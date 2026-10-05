Perú

De Lima a Bangkok: Julio Velarde asistirá a las cumbres del FMI y el Banco Mundial, ¿cuál será su agenda?

El presidente del Banco Central de Reserva participará en las reuniones internacionales sobre crecimiento económico, inflación y estabilidad financiera global

Julio Velarde - BCR Créditos: ANDINA
Julio Velarde participa en los encuentros multilaterales en su condición de gobernador peruano ante el Fondo Monetario Internacional. Créditos: ANDINA
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, viajará a Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre para participar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). La autorización contempla un gasto total de USD 17.456,54 entre pasajes y viáticos.

La Resolución de Directorio N.° 0053-2026-BCRP-N aprobó la misión en el exterior de Velarde, quien asistirá además a encuentros vinculados con el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

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El presupuesto asignado establece un gasto de USD 12.956,54 para los pasajes y USD 4.500 por concepto de viáticos. La suma alcanza los USD 17.456,54.

El documento señala que el Perú integra el FMI y el Banco Mundial y que el BCRP representa al país para los fines fijados en el convenio constitutivo del organismo monetario. Velarde ejerce como gobernador peruano ante el FMI, una función que le permite participar en las instancias de decisión de la entidad.

La resolución también precisa que el viaje no otorgará exoneraciones ni liberaciones de derechos aduaneros. La medida se adoptó tras un acuerdo del Directorio del BCRP en su sesión del 30 de julio.

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Fondo Monetario Internacional. (Foto: Agencia Andina)
FMI. La agenda de las reuniones financieras internacionales abordará el crecimiento económico, la inflación y la estabilidad financiera global.

Bangkok recibirá a autoridades monetarias y financieras

Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. El encuentro convoca a representantes de los países miembros de ambas instituciones, entre ellos ministros de Economía y Finanzas, presidentes de bancos centrales, funcionarios de organismos multilaterales, académicos y referentes del sector privado.

La agenda incluye debates sobre la evolución de la economía global, la estabilidad financiera, la inflación, el crecimiento, el empleo, el financiamiento para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los gobernadores de los organismos participan en una sesión plenaria y tratan asuntos vinculados con las políticas y prioridades de las dos instituciones.

Bangkok
Tailandia organizará las reuniones del FMI y el Banco Mundial en 2026, la segunda ocasión que es sede tras la edición de 1991.

El FMI reúne a 190 países y tiene entre sus funciones promover la cooperación monetaria internacional, contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, y brindar asistencia técnica y financiera a sus miembros. El Banco Mundial, por su parte, agrupa entidades dedicadas a financiar proyectos y políticas de desarrollo.

En tanto, el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) reúne a países en desarrollo y economías emergentes de África, Asia, América Latina y el Caribe.

Las reuniones anuales se celebran habitualmente en Washington durante dos años consecutivos y, cada tres años, se trasladan a un país miembro. Tailandia será sede de la edición de 2026, la segunda que organiza después de 1991.

Velarde inicia su quinto período consecutivo al frente del BCRP

Julio Velarde preside el Directorio del BCRP desde octubre de 2006. Este mes cumplirá 20 años en el cargo y, en septiembre, juró para un quinto período consecutivo, que se extenderá hasta 2031.

Su continuidad fue respaldada por el Senado, luego de la designación del Poder Ejecutivo. A lo largo de su gestión recibió distinciones de publicaciones especializadas, entre ellas The Banker, que lo nombró Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y Banquero Central de las Américas en 2020.

El Gobierno de Keiko Fujimori ya nombró a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada como directores del BCRP. Las otras tres plazas deberán ser elegidas por el Congreso de la República.
El Banco Central de Reserva del Perú administra las reservas internacionales y determina la tasa de interés de referencia del país.

El nuevo Directorio del BCRP aún se encuentra en proceso de conformación. El Ejecutivo designó a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada como directores. Faltan tres representantes que deben ser elegidos por el Senado para completar los siete integrantes del órgano, incluido su presidente.

El BCRP tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. Para ello, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales y adopta decisiones de política monetaria, como la fijación de la tasa de interés de referencia.

Este miércoles sale la lista con los directores del BCRP por el Senado

El Senado tiene previsto emitir el informe final el 7 de octubre, según el cronograma difundido para cubrir las tres plazas pendientes en el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La Comisión de Procedimientos Especiales es la encargada de conducir el proceso de selección. La convocatoria fue publicada el 3 de setiembre y estableció un cronograma que contempla varias etapas antes de que la decisión llegue al Pleno.

Los 12 candidatos propuestos por seis grupos parlamentarios son:

  • Renovación Popular: Juan José Marthans León
  • Buen Gobierno: Javier Alfredo Escobal D’Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas, Santiago Francisco Roca Tavella
  • Fuerza Popular: Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella
  • Juntos por el Perú: Oscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías, Kurt Johnny Burneo Farfán, Raúl Eduardo Mauro Machuca
  • Ahora Nación: Alejandro Adrián Granda Sandoval
  • Obras: Gonzalo Alegría Varona

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