Cajamarca soporta intensa lluvia con granizo y fuertes vientos: Senamhi advierte nuevas precipitaciones para los próximos días

Trabajadores de un bypass en Cajamarca vivieron momentos de tensión al ser sorprendidos por vientos de gran intensidad. Además, una sorpresiva tormenta de lluvia y granizo azotó la ciudad, generando inundaciones y caos, fenómenos que según expertos podrían repetirse. Buenos Días Perú

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Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió este lunes a distintos sectores de Cajamarca y provocó acumulación de agua en zonas urbanas. El temporal también estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento, que afectaron actividades laborales y obligaron a trabajadores de construcción civil a buscar refugio.

Uno de los puntos afectados se ubicó en la parte baja de la ciudad, en el sector conocido como Fonavi 1 y Fonavi 2. Según los reportes recogidos en la zona, una plazuela quedó cubierta por una importante cantidad de agua tras la precipitación.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este tipo de condiciones podría repetirse durante los próximos días. Iván Veneros, jefe de la oficina del Senamhi Cajamarca, señaló que existe la posibilidad de nuevas lluvias, con especial atención al 7 de octubre.

Los efectos del temporal también fueron reportados en otras provincias de la región. De acuerdo con información del Senamhi, se registraron precipitaciones repentinas con granizo en Chugur, provincia de Hualgayoc, además de Chota, Cutervo y Cajabamba. La entidad relacionó estas condiciones con los efectos asociados al fenómeno El Niño.

Fuertes ráfagas obligan a detener trabajos en bypass de Cajamarca

Una intensa lluvia acompañada de granizo afectó distintos sectores urbanos y generó acumulación de agua. Composición: Infobae

Las condiciones meteorológicas también afectaron las labores en el bypass de la avenida Atahualpa. Los trabajadores de construcción civil tuvieron que interrumpir sus actividades ante la fuerza de las ráfagas de viento que se registraron en ese sector.

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Las imágenes difundidas desde la zona mostraron a los obreros buscando protección ante la intensidad del viento. Algunos trabajadores se sujetaron entre sí para evitar perder el equilibrio frente a las ráfagas.

La situación llevó a suspender las labores por seguridad mientras disminuía la intensidad del fenómeno. El temporal también afectó a comerciantes de mercados y trabajadores de distintos puntos de la ciudad, según información recogida durante la cobertura.

La provincia de Cajamarca no fue la única zona de la región con precipitaciones de estas características. El Senamhi reportó lluvias repentinas acompañadas de granizo en distintos puntos del departamento.

Entre las localidades mencionadas figura Chugur, en la provincia de Hualgayoc. También se registraron reportes en las provincias de Chota, Cutervo y Cajabamba.

Según Iván Veneros, jefe de la oficina del Senamhi Cajamarca, las condiciones podrían repetirse durante los siguientes días. La entidad también vinculó estos episodios con los efectos del fenómeno El Niño.

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Gobierno Regional, Indeci y empresas acuerdan acciones preventivas

Iván Veneros, jefe del Senamhi Cajamarca, advirtió que las lluvias podrían repetirse y pidió especial atención al 7 de octubre. Facebook

Ante el escenario previsto, la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y empresas privadas suscribieron el lunes 5 de octubre un convenio para desarrollar acciones de prevención frente al fenómeno El Niño.

El acuerdo contempla trabajos orientados a reducir los posibles efectos de las lluvias y otros eventos asociados a las condiciones meteorológicas previstas para la región.

A estas labores se suman las acciones de las juntas vecinales de Cajamarca, que realizan trabajos de descolmatación en las quebradas que atraviesan la ciudad.

Juntas vecinales retiran basura de quebradas y ríos

Las labores realizadas por las juntas vecinales permitieron identificar una cantidad considerable de residuos acumulados en quebradas y ríos de la ciudad. Los trabajos no solo incluyen la extracción de piedras y materiales arrastrados por las lluvias, sino también el retiro de basura.

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Los presidentes de las juntas vecinales pidieron a la población evitar que estos espacios sean utilizados como puntos para arrojar residuos. El llamado se produce mientras continúan las labores de limpieza y descolmatación en los cauces que atraviesan Cajamarca.

La presencia de basura en estos espacios forma parte de las condiciones encontradas durante las tareas preventivas que realizan los vecinos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.