Perú

Sheyla Rojas cuestiona a Israel Dreyfus y Luciana Roy por parodiarla con Joaquín Ramírez: “No es burlarse de una mujer”

La modelo cuestionó en redes sociales la imitación que hicieron Israel Dreyfus y Luciana Roy sobre su acercamiento a Joaquín Ramírez durante la campaña electoral. Magaly Medina reaccionó y defendió el recurso de la parodia

Magaly Medina expone las imágenes que sugieren que la relación entre Sheyla Rojas y el político Joaquín Ramírez carecía de química y afecto real, especulando que se trataba de una estrategia para ganar votos que finalmente no funcionó. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Sheyla Rojas no tomó con humor la parodia que Israel Dreyfus y Luciana Roy realizaron sobre su relación con Joaquín Ramírez durante la campaña electoral. La modelo utilizó sus redes sociales para expresar su incomodidad luego de que ambos recrearan, en el programa de María Pía Copello, algunas de las escenas que protagonizó junto al candidato durante sus actividades proselitistas.

El reclamo de la modelo fue mostrado y comentado por Magaly Medina en la edición del lunes 5 de octubre de Magaly TV La Firme. La conductora cuestionó que la modelo interpretara la parodia como una burla hacia ella por ser mujer y sostuvo que, al participar públicamente de una campaña electoral y mostrarse junto a un personaje político polémico, también quedaba expuesta a este tipo de comentarios.

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La situación se produjo después de que Israel y Roy recrearan, con tono humorístico, la particular dinámica que Sheyla Rojas mostró junto a Joaquín Ramírez. Las imágenes utilizadas como referencia correspondían a momentos en los que la modelo buscaba mostrarse cercana al candidato, incluso tomándolo de la mano frente a las cámaras.

Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.
Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla Rojas cuestionó la parodia en sus redes sociales

Según mostró Magaly Medina, Sheyla Rojas reaccionó públicamente después de ver la imitación realizada por Israel Dreyfus y Luciana Roy. La modelo manifestó su molestia y cuestionó que los conductores utilizaran su imagen para realizar la parodia.

Ya no me... gracias, háganse gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas. Considero como Israel, que me conoce, pero, pero bueno, es su trabajo para odiar y burlarse de una mujer, en fin”, expresó Sheyla en el mensaje que fue comentado durante el programa de ATV.

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El reclamo no pasó desapercibido para Magaly, quien inmediatamente respondió a la interpretación que hizo la modelo sobre la parodia. La conductora consideró que Sheyla estaba confundiendo el propósito de una imitación humorística con un ataque personal.

No, no es burlarse de una mujer, Sheila, no confundas. La parodia es parodia y creo que todos nos hemos reído a nuestra manera del papelón que ella estaba haciendo allá”, manifestó Magaly.

La conductora hizo énfasis en que la imitación estaba relacionada con las situaciones que se habían vuelto públicas durante la campaña y no con el hecho de que Sheyla fuera mujer.

Entonces, si tú haces un papelón, no quieras que la gente te aplauda. Eso no es burlarse de una mujer. Nos estamos burlando de esta, digamos, situación y actitudes que has tenido durante esta campaña”, sostuvo.

Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.
Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.

Israel Dreyfus y Luciana Roy recrearon la supuesta cercanía con Joaquín Ramírez

En la parodia presentada en el programa de María Pía, los personajes de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez recrearon una escena previa a una actividad pública.

Ya, ya. Levántate, ¿qué te haces dormido?”, decía el personaje que interpretaba a Sheyla. Luego, ante la supuesta llegada al lugar, preguntaba: “¿Ah, qué? ¿Llegamos?”.

La parodia continuaba con una serie de indicaciones que exageraban las muestras de afecto que la modelo habría intentado mostrar durante la campaña. “No te me duermas. Escúchame, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Apenas lleguemos, ya sabes que tienes que tú bajar primero, me agarras la mano y dame amor”, decía la imitación de Sheyla.

La respuesta del personaje de Joaquín era: “Mucho amor, mucho amor”. En otro momento, el personaje femenino reclamaba: “Cuidado, me estás pisando”, mientras que la respuesta era: “Perdón, mi Sheyla”.

Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.
Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recordó que en la realidad ocurrió algo diferente

Después de mostrar la parodia, Magaly Medina quiso comparar la escena recreada por Israel Dreyfus y Luciana Roy con lo que realmente ocurrió durante la jornada electoral.

La conductora pidió que mostraran las imágenes del momento en que Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas llegaron a votar. Según Magaly, el candidato descendió primero del vehículo sin esperar a la modelo.

En la vida real ni siquiera pasó así, porque en la vida real, ¿cómo fue? Tenemos esa parte donde él baja del carro como si él fuera el candidato y está acostumbrado a andar solo, a no tener a una persona adelante”, comentó.

Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.
Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego añadió que, desde su perspectiva, Ramírez ni siquiera habría advertido inmediatamente que Sheyla se encontraba a su lado. “O sea, ni siquiera se enteró que también a su lado en el carro iba Sheila Rojas”, afirmó.

Magaly consideró que, teniendo en cuenta que ambos habían aparecido juntos durante la campaña, lo esperable habría sido que descendieran juntos y mostraran mayor cercanía. “Porque la campaña la estaban haciendo juntos. Por lo menos eran socios en la publicidad en la campaña”, señaló.

Sin embargo, la conductora volvió a destacar el momento en que Sheyla habría intentado tomarle la mano al candidato.

Ella se pone detrás y trata de agarrarle la mano porque es lo caballeroso, se supone como hacen las parejas en las carreras electorales el día de la elección”, sostuvo.

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas permanecen sentados entre el público durante la difusión de los resultados electorales en Cajamarca. Las imágenes registran sus miradas fijas hacia la pantalla y breves comentarios entre ellos en un auditorio.

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