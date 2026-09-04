FAP anuncia admisión 2027: conoce las carreras, fechas de inscripción y vacantes para Oficiales y Suboficiales

La Fuerza Aérea del Perú anunció el proceso de admisión 2027 para oficiales y suboficiales en la EOFAP y la ESOFAP de la Base Aérea Las Palmas, en Surco. (Crédito: Agencia Andina)

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) anunció el cronograma de su proceso de admisión 2027 para nuevos oficiales y suboficiales, con carreras profesionales y técnicas que se dictan en la Escuela de Oficiales (EOFAP) y la Escuela de Suboficiales (ESOFAP), ambas ubicadas en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. La institución armada abrió sus puertas a la Agencia Andina para mostrar las instalaciones y los procesos formativos que reciben los alumnos de ambas escuelas.

En el caso de la EOFAP, el comandante FAP Alberto Rullier, jefe del Departamento de Admisión, explicó que la fase formal de preinscripción e inscripción iniciará el 16 de octubre, aunque la difusión y orientación a los postulantes comenzó desde inicios de setiembre. Las inscripciones se realizarán bajo dos modalidades: virtual, a través del sitio web oficial de la escuela, y presencial, en las instalaciones del Centro Aeroespacial en Miraflores.

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La escuela ofrece un total de 17 carreras profesionales con una duración de cinco años académicos. Entre las especialidades disponibles figuran:

Pilotaje

Ingeniería aeronáutica, electrónica y de sistemas

Defensa Aérea

Inteligencia

Finanzas

Abastecimiento y Personal

Las especialidades de Pilotaje e Ingeniería registran históricamente la mayor cantidad de postulantes, de acuerdo con el reporte de Andina Noticias.

El comandante Alberto Rullier permanece junto a un grupo de cadetes frente al edificio de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea Las Palmas. (Agencia Andina)

Cadetes de EOFAP reciben formación integral

Durante los cinco años de permanencia en la escuela, los cadetes reciben instrucción en los ámbitos militar, académico, psicofísico y cultural. Los primeros tres años comprenden cursos generales, mientras que a partir de cuarto año los alumnos acceden a la formación de especialización correspondiente a cada carrera.

La cadete de tercer año Tatiana López, de la especialidad de Inteligencia, señaló que sus primeros años en la EOFAP cumplieron sus expectativas. “Recibimos formación en el ámbito militar, académico, psicofísico y cultural”, afirmó López en declaraciones a Andina Noticias.

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En paralelo, la ESOFAP anunció que sus inscripciones para el próximo concurso de admisión iniciarán el 15 de setiembre. Según informó Ariana Benitez, alumna de tercer año de Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo y vocera designada de la institución, el registro se realizará de manera completamente virtual, lo que permite a los postulantes inscribirse desde sus hogares.

Integrantes de la Fuerza Aérea del Perú realizan clases prácticas con equipos informáticos en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. (Agencia Andina)

ESOFAP: más de mil postulantes por 200 vacantes

La ESOFAP ofrece carreras técnicas profesionales con una duración de tres años. La institución recibe anualmente un estimado de 1.000 postulantes que compiten por más de 200 vacantes disponibles, lo que convierte al proceso de selección en uno de los más competitivos entre las escuelas técnicas militares del país.

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El proceso de evaluación se realiza tras el cierre de inscripciones, a inicios del próximo año, e incluye exámenes médicos, físicos, de conocimientos, psicológicos y psicométricos. Todas las pruebas son de carácter presencial y eliminatorio, y se desarrollan en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Entre las carreras técnicas que ofrece la ESOFAP se encuentran:

Fuerzas Especiales

Mantenimiento y Operación de Armamento y Equipo Auxiliar

Mantenimiento de Motores, Hélices y Unidades de Potencia

Meteorología

Geomática

Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo

Un alumno opera un simulador de vuelo en la Base Aérea Las Palmas durante el proceso de formación de la Fuerza Aérea del Perú. (Agencia Andina)

ESOFAP incorpora impresión 3D y drones

Durante el recorrido, Andina Noticias constató el componente tecnológico que reciben los estudiantes en la sala de impresión 3D, el laboratorio de drones y el aula de telemática. El técnico supervisor Manuel Acosta Quispe, a cargo del departamento de investigación, explicó que el espacio de impresión 3D permite a los alumnos fabricar piezas personalizadas, entre ellas la estructura principal y las hélices de una flota de drones destinada a ferias tecnológicas.

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La alumna de segundo año Nancy Vilca detalló que el proceso de manufactura aditiva requiere primero un modelado y una laminación por computadora antes de la impresión. Según precisó, con esta tecnología se puede construir hasta el 80% de un dron, mientras que el 20% restante corresponde al ensamblaje de componentes electrónicos.

En el laboratorio de drones, el técnico de primera César Ayme Salcedo, especialista en mantenimiento electrónico, indicó que la formación técnica dura un promedio de 80 horas lectivas transversales para alumnos de todas las especialidades. El adiestramiento contempla la adaptación de drones bajo cuatro líneas operativas: búsqueda y rescate, comunicaciones por fibra óptica, sistemas ofensivos y sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

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Estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú manipulan la estructura de un dron durante una sesión de capacitación tecnológica en Lima. (Agencia Andina)

Formación técnica apoya labores de rescate

La alumna de tercer año Karen Capira, próxima a egresar de la especialidad de geomática, ejemplifica la aplicación práctica de esta formación. Con los conocimientos adquiridos, Capira genera planos, mapas y cartas mediante el análisis de imágenes satelitales y de drones, información que permite a las aeronaves de la FAP ubicar con precisión a la población afectada por desastres naturales.

“Invito especialmente a los jóvenes a que participen en este concurso de admisión y se acerquen a conocer las especialidades de la Fuerza Aérea, donde encontrarán una sólida vocación de servicio para el desarrollo de sus vidas profesionales”, afirmó Capira.

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La alumna Karen Capira posa con su uniforme de la Fuerza Aérea del Perú en el marco del proceso de admisión para escuelas de formación militar. (Agencia Andina)