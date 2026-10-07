Perú

Oleajes anómalos llegarán a condición moderada antes del feriado del 8 de octubre: conoce las zonas afectadas

Este jueves 8 de octubre será feriado nacional y muchas personas podrían aprovechar el día para visitar las playas, por lo que se recomienda tomar precauciones

Barrera metálica con tres señales de advertencia y luz naranja frente a un muelle. Olas grandes rompen contra el espigón, con barcos pequeños en el mar agitado y cielo nublado.
Un puerto en Perú permanece cerrado por las fuertes olas que golpean el muelle, mientras varias embarcaciones pequeñas se encuentran amarradas y sin actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El oleaje anómalo continuará afectando el litoral peruano durante los próximos días y coincidirá con el feriado del 8 de octubre, fecha en la que muchas personas podrían aprovechar el descanso para acudir a playas o realizar actividades vinculadas al mar. Las condiciones previstas serán de ligeras a moderadas y tendrán mayor incidencia en determinados sectores de la costa.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 38-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, los oleajes permanecerán hasta el jueves 8 de octubre. El organismo detalló que el incremento a condiciones moderadas se producirá desde la tarde del martes 6 en distintos puntos del litoral, mientras que la disminución a ligero comenzará desde la mañana del jueves.

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La DHN advirtió que el mayor impacto se registrará en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Por ello, recomendó adoptar medidas de prevención a las autoridades y a las personas que desarrollen actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas en las zonas de influencia.

Olas altas de agua de mar rompen contra un espigón de piedra en la costa mientras varias aves vuelan bajo un cielo gris.
Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oleajes anómalos continuarán hasta el 8 de octubre

El aviso de la Marina de Guerra del Perú establece que las condiciones anómalas permanecerán hasta la mañana del jueves 8 de octubre. Durante este periodo, el mar pasará de oleaje ligero a moderado en diferentes sectores de la costa, antes de iniciar un proceso de disminución.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero del suroeste comenzó a llegar durante la madrugada del martes 6. Desde la tarde del mismo día se prevé un incremento a moderado, mientras que desde la mañana del jueves volverá a una condición ligera.

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Una evolución similar se espera en el tramo comprendido entre el sur de Salaverry y Chancay. En tanto, entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, el oleaje ligero comenzó desde la mañana del lunes 5 y aumentará a moderado desde la tarde del martes.

En el litoral sur, desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero llegó desde la tarde del lunes 5 y también alcanzará una condición moderada desde el martes. La disminución a ligero está prevista para la mañana del jueves 8.

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Estas son las zonas del litoral donde se espera mayor impacto

El aviso de la DHN divide el litoral peruano en tres grandes sectores. En el norte, el fenómeno comprende la costa desde Tumbes hasta Salaverry, con un incremento de la intensidad durante el martes 6 y una posterior disminución durante el jueves 8.

En el litoral centro, el comportamiento presenta diferencias según la zona. Desde el sur de Salaverry hasta Chancay, el oleaje comenzó el martes, mientras que desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona las condiciones empezaron un día antes.

La zona sur, que comprende el tramo ubicado al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, también registra oleaje del suroeste. En este sector, la condición moderada se espera desde la tarde del martes y permanecerá hasta que comience la disminución prevista para el jueves.

La DHN precisó que el mayor impacto se producirá en las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste. La orientación de estos espacios frente al océano puede favorecer una mayor incidencia de la energía de las olas sobre la zona costera.

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¿Qué recomendaciones deben seguir durante el feriado del 8 de octubre?

Ante estas condiciones, la Marina de Guerra del Perú exhortó a la población costera a cumplir las medidas de seguridad que establezcan las autoridades. La recomendación también alcanza a quienes realicen actividades de pesca, navegación, deportes acuáticos y recreación.

La DHN pidió a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas con la comunidad acuática adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y posibles daños personales o materiales.

El organismo también explicó que un oleaje ligero corresponde a alturas de olas de hasta 50 % por encima de sus características normales. En el caso de un oleaje moderado, las alturas pueden alcanzar hasta el doble de las condiciones habituales del mar.

El jueves 8 de octubre coincide con el feriado nacional por el Combate de Angamos, fecha que conmemora el enfrentamiento naval ocurrido en 1879 y rinde homenaje al contralmirante Miguel Grau. Para ese día, la DHN prevé que los oleajes comiencen a disminuir a una condición ligera, aunque recomendó mantener las medidas de prevención mientras persistan las condiciones anómalas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación continuará con el monitoreo del estado del mar y de los sistemas atmosféricos y oceánicos para proporcionar información actualizada sobre la evolución del fenómeno.

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