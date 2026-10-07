Fuerza Aérea del Perú usará drones para vigilar zonas vulnerables ante el Fenómeno El Niño

Fenómeno El Niño será vigilado con drones por parte de la Fuerza Aérea del Perú.

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) empleará drones de reconocimiento remoto para monitorear zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos y crecidas de caudales durante el Fenómeno El Niño (FEN). Los equipos permitirán recopilar imágenes aéreas y datos en tiempo real para apoyar la respuesta ante emergencias.

El capitán Eddie Castro, comandante del Escuadrón Aéreo de Reconocimiento Remoto N.° 330 del Grupo Aéreo N.° 31, explicó que las aeronaves no tripuladas cumplen misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento según los requerimientos de la institución.

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“Estas plataformas son operadas por nuestros dos operadores y, a través de los sensores instalados, nos permiten realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló.

Sensores infrarrojos y telémetros láser

La Fuerza Aérea opera plataformas Matrix 300, equipadas con transmisión en vivo, seguimiento autónomo, sensores infrarrojos y telémetros láser. Este último sistema tiene un alcance de hasta un kilómetro y permite obtener coordenadas precisas de puntos previamente asignados.

Castro indicó que los sensores térmicos permitirán elaborar mapas de calor y apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. “El sensor infrarrojo es de mucha utilidad para poder hacer mapas de calor y detectar personas desaparecidas”, afirmó.

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El personal del Grupo Aéreo N.° 31 realizó ejercicios en las quebradas de Huaycoloro y Punta Hermosa como parte de la preparación para eventuales situaciones de emergencia.

Fenómeno El Niño será vigilado con drones por parte de la Fuerza Aérea del Perú.

Información aérea busca facilitar decisiones ante huaicos e inundaciones

Según el comandante, las imágenes y los datos recogidos desde el aire ayudarán a identificar cambios en el relieve y variaciones en los caudales, información que podría ser utilizada para las acciones de prevención y respuesta.

“Con estos sensores podemos determinar el relieve que está afectando los caudales, así como el aumento de estos, para una mejor toma de decisiones”, sostuvo Castro.

Por su parte, el comandante Jonathan Lagos, jefe del Departamento de Planes y Presupuesto del Grupo Aéreo N.° 31, señaló que esta será la primera vez que los equipos participen en un Fenómeno El Niño de gran magnitud. “Van a poder aportar de manera eficiente y directa, no solamente durante la etapa de prevención, sino también durante el desastre y después de este”, indicó.

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Súper El Niño

Ante la posible llegada de un “Súper El Niño” hacia finales de 2026, un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet una propuesta urgente.

El objetivo es que los gobiernos y organismos internacionales aprovechen el margen de tiempo para tomar medidas preventivas, enfocándose especialmente en mitigar los graves impactos que este fenómeno climático podría tener sobre la salud pública (como brotes de enfermedades infecciosas, golpes de calor, deshidratación y malnutrición).

Las 5 medidas urgentes propuestas:

Que la ONU active la prevención sanitaria desde la declaración oficial: La declaración de El Niño no debe ser solo un aviso meteorológico, sino una señal de acción coordinada internacional que movilice asistencia, recursos y campañas de prevención de enfermedades hacia los países más vulnerables. Apoyar a los gobiernos con alertas tempranas y medición de riesgos: Se debe ayudar a los países a implementar sistemas de alerta temprana para organizar evacuaciones y reforzar hospitales antes de que ocurran inundaciones, sequías o calor extremo. Además, es clave coordinar las áreas meteorológicas con los ministerios de salud. Diferenciar el impacto de El Niño del cambio climático: Ampliar los estudios para saber qué porcentaje de un desastre es causado por El Niño y cuánto por el calentamiento global. Esto permitirá a las autoridades diseñar respuestas más precisas y adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. Monitoreo constante de los daños a la salud: No basta con evaluar los daños cuando el fenómeno termina; se debe hacer un seguimiento continuo durante toda su evolución para detectar a tiempo la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, problemas de agua potable o crisis alimentarias. Evaluar el costo-efectividad de las medidas: Se debe analizar qué intervenciones reducen más daños con los recursos disponibles, para que los países con economías vulnerables puedan priorizar obras eficientes (defensas contra inundaciones, refuerzo hospitalario). Para ello, se exige que la ayuda económica internacional llegue antes de la emergencia.