BTS en Lima: denuncian cobros de hasta S/300 por lugares en las filas para el primer concierto en San Marcos

Se registran momentos de tensión y descontrol en las afueras del Estadio San Marcos, donde miles de fans de BTS hacen cola para ingresar al concierto. Las imágenes muestran empujones, gritos y peleas debido a personas que intentan colarse, superando la capacidad del personal de seguridad. ATV

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A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, las filas formadas en los exteriores del Estadio San Marcos registraron reclamos por el presunto ingreso de personas que no respetaron el orden establecido. Las denuncias se concentraron en la presencia de grupos que intentaron incorporarse a sectores donde otros asistentes permanecían desde la madrugada.

El conflicto involucró a fanáticos que esperaban su turno y personas que llegaron después con el presunto respaldo de revendedores. Algunas asistentes señalaron que grupos de más de 20 personas intentaron ingresar a espacios que ya estaban ocupados por quienes aguardaban desde horas antes.

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Entre los reclamos también surgieron denuncias por la presunta venta de lugares en las filas. Una de las asistentes afirmó que algunas colas fueron ofrecidas por hasta 300 soles. Otro testimonio recogido en la zona señaló que los revendedores ofrecían espacios por 40 soles.

Los incidentes se registraron durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, en las inmediaciones del recinto universitario y sectores próximos a las avenidas Venezuela y Faucett. BTS ofrecerá presentaciones en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, con las tres fechas agotadas.

Denuncian cobros por espacios en las filas

Asistentes reportaron discusiones y empujones durante la madrugada, mientras señalaban que grupos de personas intentaban incorporarse a sectores ocupados desde horas antes. Composición: Infobae

Las acusaciones por la presunta comercialización de lugares en las colas se hicieron públicas durante los momentos de mayor tensión. Una de las asistentes sostuvo que varias personas habían pagado para incorporarse a sectores donde otros fanáticos permanecían desde horas antes.

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En medio de los reclamos, una voz señaló que determinadas posiciones se ofrecían por 300 soles. El testimonio fue acompañado por acusaciones contra personas que, según los asistentes, ingresaban a la fila después de haber pagado a terceros.

También se reportó un cobro de 40 soles por espacios en la cola. Los montos fueron mencionados por asistentes presentes en la zona, aunque no se proporcionó información sobre el número de personas que habrían realizado estos pagos.

La situación provocó discusiones entre integrantes del ARMY. En algunos puntos se registraron empujones mientras las personas intentaban conservar sus posiciones dentro de las filas.

Filas superaron el kilómetro en los exteriores de San Marcos

Se registran disturbios y caos en las afueras del Estadio San Marcos durante la espera para un concierto de BTS. Los asistentes denuncian la venta de lugares en la cola por hasta 300 soles, lo que ha generado enfrentamientos y desorden. Panamericana Televisión

La expectativa por el primer concierto de BTS en Lima provocó una alta concentración de público desde las primeras horas del miércoles. Algunas filas superaron el kilómetro y llegaron hasta la avenida Faucett.

Parte de los asistentes portaba ARMY Bombs, prendas inspiradas en la cultura coreana y objetos preparados para intercambiar con otros fanáticos. Ante la cantidad de personas concentradas en los exteriores, parte del público ingresó al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para liberar espacios de circulación.

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Los problemas por el orden de las filas también coincidieron con el ingreso anticipado de quienes tenían entradas para el soundcheck. Entre los asistentes se difundieron avisos sobre el inicio de este acceso, lo que incrementó la presión entre quienes todavía esperaban fuera del recinto.

Una asistente declaró: “Nosotros vinimos tipo 5 de la mañana y era un jaloneo horrible, y la policía dónde está”.

Otra integrante del ARMY señaló que el sector de Faucett carecía de suficiente iluminación y afirmó que solo observó un patrullero en uno de los accesos. También mencionó que situaciones similares se presentaron en Colombia, según su testimonio.

Municipalidad de Lima despliega cerca de 1000 agentes

Municipalidad de Lima despliega cerca de 1000 agentes

La Municipalidad de Lima informó que desplegó alrededor de 1000 agentes municipales para las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos. El operativo incluye acciones de seguridad, prevención de emergencias, tránsito, limpieza y orientación para los asistentes.

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Más de 300 agentes, entre inspectores municipales, integrantes del Grupo de Intervenciones Rápidas, personal de la Unidad de Operaciones Especiales y serenos a pie, fueron distribuidos en los alrededores del recinto.

El municipio también dispuso tres drones para vigilancia aérea y monitoreo mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos. Además, 40 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales cuentan con bodycams y dispositivos Taser para las labores de seguridad y control.

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene a 50 agentes en distintos puntos del perímetro y dentro del estadio. Este personal brinda orientación en los accesos y la explanada, además de permanecer en comunicación con otras áreas municipales y autoridades.

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