Ocho de cada diez peruanos no saben calcular una tasa de interés, usada en tarjetas, préstamos y más

Solo dos de cada peruanos sabe calcular una tasa de interés simple. - Crédito Andina

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La educación financiera en Perú aún está en un nivel bajo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron los resultados de la Encuesta de Capacidades Financieras 2026, que permite conocer cómo se relacionan los peruanos con sus finanzas e identificar desafíos para fortalecer sus capacidades financieras.

El estudio fue compartido en la inauguración de la Semana de la Educación Financiera (SEF) 2026, impulsada por la SBS, y contó con la presencia de representantes del sector público y privado, así como especialistas en educación e inclusión financiera.

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¿El dato revelador? Solo el 22% de peruanos puede calcular una tasa de interés simple. Es decir, casi ocho de cada diez no pueden entender cómo funciona este cálculo, que está presente en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y créditos hipotecarios.

El no tener educación financiera podría ser un impedimento para que alguien acceda al sistema financiero. - Crédito Andina

Buscan mayor educación financiera

Durante su intervención, Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, destacó que “se busca trabajar con una visión estratégica y multinivel que permita acercar la educación financiera a cada ciudadano y sus necesidades, para así lograr un impacto profundo en el largo plazo que nos permita mejorar el bienestar de las familias peruanas”.

Por su lado, Santiago Rojas, representante del CAF en Perú recordó que, aunque América Latina y el Caribe han logrado grandes avances en educación financiera, todavía se necesita que las personas cuenten con las capacidades necesarias para tomar decisiones informadas.

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La encuesta, realizada utilizando la metodología propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), evalúa las capacidades financieras de la población a partir de tres dimensiones: conocimientos, comportamientos y actitudes financieras. Además, incorpora la medición de las capacidades financieras digitales y el bienestar financiero.

Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

La presentación de los resultados de la investigación contó con los comentarios de Martín Naranjo, presidente del Consejo Directivo de ASBANC; Eduardo Morón, presidente de APESEG; y Mariela Zaldívar, gerente de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, bajo la moderación de Pedro Grados, director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima.

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Resultados del estudio

Según el estudio, el 22% de los peruanos alcanza un nivel alto de capacidades financieras, algunos resultados que reflejan esta situación son: solo el 22% puede calcular una tasa de interés simple; y menos de la mitad planifica sus ingresos y gastos.

Por otro lado, en el caso de las capacidades financieras digitales, este porcentaje llega al 31%. Pero hay algunas prácticas de riesgo identificadas, las cuales son:

El 40% no verifica que una página web sea segura antes de realizar una transacción financiera

Solo el 26% cambia sus contraseñas web de manera frecuente.

Si quieres sacar un crédito hipotecario, debes saber qué es una tasa de interés. - Crédito Composición Infobae/Andina/Melina Mejía

A ello se suma el reto de fortalecer la resiliencia financiera, ya que solo el 39 % de las personas podría afrontar un gasto imprevisto por un importe equivalente a un mes de ingresos.

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La SBS recuerda que la Semana de la Educación Financiera se desarrolla del 5 al 11 de octubre bajo el lema “Decide bien hoy”, con la participación de más de 150 entidades que realizan actividades gratuitas en distintas regiones del país y dirigidas a diferentes públicos y etapas de la vida.