Perú

Adolescentes que crecen entre abandono y violencia quedan en la mira de las bandas criminales: psicólogo explica cómo los captan

El experto explica cómo el abandono, la falta de referentes y la necesidad de pertenencia pueden facilitar la captación de adolescentes por bandas criminales

El psicólogo clínico Manuel Sarabia explica qué factores pueden facilitar la captación de adolescentes por bandas criminales y destaca la importancia de la familia, la escuela y la prevención. Fuente: ATV Noticias
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El sicariato juvenil expone una problemática que va más allá de la participación de menores de edad en hechos delictivos. Adolescentes, incluso de apenas 13 años, pueden terminar involucrados en actividades de organizaciones criminales que encuentran en ellos una población vulnerable para captar y utilizar en sus operaciones.

¿Qué lleva a un adolescente a acercarse a una red criminal? Para el psicólogo clínico Manuel Sarabia, entrevistado por ATV Noticias, existen factores relacionados con el abandono familiar, la falta de referentes y la necesidad de sentirse parte de un grupo. En esa etapa, la validación y el reconocimiento de los pares pueden adquirir un peso importante en sus decisiones.

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La discusión también alcanza al ámbito penal. En Perú, el debate sobre cómo responder ante los delitos graves cometidos por adolescentes volvió a cobrar fuerza después de que el senador Alejandro Muñante planteara reactivar una propuesta para que los jóvenes de 16 y 17 años puedan ser procesados como adultos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa posibilidad en 2025 y actualmente estos casos se tramitan bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente.

Dibujo a tinta de un joven con capucha visto de espaldas, rodeado por armas de fuego, casquillos, cadenas y manchas rojas de acuarela.
Un joven de espaldas contempla un entorno dominado por elementos del crimen como armas de fuego, cadenas y manchas rojas que simbolizan la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandono, pertenencia y dinero: los factores que pueden acercar a un adolescente al crimen

De acuerdo con Manuel Sarabia, uno de los principales factores que pueden facilitar la captación es la necesidad de pertenencia durante la adolescencia. El especialista explicó que un joven busca formar parte de un grupo en el que pueda sentirse validado y protegido, una necesidad que las organizaciones criminales pueden aprovechar.

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A esa búsqueda de reconocimiento pueden sumarse incentivos materiales. El psicólogo señaló que para algunos menores puede resultar atractivo recibir dinero, ropa u otros objetos, incluso elementos aparentemente básicos como un par de zapatillas. Estos ofrecimientos adquieren mayor peso cuando provienen de un entorno donde existen carencias económicas o afectivas.

Sarabia también relacionó la vulnerabilidad con situaciones de abandono o negligencia por parte de los cuidadores. Según explicó, algunos niños y adolescentes crecen sin una figura familiar estable o dentro de hogares donde existen problemas que dificultan la construcción de un proyecto personal alejado de la violencia.

El especialista consideró que esta realidad requiere observar qué condiciones permiten que un adolescente termine vinculado a una organización criminal. Desde su perspectiva, concentrar la respuesta únicamente en el castigo deja de lado el trabajo preventivo necesario para reducir los factores que favorecen la captación.

Ilustración: una mano gigante manipula a tres adolescentes con cuerdas. Llevan un arma, un bidón y un móvil. Fondo con calavera, cámara de seguridad y otros elementos de peligro.
Una mano gigante manipula a tres adolescentes como marionetas, simbolizando la captación de menores por bandas criminales que los involucran en violencia, uso de drogas y delincuencia organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia normalizada y falta de referentes: así se construye un entorno vulnerable

Otro elemento señalado por el psicólogo clínico es la normalización de la violencia. Sarabia sostuvo que los adolescentes pueden encontrarse expuestos a modelos en los que las armas, el dinero fácil o determinadas conductas delictivas aparecen asociados con reconocimiento y estatus.

El especialista explicó que el cerebro de un adolescente todavía se encuentra en desarrollo y que la búsqueda de reconocimiento por parte de sus pares puede influir en su comportamiento. “Mientras más reconocimiento sientan de los mismos pares, es decir, los mismos adolescentes, ellos son capaces de hacer literalmente cualquier cosa”, declaró.

Frente a esa exposición, Sarabia planteó que las familias deben generar espacios de conversación en los que los adolescentes puedan expresar qué piensan sobre situaciones de violencia y los contenidos que consumen. La intención, según explicó, es ayudarlos a cuestionar los modelos que encuentran en su entorno.

Extorsionadores y sicarios usan motocicletas para perpretar sus crímenes. (Foto referencial: Panamericana TV)
Extorsionadores y sicarios usan motocicletas para perpretar sus crímenes. (Foto referencial: Panamericana TV)

La presencia de referentes positivos también ocupa un lugar central en su propuesta. El psicólogo señaló que estos modelos pueden encontrarse en el deporte, las artes, la formación técnica o en personas que atravesaron contextos adversos y lograron construir una vida alejada del delito.

Prevención frente al debate sobre castigar a menores como adultos

Mientras especialistas plantean fortalecer la prevención, en el ámbito político continúa el debate sobre la respuesta penal frente a adolescentes que cometen delitos graves. El senador Alejandro Muñante pidió a los diputados de su bancada reactivar una iniciativa para que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser procesados como adultos mediante una reforma constitucional.

La propuesta tiene como antecedente la Ley 32330, publicada en mayo de 2025, que incorporó a adolescentes de esas edades al sistema de responsabilidad penal ordinaria para determinados delitos graves, entre ellos homicidio calificado, sicariato y violación sexual. La norma fue cuestionada por distintas instituciones y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los extremos relacionados con el procesamiento de menores bajo el sistema penal de adultos.

PJ se opone a aplicar responsabilidad penal adulta a menores de 16 y 17 años. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
PJ se opone a aplicar responsabilidad penal adulta a menores de 16 y 17 años. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El TC sostuvo que la edad mínima de imputabilidad penal en Perú es de 18 años y que someter a adolescentes a la jurisdicción ordinaria contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de protección especial establecido en la Constitución. Por ello, los menores involucrados en delitos actualmente son procesados bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Para Sarabia, la respuesta también requiere coordinación entre distintas instituciones. El psicólogo propuso articular el trabajo de colegios, comisarías, familias y entidades del Estado para ofrecer oportunidades educativas, deportivas y técnicas. “Lo que está faltando en nuestro país es liderazgo”, afirmó al plantear la necesidad de unir estos esfuerzos.

El debate entre una respuesta penal frente a los delitos graves y las estrategias de prevención plantea así dos dimensiones de un mismo problema: cómo sancionar hechos cometidos por menores y, al mismo tiempo, cómo evitar que adolescentes en situación de vulnerabilidad terminen siendo captados por redes criminales.

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