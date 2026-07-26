Seis de cada diez zapatos en Perú ya son chinos: importaciones de calzado trepan 123% en 2025

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas sobre los derechos antidumping aplicados al calzado de origen chino, según la Resolución N° 146-2026/CDB-INDECOPI.
La decisión responde a una solicitud presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, junto a varias empresas del sector, en busca de evaluar si la supresión de estas medidas podría afectar a la producción nacional.
Solicitud y antecedentes del procedimiento
La petición fue presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, Wellco Peruana S.A., Juan Leng Delgado S.A.C., Industria Procesadora del Plástico S.A.C., Segurindustria S.A., Industria Manrique S.A.C. y American Sport S.A.C..
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Estas empresas solicitaron un examen de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado —excepto chalas y sandalias— con la parte superior de caucho, plástico o cuero natural procedente de la República Popular China.
La Comisión fundamentó la admisión de la solicitud en el cumplimiento de los requisitos del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el artículo 60 del Reglamento Antidumping nacional.
Según el documento, existen indicios razonables de que eliminar los derechos antidumping podría provocar la continuación o repetición tanto del dumping como del daño a la industria local.
Crecimiento de las importaciones y condiciones de mercado
El informe técnico señala que, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, las importaciones de calzado de origen chino sujetas a derechos antidumping aumentaron 123,5 %.
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Durante el mismo periodo, China concentró el 56,9 % del volumen total importado, consolidándose como el principal proveedor externo del mercado peruano, muy por delante de Vietnam, que representó el 14,3 %.
Además, el precio promedio ponderado de las importaciones chinas se ubicó en niveles 54,3 % y 52,0 % inferiores al de los productos vietnamitas en valores FOB y nacionalizados respectivamente.
El informe atribuido a la autoridad destaca que China mantiene una amplia capacidad exportadora, representando el 68,5 % del volumen mundial de exportaciones de calzado durante el período analizado.
Comparación internacional y reacción de otros países
Durante el mismo periodo, otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y México han resuelto mantener o aplicar derechos antidumping definitivos sobre el calzado chino.
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El documento oficial señala que, entre 2022 y 2025, las autoridades de Argentina y Brasil prorrogaron estos derechos, mientras que México los implementó de forma definitiva en 2025.
Los precios de exportación del calzado chino muestran amplias diferencias entre mercados, con una brecha media del 201,3 % para productos de caucho o plástico y del 119,4 % para los de cuero natural.
Impacto en la industria nacional y proyecciones
El estudio del periodo 2022-2025 subraya que, aunque las ventas internas de los productores nacionales aumentaron 35,5 %, la demanda interna creció 84,3 %, impulsada principalmente por las importaciones desde China, que subieron 123,5 %. Este fenómeno redujo la participación de mercado de los productores peruanos a menos del 13 % en 2025.
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El margen de beneficios conjunto de los productores mejoró en 6,8 puntos porcentuales, aunque el promedio se mantuvo por debajo del 1 % en el período, en un contexto donde la mayor parte del mercado fue abastecida por importaciones chinas.
El informe advierte que la eliminación de los derechos antidumping podría llevar a que el calzado importado desde China ingrese a precios inferiores a los de venta interna y al costo de producción local, generando riesgos para la sostenibilidad de la industria nacional.
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