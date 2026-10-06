Perú

Transportistas evalúan nuevo paro nacional en octubre tras asesinatos a conductores: este viernes se reúnen

El dirigente José Quispe Yupanqui confirmó que el viernes 9 de octubre se juntarán los representantes para decidir si impulsan una paralización en todo el país y otras acciones para defender a los choferes de las mafias extorsivas

Los gremios del sector público se reunirán para decidir acciones drásticas ante el aumento de extorsiones y ataques mortales que sufren sus choferes durante las jornadas de trabajo diarias. (24 Horas)
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Los transportistas evalúan convocar en octubre a un nuevo paro nacional ante el incremento de atentados y asesinatos contra conductores. Los dirigentes del sector anunciaron una reunión para este viernes, instancia en la que definirán las medidas que adoptarán frente a la inseguridad que sigue afectando a quienes trabajan en el transporte público.

La posibilidad de una paralización volvió a estar sobre la mesa después de los últimos ataques contra choferes. Un transportista relató ante las cámaras de 24 Horas un hecho ocurrido en la zona norte de la capital: “Un muchacho, acaban de matar a uno aquí. Mataron a un chofer aquí en El Triángulo”.

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El caso se suma a otros episodios que generan preocupación entre los trabajadores del rubro. Un chofer recordó el asesinato del gerente de su empresa. “Hace un mes murió el gerente de la empresa. Lo balearon con dieciséis balazos. Hasta hoy en día no se sabe de justicia”, afirmó en declaraciones recogidas por el programa.

El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones.
Los transportistas evalúan la convocatoria a un paro nacional ante el incremento de atentados y asesinatos contra los conductores del sector. (Andina)

Expresaron su respaldo

Entre los trabajadores consultados, hubo respaldo a la posibilidad de suspender el servicio como medida de protesta. Uno de los choferes manifestó: “Claro, estamos de acuerdo para el paro porque ya no se puede hacer nada”.

Otro conductor indicó que apoyaría la medida tras el asesinato de un compañero en Independencia. “Pero sí, apoyaría el paro, sí. Sí, porque justamente en la zona que nosotros estamos, hoy día han matado a un compañero. No hay seguridad, pues trabajamos a lo que venga no más, ya”, sostuvo.

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La eventual convocatoria tendría alcance nacional, según la información difundida por 24 Horas. El planteamiento surge en medio de denuncias de extorsiones y ataques contra integrantes del transporte público.

El reclamo de los conductores se centra en las condiciones de seguridad para realizar sus labores. Los testimonios recogidos reflejan que la preocupación no se limita a un hecho puntual, sino que se relaciona con ataques registrados contra trabajadores del sector.

Los trabajadores del rubro denunciaron la falta de avances en la investigación sobre el homicidio a balazos del gerente de una empresa de transportes. (Andina)
Los trabajadores del rubro denunciaron la falta de avances en la investigación sobre el homicidio a balazos del gerente de una empresa de transportes. (Andina)

Reunión este viernes

El dirigente de Transportes Unidos, José Quispe Yupanqui, confirmó que el gremio convocó una reunión para definir las acciones que tomará. “A tomar unas medidas drásticas y el día viernes estamos convocando una reunión. Ahí vamos a tomar las medidas que debemos defender nuestros conductores”, declaró.

La reunión prevista para este viernes será el espacio en el que los representantes de los transportistas decidirán si impulsan un paro nacional y cuáles serán las medidas que plantearán frente a los atentados contra conductores.

Los dirigentes también cuestionaron la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso respecto de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. El cuestionamiento se produjo pese a las cifras presentadas en los últimos días sobre los ataques que afectan al sector.

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Unido, señaló que el número de víctimas mortales asciende a “ochenta y cinco fallecidos”, sin incluir los atentados registrados durante esta semana o la anterior.

Dirigentes transportistas llaman a la unidad de gremios y organizaciones sociales para presionar por una agenda nacional contra la violencia.
Dirigentes transportistas llaman a la unidad de gremios y organizaciones sociales para presionar por una agenda nacional contra la violencia. (Andina)

“En total son ochenta y cinco fallecidos, sin contar estos últimos, ah, atentados que ocurrieron en esta semana o la semana que ha pasado. Y para nosotros es muy lamentable, es un sentimiento difícil de expresarlo”, sostuvo Pareja.

Extorsiones y ataques

La inseguridad también impacta a otros trabajadores vinculados al servicio. Una cobradora de bus relató que las extorsiones se han extendido en distintas zonas de Lima Metropolitana y recordó agresiones que sufrió durante su experiencia laboral.

“No es lo justo, ya es demasiado. Por todos lados hay extorsiones. Yo he sido cobradora de transporte público y también he recibido golpes”, declaró.

El temor por nuevos ataques forma parte de las preocupaciones que exponen los integrantes del sector. Los conductores y cobradores señalan que enfrentan situaciones de riesgo durante sus jornadas, en un contexto marcado por denuncias de extorsión y asesinatos.

Las extorsiones y las agresiones físicas afectaron también a las cobradoras de los buses durante sus jornadas laborales. (Andina)
Las extorsiones y las agresiones físicas afectaron también a las cobradoras de los buses durante sus jornadas laborales. (Andina)

La situación alcanza también a los usuarios del transporte público, quienes pueden enfrentar demoras en los desplazamientos. Una usuaria describió las dificultades que observan los pasajeros ante la falta de unidades disponibles.

“Se demora demasiado. Estamos más de una hora y media, dos horas estamos y no pasan los carros. Horrible”, afirmó la señora, ante la falta unidades, debido a que varias ya dejaron de funcionar por temor a las extorsiones.

Mientras los transportistas esperan la reunión de este viernes 9 de octubre, el gremio mantiene en evaluación la convocatoria a un paro nacional de transporte. La decisión estará ligada a las medidas que sus dirigentes acuerden para responder a los atentados y asesinatos de conductores.

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