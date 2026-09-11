“La industria del acero está en crisis”: SNI alerta por presión de importaciones chinas sobre productores peruanos

La industria peruana del acero enfrenta la presión de importaciones chinas en un escenario marcado por la sobreoferta global y la competencia de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“La industria del acero está en crisis a nivel global y Perú no es ajeno a ello”. Con esa frase, Silvia Hooker, gerenta de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), resume un escenario que comenzó fuera de las fronteras peruanas, pero cuyos efectos ya se sienten entre los productores locales.

Uno de los casos más recientes involucra a los tubos soldados de acero al carbono laminado en caliente (LAC) procedentes de China. En julio, el Indecopi concluyó que determinadas exportaciones ingresaron al país bajo prácticas de dumping y causaron un daño importante a la producción nacional. Durante el periodo analizado, las importaciones investigadas aumentaron 94,7%, mientras sus precios se ubicaron, en promedio, 15,2% por debajo de los nacionales. El precio de venta de los productores peruanos, además, cayó 16,5%.

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La industria peruana del acero respalda el libre comercio, pero reclama igualdad de condiciones frente a importaciones con competencia desleal.

Pese a ese panorama, Hooker considera que la industria peruana tiene una ventaja que todavía puede aprovechar: el país continúa demandando acero. La ejecución de proyectos de infraestructura, la inversión y el desarrollo inmobiliario pueden convertirse, dijo, en mercados capaces de sostener una recuperación si los productores compiten en condiciones similares.

“Si está en crisis porque tiene competencia desleal, también tiene oportunidades. [...] Mercado hay, Perú está en crecimiento. Un país que tiene todo por desarrollar en infraestructura tiene un mercado potencial importante para una industria nacional de acero”, señaló en entrevista con Infobae Perú.

Cómo una sobreproducción mundial terminó llegando a Perú

Para Hooker, la situación peruana forma parte de un problema que lleva varios años reconfigurando el comercio internacional del acero.

La especialista ubica uno de los puntos de quiebre durante el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuando Washington aplicó fuertes medidas arancelarias sobre productos siderúrgicos. Según explicó, parte de la producción china que encontraba dificultades para ingresar a ese mercado comenzó a dirigirse hacia Europa.

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Imagen de archivo de trabajadores en una fundición de cobre en Yantai, provincia de Shandong (China). 26 abril 2023. REUTERS/Siyi Liu

Los países europeos también respondieron posteriormente con medidas de salvaguardia y defensa comercial. Ese proceso, sostiene Hooker, fue desplazando los flujos hacia otros destinos hasta alcanzar África y, más tarde, Sudamérica.

“Toda la ola empieza a llegar hacia Sudamérica”, señaló. A diferencia de otros mercados de la región que reaccionaron con medidas de defensa comercial, añadió, el Perú tardó más en responder mientras algunos productos continuaban ingresando a precios que los fabricantes nacionales no podían igualar.

El problema no está en que los productos sean importados. La propia SNI remarca que la industria peruana opera dentro de una economía abierta y no plantea cerrar el mercado.

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“La industria peruana cree firmemente en el libre comercio, el libre mercado y la libre competencia. No se quiere protección, sino igualdad de condiciones y que las reglas se apliquen para todos los actores del mercado”, afirmó Hooker.

Del precio más bajo a las líneas de producción paralizadas

Cuando una importación ingresa bajo prácticas de dumping, el primer efecto para un fabricante local puede ser la pérdida de participación de mercado. Luego aparecen menores ventas y utilidades, capacidad instalada sin utilizar y dificultades para sostener nuevas inversiones.

En escenarios más prolongados, explicó Hooker, una empresa puede reducir turnos, cerrar líneas de fabricación e incluso recortar puestos de trabajo.

La SNI sostiene que Perú mantiene demanda de acero por proyectos de infraestructura, inversión y desarrollo inmobiliario. REUTERS/Amit Dave

La diferencia con otros sectores es que una planta industrial no puede abandonar rápidamente el mercado cuando las condiciones dejan de ser favorables.

“Una empresa industrial tiene capacidad instalada, millones de dólares invertidos que no puedes desarmar de un día para el otro”, sostuvo.

El propio Indecopi encontró señales de ese deterioro durante su investigación sobre tubos de acero chinos. Además de la caída de precios, detectó una evolución desfavorable en la participación de mercado, el margen de beneficios, la utilidad operativa y la relación entre inventarios y ventas de los productores nacionales. Finalmente concluyó que existía un daño importante y una relación causal con las importaciones investigadas.

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El caso de los tubos chinos dejó una señal inédita

La resolución también tuvo una característica que llamó especialmente la atención de Hooker: varios exportadores chinos participaron directamente en el procedimiento.

Durante la investigación proporcionaron información empresas y grupos como Jinzhuoyi, Derun, Youfa y Baolai. El Indecopi determinó márgenes de dumping distintos para cada uno, que fueron desde 8,3% hasta 32,1%.

La investigación antidumping sobre tubos de acero comenzó en enero de 2025, tardó 18 meses y fijó medidas por cinco años.

Para Hooker, que productores extranjeros se presenten ante la autoridad peruana y entreguen información sobre sus operaciones marca una diferencia frente a investigaciones anteriores, en las que la participación de exportadores era mucho menor.

“Estamos entrando a las ligas mayores en casos de investigación”, afirmó. A su juicio, que las compañías busquen demostrar individualmente cuál es su margen refleja que las decisiones adoptadas en el mercado peruano comienzan a tener un peso mayor para los exportadores.

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El resultado fueron derechos antidumping diferenciados: US$49,2 por tonelada para Jinzhuoyi, US$99,2 para el Grupo Derun, US$149,4 para Baolai y US$193,6 para Youfa. Para los demás exportadores chinos se fijó también un derecho de US$193,6 por tonelada. Las medidas tendrán una vigencia de cinco años.

Indecopi impuso derechos antidumping de hasta US$193,6 por tonelada a exportadores chinos de tubos de acero por un plazo de cinco años.

¿Puede recuperarse la industria peruana?

Hooker evita hablar de “protección”. La palabra que utiliza es defensa: corregir una distorsión para que fabricantes nacionales e importadores puedan competir bajo reglas equivalentes.

Y es allí donde encuentra una salida para el sector. A diferencia de una economía con demanda estancada, el Perú todavía enfrenta importantes necesidades de infraestructura y construcción, dos actividades intensivas en acero.

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Para la representante de la SNI, recuperar parte del mercado perdido dependerá de que esa demanda encuentre a una industria local todavía en capacidad de atenderla.

“No se busca con el dumping protección, se busca defensa. Si es defendida adecuadamente para generar un mercado de competencia leal, la industria puede perfectamente recuperar los espacios perdidos”, sostuvo Hooker.