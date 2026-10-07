Perú

¿Fuiste miembro de mesa en las ERM 2026? Hoy vence el plazo para elegir cómo cobrar los S/ 165 de compensación

La plataforma permite escoger entre depósito bancario, Yape o cobro presencial en el Banco de la Nación, según la modalidad que prefiera cada beneficiario

Tres personas sentadas en una mesa con el cartel Mesa 123 junto a una mano con un teléfono inteligente que muestra la web de la ONPE.
Tres miembros de mesa atienden la jornada electoral mientras un usuario accede al portal web de la ONPE para registrar el cobro de la compensación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los miembros de mesa que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 todavía pueden registrar la modalidad en la que desean recibir los S/ 165 de compensación económica. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció como fecha límite este miércoles 7 de octubre hasta las 11:59 p. m.

El plazo alcanza a los ciudadanos que fueron sorteados y cumplieron con sus funciones durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre. Para acceder a una de las modalidades disponibles, deben ingresar a la plataforma habilitada por el organismo electoral y completar el proceso de identificación.

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La ONPE también precisó que existe una diferencia para quienes asumieron la función de miembro de mesa directamente en el local de votación, ante la ausencia de los titulares. En estos casos, el registro en la plataforma no resulta necesario, debido a que la compensación de S/ 165 se entregará mediante un cobro presencial.

Un hombre con chaqueta azul turquesa sostiene hojas impresas ante varias personas sentadas en un salón de clases.
La capacitación de la ONPE explicó las tareas de los miembros de mesa en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el escrutinio. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes les corresponde la compensación de S/ 165 por las ERM 2026?

La compensación económica para miembros de mesa corresponde a los ciudadanos que cumplieron efectivamente las funciones asignadas durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio de las ERM 2026. El beneficio comprende a quienes ejercieron como presidente, secretario o tercer miembro de mesa.

El monto establecido para esta jornada electoral asciende a S/ 165, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) considerada para el proceso. La medida alcanza a los trabajadores del sector público y privado que participaron como autoridades electorales.

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También pueden recibir el pago los ciudadanos que no fueron sorteados inicialmente, pero que asumieron el cargo en el local de votación debido a la falta de los miembros designados. La ONPE contempla para ellos el mismo monto de compensación.

Un miembro de mesa pasa una cédula de votación a un elector sobre un escritorio con documentos y una urna transparente.
Un miembro de mesa entrega una cédula de votación a un ciudadano durante la jornada electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, quienes participaron en la capacitación para cumplir esta función cuentan con un día de descanso remunerado y no compensable, tanto si laboran en el sector público como en el privado. Esta medida es independiente del procedimiento para recibir los S/ 165.

Paso a paso para elegir cómo recibir los S/ 165 por ser miembro de mesa

Los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa y cumplieron con su función pueden realizar el trámite mediante la plataforma de compensación económica habilitada por la ONPE. El registro está disponible hasta este miércoles 7 de octubre a las 11:59 p. m.

  1. Ingresa a https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/
  2. Valida tu identidad con tu DNI.
  3. Confirma tu identidad para continuar con el trámite.
  4. Elige la modalidad de pago que prefieras entre las opciones disponibles.

Una vez completada la identificación, el ciudadano podrá seleccionar la modalidad de pago que prefiera. El sistema permite escoger entre un depósito en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, un abono mediante la billetera digital Yape o el cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

Un hombre mayor recibe su cédula de votación de una mujer en una mesa electoral, mientras otros peruanos hacen fila y uno vota en una cabina; la bandera de Perú ondea al fondo.
Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma de la ONPE también ofrece la posibilidad de realizar el procedimiento en español o quechua. Para ingresar al sistema de registro, los beneficiarios deben acceder a la página oficial de compensación económica para miembros de mesa.

¿Qué pasa si un miembro de mesa no registra su modalidad de pago?

Quienes tienen derecho a la compensación y no completan el registro dentro del plazo establecido no pierden los S/ 165. Sin embargo, ya no podrán seleccionar previamente una de las modalidades de depósito disponibles en la plataforma.

En ese escenario, el cobro deberá realizarse de manera presencial en una agencia del Banco de la Nación. Por ello, la ONPE recomienda completar el registro dentro del plazo para que el beneficiario pueda escoger cómo recibir el dinero.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE
Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

Una situación distinta corresponde a quienes asumieron el cargo de miembro de mesa en la fila de electores durante la jornada del domingo 4 de octubre. Estos ciudadanos no necesitan ingresar a la plataforma para seleccionar una modalidad, ya que su compensación se realizará de forma presencial.

Por ello, los miembros de mesa sorteados que todavía no completaron el trámite tienen hasta las 11:59 p. m. de este miércoles 7 de octubre para ingresar a la plataforma, validar sus datos y escoger cómo desean recibir la compensación económica de S/ 165.

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