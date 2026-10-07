PUCP cambia a clases virtuales por conciertos de BTS: ¿qué días y desde qué hora se aplicará la medida?

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) modificará el desarrollo de sus actividades académicas durante dos jornadas de octubre debido a los conciertos de BTS previstos en el Estadio San Marcos. La medida responde a las restricciones de tránsito previstas en los alrededores del recinto deportivo.

La casa de estudios informó que el cambio alcanzará al campus ubicado en la avenida Universitaria. La proximidad con el Estadio San Marcos, donde se realizarán los recitales del grupo surcoreano, motivó la adopción de disposiciones especiales para las tardes de los días 7 y 9 de octubre.

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Durante esas fechas, las actividades académicas se mantendrán con normalidad durante la mañana. Desde la 1:00 p. m., las clases pasarán a modalidad virtual, aunque las unidades académicas podrán establecer excepciones según sus necesidades.

La disposición también contempla al personal administrativo. De acuerdo con la PUCP, cada jefatura definirá qué trabajadores deberán permanecer en el campus para garantizar el funcionamiento de sus respectivas áreas. El resto podrá continuar sus labores de manera remota desde la 1:00 p. m.

¿Qué días la PUCP tendrá clases virtuales?

La medida de la PUCP corresponde al miércoles 7 y al viernes 9 de octubre. En ambas jornadas, las actividades académicas presenciales continuarán durante la mañana y cambiarán a modalidad virtual desde la 1:00 p. m.

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La universidad explicó que esta decisión responde a los cierres y desvíos vehiculares previstos por los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. También señaló que se prevé congestión en los alrededores del campus durante las tardes.

Las unidades académicas podrán establecer excepciones para determinadas clases. Por ello, la disposición general contempla el cambio a modalidad virtual, pero permite que cada área determine situaciones específicas dentro de sus actividades académicas.

Comunicado de la PUCP

¿Qué pasará con el personal administrativo?

La PUCP también estableció una medida para sus trabajadores administrativos durante las tardes de las fechas señaladas. Cada jefatura deberá determinar qué personal resulta indispensable para garantizar el funcionamiento de su área.

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Los trabajadores que no necesiten permanecer en el campus podrán realizar sus labores de manera remota desde la 1:00 p. m. La disposición forma parte de las medidas adoptadas por la universidad ante las restricciones vehiculares previstas en la zona.

La decisión se limita al campus ubicado en la avenida Universitaria. Según la información difundida por la PUCP, las actividades y eventos que ya estuvieran programados no serán afectados por esta disposición.

¿Qué locales de la PUCP permanecerán abiertos?

La universidad precisó que la medida no se extiende a todos sus establecimientos. Los demás locales continuarán con sus actividades habituales, entre ellos Centrum PUCP, NOS y la sede de Chorrillos.

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De esta forma, el cambio a clases virtuales y el trabajo remoto durante la tarde se aplicarán únicamente al campus de la avenida Universitaria en las fechas señaladas. La PUCP comunicó esta disposición debido a las condiciones previstas en los alrededores del Estadio San Marcos.

Cierres y desvíos por los conciertos de BTS

La Municipalidad de Lima establece un plan de desvío vehicular en los alrededores del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. (Municipalidad de Lima)

Los conciertos de BTS están previstos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. De acuerdo con la información difundida por la PUCP, las restricciones vehiculares asociadas a estos eventos podrían generar congestión en los alrededores de la universidad, principalmente durante las tardes.

La institución tomó como referencia los cierres y desvíos establecidos en la zona para definir el cambio de modalidad durante parte de las jornadas del 7 y 9 de octubre.

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La información sobre las medidas adoptadas por la universidad fue difundida por la propia PUCP, mientras que TVPerú informó sobre las fechas y horarios previstos para los conciertos de BTS en Lima.