTS sin invadir sus límites personales.

ARMY Perú prepara pancartas, una ola de ARMY Bomb, luces rojas y blancas y un homenaje especial por el cumpleaños de Jimin dentro del Estadio San Marcos.